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Иван Шилов REGNUM Обзор энергетики Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 16 мая составляли порядка 9,125 млрд кубометров. Таким образом, за минувшие 8 дней в ПХГ Украины закачано 357 млн кубометров природного газа — в среднем по 44,6 млн кубометров в сутки, а с конца отопительного сезона Украина уже закачала в ПХГ 1,025 млрд кубометров.

Подходит к концу судебная эпопея под условным названием «Антимонопольный комитет Украины против компании «Газпром». Напомним, АМКУ ещё в 2016 году оштрафовал поставщика за «монопольное положение на рынке природного газа». Сумма штрафа была внушительной — 86 млрд грн. После отказа «Газпрома» платить АМКУ начал насчитывать пеню, а потом и подал в суд на принудительное взыскание штрафа и пени (увеличив тем самым сумму иска вдвое). «Газпром» подавал в суд, однако безуспешно: на днях Высший хозяйственный суд отклонил его жалобу. Уже известно о первых последствиях такого решения. АМКУ хочет через суд запретить компании «Газтранзит» («Газпром» один из её акционеров) вывести дивиденды на сумму 209 млн грн.

На подходе решение ещё одного судебного разбирательства между Украиной и «Газпромом», в суде Стокгольма.

«Мы ожидаем решения арбитражного трибунала по контракту на поставку газа в мае. Задержка очевидно связана с тем, что трибуналу потребовалось больше времени для принятия решения», — информирует коммерческий директор компании «Нафтогаз-Украина» Юрий Витренко.

Напомним, ранее ожидалось, что арбитраж примет решение по делу в конце марта. «Газпром» обвиняет Украину в отказе выполнять условия контракта 2009 года, в котором зафиксированы минимальные объёмы газа, который она обязана покупать. Украина, в свою очередь, пытается оспорить стоимость транзита, а также обвиняет «Газпром» в невыполнении контракта относительно объёмов транзита через газотранспортную систему Украины (110 млрд кубометров в год). Исковые требования сторон примерно равнозначны — по 50 млрд долл., из-за чего эксперты не раз склонялись к мнению, что суд примет компромиссное решение по взаимному погашению требований.

PublicDomainPictures Газ

Однако ещё до окончания разбирательства в Стокгольме Украина сделал шаг, который можно трактовать как первое разумное предложение. Юрий Витренко в интервью информагентству DPA заявил о возможности снижения тарифа на транзит российского газа в 10 раз после того, как истечёт срок действующего соглашения (конец 2019 года). Главных мотивов у Украины два:

— Грядущее разделение «Нафтогаза» согласно с требованиями 3-го Энергопакета создаст на Украине несколько компаний. Одна будет заниматься хранением, вторая транзитом, третья — продажей газа потребителям. При этом каждая из них будет вести свою хозяйственную деятельность, т. е. окончательно исчезнет необходимость дотации одной деятельности (продажи газа населению) за счёт другой (транзита). Даже 10-кратное падение тарифа в таких условиях позволит транзитёру сохранять прибыльность.

— Устанавливая текущий тариф (10−18% конечной стоимости газа для европейских потребителей) руководство «Нафтогаза» исходило из необходимости ускоренной амортизации ГТС (проще говоря — из необходимости выжать из трубы максимум до окончания действия контракта, после чего Россия всё равно грозилась отказаться от услуг Украины). Предложение Украины делает невыгодным строительство «Северного потока» и снимает угрозу опустошения украинской ГТС после 2019 года.

От предложения Украины, конечно, можно отказаться, однако за него обязательно ухватится ЕС, для которого оно будет означать снижение стоимости газа, тогда как строительство «Северного потока» обязательно будет заложено в стоимость энергоносителя.

С окончанием отопительного сезона уточнилась информация, о том, кто и сколько на Украине платит за газ. В пресс-службе Региональной газовой компании (связывают со структурами Дмитрия Фирташа — крупного игрока газового рынка), более 70% платежей за газ покрываются субсидиями или льготами. Из 47,4 млрд грн. расчёт «живыми» деньгами от населения составил только 14,9 млрд.

