



Иван Шилов ИА REGNUM

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ) распространили заявление, в котором осудили нарушение режима прекращения огня в Карабахе и призвали стороны принять меры к прекращению эскалации конфликта.

«По информации, полученной из нескольких достоверных источников, 15 мая Вооруженные силы Азербайджана нанесли ракетный удар по военной технике по ту сторону линии соприкосновения. Вечером 16 мая и 17 мая армянские Вооруженные силы ответили огнем из минометов различного калибра. Эти действия обеих сторон являются существенным нарушением режима прекращения огня и вызывают тревогу», — говорится в заявлении на сайте ОБСЕ, подписанном сопредседателями Минской группы Игорем Поповым (Россия), Ричардом Хогландом (США) и Стефаном Висконти (Франция). Посредники и личный представитель председателя ОБСЕ продолжают собирать дополнительные сведения и аналитику, чтобы получить более полную и точную информацию о ситуации.

В последнее время обстановка на линии соприкосновения конфликтующих сторон осталась стандартно напряженной. Но то, что произошло 15 мая, когда военные Азербайджана запустили управляемые ракеты по зенитно-ракетному комплексу «Оса» армии обороны НКР, якобы располагая сведениями о возможном ударе по вертолету министра обороны Азербайджана — случай из ряда вот выходящий. ИА REGNUM ранее сообщало, что накануне этого инцидента главы внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана обменялись многозначительными заявлениями, из которых следовало, что они готовы к встрече, которая должна была состояться после ожидаемого в июне регионального визита сопредседателей МГ ОБСЕ.

Теперь, судя по всем признакам, если такая поездка и состоится, то придется менять ранее намеченную повестку, определять дальнейшее уточнение условий для выполнения Венских и Санкт-Петербургских соглашений, предусматривающих введение системы мониторинга на линии фронта и появление там международных наблюдателей. Фактически, Баку решил торпедировать эти усилия. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев выступил со странным заявлением, которое мы цитируем фрагментарно:

«Для предотвращения реальной угрозы полетам азербайджанских летательных аппаратов и пресечения попытки контроля в глубь воздушного пространства Азербайджана выдвинутый 15 мая в провокативной форме на переднюю линию обороны принадлежащий армянским ПВО зенитно-ракетный комплекс «Оса», будучи легитимной законной целью, был уничтожен. Так что выступившие в день 25-летия оккупации Лачинского района и отрицания президентом Армении обновленных Мадридских принципов сопредседатели Минской группы ОБСЕ в первую очередь, руководствуясь подготовленными ими же самими Обновленными Мадридскими принципами, должны были бы потребовать вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий и призвать к продолжению интенсивных субстантивных переговоров для решения конфликта политическим путем на основе резолюций Совета Безопасности ООН, как это отражено в решении Будапештского саммита ОБСЕ».

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах.

Однако нам известны отдельные критические замечания армянских экспертов относительно некоторых пунктов так называемых обновленных Мадридских принципов, но нет ни одного подобного заявления со стороны президента Армении Сержа Саргсяна. Вот перед нами текст его развернутого послания начавшему 18 мая свою работу парламенту нового созыва. Касаясь перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта президент говорил следующее: «Для нас приемлемо изменение статус-кво, но только и только в случае комплексного решения задачи. Армения неоднократно высказывалась в пользу компромиссного решения, суть которого в признании и реализации права Арцаха на самоопределение. Эта позиция была заключена в Казанский документ. Хотя он и был отвергнут Азербайджаном, но не был, как предыдущие предложения, отдан секретариату ОБСЕ на сохранение, а продолжает оставаться последним рабочим документом… Я не буду говорить о всех преимуществах Казанского документа над предыдущими предложениями, поскольку нарушу тайну переговоров. Только повторю, что до сих пор никто публично не смог точно представить тот вариант, который мы обсуждаем уже много лет».

Отсюда следует, что на столе переговоров конфликтующих сторон продолжает лежать Казанский документ. Возможно, с какими-то новыми вариациями. Он готовился с прямым участием сопредседателей Минской группы на Обновленных Мадридских принципах, которые сейчас практически дезавуирует Баку. Более того, на днях заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, находясь в Болгарии, заявил, что «наша страна стремится к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, в противном случае Азербайджан будет искать другие способы прекращения оккупации азербайджанских земель».

В происходящих сейчас событиях на карабахском направлении много неясного и загадочного. Конфликтующие стороны, ссылаясь на тайну переговоров, откровенно вводят экспертов в зону схоластики и предположений. Поэтому в качестве причины очередных осложнений на линии соприкосновения сторон можно называть несколько вариаций: закулисная договоренность как между лидерами Азербайджана и Армении, так и в формате МГ ОБСЕ, и стремление «определенных сил» (возможно, с обеих сторон) сорвать их. Или попытка использовать одной из сторон в своих интересах международную и региональную конъюнктуру, чтобы через обострение ситуации в зоне конфликта ввести в игру ту или иную внешнюю силу.

Что касается Москвы, то она, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, по-прежнему «как посредник в урегулировании нагорно-карабахского конфликта осуждает нарушение режима прекращения огня и призывает стороны предпринять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности в зоне конфликта». Но Захарова отказалась анонсировать новую трехстороннюю встречу глав МИД России, Азербайджана и Армении. Если главной целью нынешнего обострения в зоне конфликта был ее срыв, то это достигнуто. Кому выгодно?