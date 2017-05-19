После того как Дональду Трампу удалось одержать победу в президентской гонке США, очевидно, что политическую выживаемость Трампа нельзя недооценивать, пишет бывший высокопоставленный сотрудник Белого дома, работавший в администрациях Барака Обамы и Билла Клинтона, Рон Клейн в статье для The Washington Post.

Пауль де Вос. Охота на волка.1591-1592

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Автор, который также был советником в предвыборном штабе Хиллари Клинтон, отмечает, что на фоне назначения специального совета по расследованию связей Трампа с Россией, разговоров об импичменте, отставке в силу Пятой поправки конституции или слухах о добровольном отказе от власти нельзя забывать о том, с каким неистовством Трамп добивался власти. Стоит упомянуть о пяти ключевых активах, которыми располагает Трамп, чтобы удержаться у власти.

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Во-первых, хотя Трамп — некомпетентный президент, он невероятно виртуозный политик. Он пришел к власти не случайно, потратив 30 лет, прокладывая себе дорогу в Белый дом. Так, в 1980-е годы он выступал с нападками на президента-республиканца Рональда Рейгана, в 2000 году он опубликовал книгу «Америка, которую мы заслуживаем», которая идеально бы подходила под выборы, а также добился в 2011 году от своего предшественника Барака Обамы предоставления его свидетельство о рождении.

Ему удалось зачистить все республиканское поле, побив представителя семьи Бушей, Марко Рубио — республиканского Обаму и таких распиаренных кандидатов, как Скотт Уокер и Крис Кристи. Он одержал оглушительную победу в праймериз республиканцев в штате Нью-Гэмпшир и почти 10 лет вел популярное телевизионное шоу. Все это немалые достижения для продвижения в политике.

Во-вторых, не стоит забывать о самих президентских полномочиях и способности Трампа использовать их привлекательность как средство ухода от ответственности. Сколько бы члены администрации Трампа ни враждовали друг с другом, но они готовы защищать его любыми необходимыми способами. Так, даже имеющие хорошую репутацию лица в администрации — такие как советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и замглавы министерства юстиции Род Розенштейн — продемонстрировали готовность пожертвовать своим честным именем для защиты Трампа, тогда как целый спектр адвокатских контор с радостью предоставит юридическое и пиар-прикрытие Трампу и его семье.

В-третьих, очень многие испытывают желание попытаться нормализовать Трампа и вернуть ситуацию к тому, «как было». Среди них большая часть — конгрессмены-республиканцы, которые показали склонность к тому, чтобы отметать озабоченность относительно Трампа, пока он воплощает свою повестку дня по отмене Obamacare и сокращению налогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Однако этому инстинкту следуют не только его однопартийцы. В частности, стоит вспомнить, что целая группа медийных комментаторов, в том числе среди либерально настроенных, заявила о высоких лидерских качествах Трампа после всего лишь одной президентской речи, произнесенной им около трех месяцев назад. Поэтому может пройти совсем немного времени — после успешной зарубежной поездки или достижения прогресса в вопросе отмены Obamacare в Конгрессе — и так называемые эксперты заявят, что Трамп «вернулся в седло».

В-четвертых, нужно помнить об активности самых приверженных его сторонников. Хотя Трамп много о чем хвастался, он, скорее всего, прав, когда говорит, что «мог бы встать в самом центре Пятой авеню и застрелить кого-нибудь» и все равно сохранить поддержку своих сторонников. «Пламенные», как отмечает автор, сторонники Трамп поддерживают его не из-за того, что он делает или говорит, а потому, что они получают удовольствие от осознания того, что они сторонники Трампа.

И хотя этих самых активных сторонников Трампа недостаточно для победы Трампа — по оценкам экспертов, эта группа составляет от 25% до 40% электората — они формируют большинство избирателей в удерживаемых республиканцами округах. Это является значительным фактором для сенаторов и членов палаты представителей от Республиканской партии, которые могли бы выступить против Трампа. Всю серьезность этого факта на себе испытал спикер палаты представителей Пол Райен, которого освистали, после того как он отстранился от Трампа во время скандала с аудиозаписью.

Наконец, есть опасность того, что самые решительные сторонники Трампа могут оказаться в большей степени привержены президенту-республиканцу, нежели главенству права. Так, США являются страной, где «правят законы, а не люди», однако, как показывают опросы общественного мнения, все большее число граждан США вообще и сторонников Трампа в частности «потеряли веру в демократию».

Таким образом, заключает автор, Трамп упал, но не повержен, и может оказаться так, что он в наибольшей степени опасен тогда, когда действует в режиме «раненого животного». Поэтому любые попытки привлечь его к ответственности за злоупотребление властью будут натыкаться на препятствия.