В январе-апреле 2017 года на Украине незначительно (+2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) выросло потребление газа — до 15,2 млрд кубометров. «Лишние» 423 млн кубометров, скорее всего — плата за транспортную блокаду Донбасса, в результате чего в феврале-марте энергетикам пришлось топить газом вместо угля.

Вступило в силу решение комиссии по госрегулированию в сфере коммунальных услуг: до 1 апреля 2018 года стоимость 1 тыс. кубометров газа для населения установлена на уровне 6958 грн. (ранее около 6700 грн.). Однако это совсем не означает, что именно столько украинцы и будут платить до апреля следующего года. Экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко в своём Facebook обращает внимание на то, что до 1 июля Минэнерго обязано обнародовать новую цену на газ по «импортному паритету», которая вступит в силу с 1 октября 2017 года. Напомним, импортный паритет, согласно постановлению правительства, принятого ещё в начале апреля, становится главным регулятором стоимости газа на украинском рынке. Теперь тот же НКРЭКУ будет ориентироваться на стоимость газа на хабе в Германии и на её основании устанавливать тарифы.

«А свежая европейская цена с немецкого хаба находится на уровне 8300 грн./тыс. кубометров», — предупреждает Кучеренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

При этом, согласно мониторингу НКРЭКУ, цены в коммерческом секторе в марте уже пробивали потолок в 11 тыс. грн.

Издание «Экономическая правда» сообщает о том, что сырьевой трейдер мирового уровня — компания Trafigura — впервые принимала участие в торгах на Украинской энергетической бирже, соревнуясь с другими участниками за лоты Полтавской газонефтяной компании.

«…мы были приятно удивлены не только присутствием крупного мирового игрока компании Trafigura, но и общими результатами торгов. Для нас, а также для всего рынка — это крайне положительный сигнал, ведь при таком условии можно гарантировать, что торги проходят прозрачно и высокоэффективно», — прокомментировал изданию результаты торгов коммерческий директор ПГНК Андрей Довганюк.

В результате Trafigura купила около 4 млн кубометров украинского газа. Напомним, Trafigura присутствует на рынке Украины с ноября прошлого года, однако до этого она только продавала природный газ потребителям. Экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров считает, что Trafigura вышла на украинский рынок не просто так:

«На Украине очень интересные хранилища газа. Если этот трейдер придет сюда — это классные вещи для них. Даже если этот газ не будет потребляться на Украине, просто заполнить [хранилища] и потом торговать с Европой российским газом. Поскольку он уже будет куплен международным трейдером, то мы будем делать вид, что мы его покупаем у этого трейдера и что газ не имеет национальности и так далее».

Последние 1,5 года, собственно, так и происходит, только посредники, продававшие Украине российский газ, были другие, и к ПХГ они только-только начали подступаться. Поэтому непонятно, что же так взволновало экс-чиновника.

Государственная «Укргаздобыча» по итогам января-апреля показала добычу 4,936 млрд кубометров, что на 18 млн кубометров превышает плановый показатель.

Электроэнергия

Согласно информации, опубликованной на Едином государственном портале открытых данных, запасы угля по состоянию на 17 мая составляли 2,327 млн тонн, из которых 1,832 млн тонн — угли газовых марок и 495 тыс. тонн — антрацит. Таким образом, Украина продолжает накапливать запасы в довольно бодром темпе: +55 тыс. тонн антрацита и +305 тыс. тонн газовых углей (в сравнении с 9 мая). И это даже с учётом того, что на время проведения Евровидения власти вынуждены были принять решение о запуске Трипольской ТЭС на период 10−13 мая — для компенсации энергопотребления концертных площадок и сопутствующей инфраструктуры. Впрочем, Евровидение обошлось украинской энергетике сравнительно дёшево: за 4 суток 1 энергоблок ТЭС истратил только 2,5 тыс. тонн из НЗ (напомним, к 11 апреля остановились 5 из 6 украинских ТЭС, работающих на антраците, на остальных остались лишь аварийные запасы топлива — порядка 20−40 тыс. тонн). В корпоративном издании «Днепровский энергетик» по этому поводу отметили, что ввод энергоблока в работу из т. н. холодной консервации производился на Трипольской ТЭС впервые с момента её запуска в 1960 году.

Правительство продлило режим ЧП в украинской энергетике ещё на один месяц. Напомним, он был введён 15 февраля после трёхнедельной блокады активистами и ветеранами т.н. «АТО» ж/д путей, по которым на Украину поставлялся уголь из республик Донбасса (нынешняя, уже официальная транспортная блокада республик была введена только в середине марта). Украинское законодательство предусматривает, что срок ЧП составляет 1 месяц, однако не ограничивает количества его продлений, т. е. теоретически, он может длиться сколь угодно долго.

Иван Шилов REGNUM Энергетика

«Режим ЧП в украинской энергетике уже стал нормой, — рассуждает в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM политический эксперт Семён Уралов — Думаю, что это связано одновременно как со слабым управленческим уровнем, так и с политической ситуацией. Если с первым фактором все достаточно понятно, — уже третий год Кабинет министров в Киеве комплектуется по принципу лояльности, а не профессионализма, то с политической составляющей всё намного интереснее: похоже, что спекуляции вокруг энергетического баланса стали частью политической игры. Фактически мы имеем дело с бизнес-схемой рейдерского типа, когда сначала раздувается масштаб проблемы, нагнетается истерия — а потом на решение этой проблемы осваиваются новые ресурсы. Режим ЧП — это идеальный фон для заключения сомнительных сделок и появлению странных посредников. Учитывая, что при власти находятся временщики, каждый из которых ставит своей целью получить быструю прибыль, можно прогнозировать, что в таком режиме украинская энергетика будет существовать ещё достаточно долго. ЧП в энергетике, как «АТО» на Донбассе — позволяет спекулировать и зарабатывать на серых схемах. Поэтому такой режим будут стараться сохранить как можно дольше».

Неудивительно, что чрезвычайные меры в энергетике Украины, видимо, будут действовать до осени. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик во время выступления в Верховной раде 19 мая.

«На сегодня действуют чрезвычайные меры в энергетике, мы практически не работаем на антрацитовой группе угля… Ситуация продлится практически до середины сентября, что позволит нам полностью закупить уголь антрацитовой группы. Тем более что объемы его уменьшились, по сравнению с прошлым годом, почти вдвое», — сказал министр.

Насалик в этом контексте сообщил, что потребление антрацита на Украине снижено до минимальных объемов — 3,5−4 тысяч тонн в сутки, тогда как обычно потреблялось — 22−25 тысяч тонн.

Режим ЧП не мог не сказаться на потреблении угля ТЭС и ТЭЦ Украины. Согласно данным Минэнерго, в январе-марте они уменьшили потребление на 20%, почти на 1,6 млн тонн (6,315 млн тонн). Однако если брать март отдельно, то падение потребления составило уже 39,4% (981 тыс. тонн). Т. е. свыше 60% от 1,6 млн тонн приходятся на март.

При этом потребление электроэнергии в январе-апреле увеличилось на 1,5%, до 52,728 млрд кВт•ч (+0,759 млрд кВт•ч). Доля промышленности в общей структуре осталась на уровне прошлого года (40,3%), а населения — уменьшилась с 32 до 31,3%. Однако в абсолютных числах и заводы, и граждане стали потреблять больше энергии (16,949 и 13,172 млрд кВт•ч), просто в промышленности рост более активен.

Производство при этом с запасом покрыло рост потребления (+2,1%). В январе-апреле электростанции Украины сгенерировали 55,250 млрд кВт•ч — на 1,125 млрд кВт•ч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Украина так и не дождалась положительного решения от корпорации Tesla. Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман направил главе корпорации Илону Маску предложение строить хранилища электроэнергии на Украине. Зато на предложение откликнулись другие компании, заметившие интерес Украины к таким проектам, в частности — корейская «Кокками». Заодно стала понятна и причина интереса правительства: оказывается, такое хранилище позволяет обеспечить равномерность поставки электроэнергии в европейские страны.

Уголь

У Украины появился ещё один регулярный повод для гордости. Прежде отмечали только «N дней без российского газа», а теперь ещё и «N дней без угля из ОРДЛО» («отдельные районы Донецкой и Луганской областей», формула из Минских соглашений). Как раз в эти дни исполнилось 2 месяца с момента ввода официальной транспортной блокады ЛДНР — когда Киев отказался от закупок антрацита из республик. И по этому поводу в патриотическом сегменте украинских СМИ царит откровенное торжество, большей частью основанное на том, что мрачные прогнозы экспертов не сбылись: коллапса в энергетике не произошло. Правда, торжествующие журналисты либо не говорят, либо вовсе не знают о том, какой ценой достигнут этот результат (в основном введение жёстких ограничений по потреблению электроэнергии для энергоёмких производств, а также повышенной нагрузке на блоки АЭС, из-за чего им приходится сдвигать сроки регламентных работ). Первое негативно сказывается на экономике в целом, второе увеличивает риски возникновения нештатных ситуаций в атомной энергетике, но без антрацита энергетика обходится, есть повод праздновать.

Хотя до конца мая ещё остаётся немало времени, в Минэнерго обновили информацию по добыче угля за январь-май. По данным министерства, добыча коксующегося угля упала на 19,4% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (2,9 и 2,3 млн тонн соответственно). Добыча энергетического, наоборот, выросла на 1,1% (с 10,6 до 10,8 млн тонн).

По словам главы Минэнерго Игоря Насалика, 22 мая на Украину приезжает экспертная группа из США, с которой сотрудники министерства собираются обсуждать поставки угля на Украину. Также министр утверждает, что рост запасов антрацита, наблюдаемый с конца апреля по сегодняшний день (уже более 100 тыс. тонн за последние 18−20 дней), — это поставки кузбасского угля (ранее представители холдинга «ДТЭК-Энерго» Рината Ахметова утверждали, что завозят уголь своей шахты в Ростовской области, правительство Украины намерено запретить импорт угля из России, однако официальное решение пока не принято). Контракты с угледобывающими компаниями в ЮАР подписаны, однако самих поставок пока не было.

Украина продолжает расширять список компаний, в отношении которых действуют санкции. В этот раз под их действие попали ТД «Антрацит» и ООО «Русский антрацит». Обе — Ростов-на-Дону и Ростовская область, вероятная причина введения санкций — сотрудничество с ДНР и ЛНР.

Для того, чтобы бороться с таким сотрудничеством правительство Украины также ввело лицензирование экспорта антрацита. Угледобывающим компаниям на территории Украины это лицензирование никак не повредит — антрацит добывается только на Донбассе, причём на территории, находящейся под контролем Украины, таких шахт нет. Зато Киев получит возможность заявлять протест на международном уровне — скажем, если такой уголь появится где-то на мировом рынке. У его владельцев не будет экспортной лицензии, а значит, по замыслу правительства, проще будет доказывать его «незаконную» добычу.

Нефть

Транзит СУГ через Украину продолжает падать, фиксирует Консалтинговая группа А-95. По их данным, в апреле он составил всего 117,5 тыс. тонн, что на 36% меньше, чем в апреле прошлого года. При этом отмечается, что морской транзит падает стремительнее железнодорожного: 80% и 30% соответственно.

«Укртранснафта» (оператор нефтепроводов Украины) и «Гомельтранснефть Дружба» во время заседания Международной ассоциации транспортировщиков нефти в Минске 23 мая планируют подписать Соглашение об эффективном использовании нефтепровода на участке «Мозырь — Броды». С начала года Украина заполняла нефтепроводы нефтью марки Azeri, чтобы избавиться от необходимости перегружать её на ж/д транспорт. для доставки на Мозырский НПЗ.

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