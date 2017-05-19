Как не пропустить следующий «Конец света»

Приближение кометы Галлея к Земле в 1910 году весь мир ожидал с ужасом — было известно, что Земля должна пройти через хвост кометы.

NASA. Майк Тейлор Комета Галлея и Млечный Путь. 9 мая 2014

Больше века назад самая известная миру комета Галлея не на шутку взбудоражила человечество. Люди опасались, что 19 мая 1910 года они погибнут от отравления ядовитыми веществами, принесенными на ее хвосте, когда комета заденет планету Земля. Конец света так и не состоялся, но впечатления остались на века.

Комета Галлея в 1910 году

Загадка космоса

Всякая комета представляет собой туманный объект, состоящий из замерзших воды, метана, а также аммиака и углекислого газа. Кроме прочего, в эту ледяную смесь заключены песочная пыль, крупные камни и куски металла. При приближении к Солнцу комета образует кому (облако пыли и газа вокруг ядра кометы) и иногда светящийся хвост из газа и пыли.

Всего зарегистрировано около тысячи комет. Галлея относится к периодическим — движущимся по замкнутой орбите, благодаря чему мы и можем ее наблюдать. Но последних мало — чуть более семидесяти. Самый большой период у кометы Борелли — она возвращается к Солнцу один раз в 493 года. А самый короткий период у кометы Энке — 3,3 года. Комета Галлея проходит через перигелий — точку орбиты, в которой комета максимально приближается к Солнцу — в среднем раз в 75,5 года.

Ученые предполагают, что кометы образовались еще до формирования планет — то есть около 4,6 млрд лет тому назад. А это значит, что они хранят ключ от тайны происхождения всей Солнечной системы.

За последние века астрономы многое узнали о кометах и даже научились с большой точностью предсказывать их возвращение. Но и целый ряд вопросов пока остаются без ответа, в рамках гипотез.

Так вышло, что Галлея — единственная из комет, движение которой было прослежено по историческим документам в прошлом, благодаря чему ее история насчитывает аж 22 века! За все это время люди могли наблюдать 30 оборотов кометы.

Томас Мюррей. Эдмунд Галлей. 1687

Научное предсказание

Носит эта комета имя английского астронома Эдмунда Галлея. Именно он и определил периодичность ее обращения вокруг Солнца — 74−79 лет (период варьируется из-за воздействия планет). Ученый установил, что она должна вернуться к перигелию (ближайшей к светилу точке орбиты) в конце 1758 или начале 1759 года. Удостовериться лично в этом ему, к несчастью, не удалось — он умер в 1742 году.

Любопытно, что предсказание о возвращении Галлеи пророчески высмеял в «Путешествиях Гулливера» Джонатан Свифт. Учёные Лапуты в его романе опасаются, «что будущая комета, появление которой, по их вычислениям, ожидается через тридцать один год, по всей вероятности, уничтожит землю…»

Удача подтвердить гипотезу Галлея выпала на долю немецкого астронома-любителя Палича. В рождественскую (25 декабря) 1758 года ночь ему посчастливилось поймать эту комету в объектив своего небольшого телескопа с фокусным расстоянием 2,4 метра.

В 1835 году (во время ее очередного появления) стало известно, что в следующий раз Галлея максимально приблизится к Солнцу в мае 1910 года. А незадолго до знаменательного астрономического события, когда уже была установлена точная дата появления кометы (19 мая, ученые подсчитали, что Галлея в этот день пролетит на расстоянии 22,5 млн км от Земли, задев планету своим хвостом.

Oosoom Памятная табличка, посвящённая Эдмунду Галлею в Вестминстерском аббатстве в Лондоне

«Антикометные таблетки»

Сообщения об этом проникли в широкую печать. И посеяли хаос. С учетом того, что к тому времени астрономы установили точный химический состав комет, среди населения быстро распространились слухи об отравлении атмосферы Земли опасными для здоровья ядовитыми газами. Газеты запестрели тревожными сообщениями о большой опасности, которая грозит человечеству 19 мая 1910 года.

«Каждый час выходят экстренные выпуски газет и листовки с рисунками и трагическими оповещениями. Я бегаю на площадь их покупать. В вечерних газетах сообщалось о том, что дома для сумасшедших уже переполнены, а в городе много случаев самоубийств. Итальянцы народ очень бурный и эмоциональный в веселье, любви, горе и ужасе. Работать перестали уже днем», — описывала события той весны живописец Валентина Ходасевич в своей книге воспоминаний «Портреты словами».

Люди обсуждали, каким будет Конец света: наступит ли смерть сразу от отравления, начнут медленно задыхаться или погибать от эпидемий, вызванных внеземными бактериями. Массовый психоз спровоцировал активность шарлатанов — на каждом шагу продавали «антикоментные таблетки» и «антикометные зонтики». В ожидании Армагеддона люди прощались со своими родными и близкими, осаждали аптеки в надежде приобрести «противоядие» от ядовитых газов с Галлеи.

«Наступило завтра — роковой день. С утра все на улице. Магазины, квартиры — окна настежь. Рестораны, кафе, продовольственные магазины открыты — хозяева щедры, бери что хочешь — ешь, пей. Вот хлеб, вино, фрукты, даже мороженое! Все бесплатно. А в пассаже около собора хозяин кафе выставил корзины с кьянти и шампанским, чокается с посетителями — весельчак! Трещетки, дудки, конфетти, весь атрибут карнавала, но все же чувствуется надрыв, много рыдающих с бессмысленными взглядами. Многие в диких масках…» — описывает Ходасевич атмосферу 19 мая 1910 года.

В «Русских ведомостях» от 3 апреля 1910 года была перепечатана заметка, опубликованная в одном из мартовских номеров газеты «Голос Самары». В ней рассказывалось, что на городской площади какой-то монах торговал листками с «заклятьем против встречи с Галлеей». Примерно в то же время в правительство в Москве запретило чтение лекций астрономом Баевым, посвященных кометам, в том числе и комете Галлея.

Газеты публиковали телеграфные сообщения из разных стран:

«Тегеран, 17 мая. Четверга персы ожидают с ужасом. Расклеены объявления, в которых духовенство призывает правоверных молиться и поститься. Многими вырыты глубокие ямы, в которых они собираются спрятаться в четверг от небесного гнева».

«Вена, 18 мая. Среди населения, в особенности в провинции, паника. Многие запасаются кислородом. Были случаи самоубийств от страха».

«Париж, 19 мая. В течение вчерашнего дня в парижских церквах духовенство не успевало исповедовать всех желающих».

Фреска «Поклонение волхвов» Джотто ди Бондоне

Вдохновение космоса

В то время комета Галлея стала героиней полотен художников. Отдали дань комете посчитали необходимым и поэты. К слову, 1910 год совпал с расцветом поэзии в России. О комете тогда писал Константин Бальмонт, Александр Блок, Марина Цветаева, Игорь Северянин, Максимиллиан Волошин и другие.

Такими строками, например, описывает комету Галлея Бальмонт:

По яйцевидному пути

Летит могучая комета.

О чём хлопочет пляской света?

Что нужно в мире ей найти?

Она встаёт уж много лет,

Свой путь уклончивый проводит,

Из неизвестного приходит,

И вновь её надолго нет…

Знаменитый американский писатель Марк Твен в автобиографии в 1909 году написал: «Я явился на свет в 1835 году вместе с кометой Галлея. Она снова появится в будущем году, и я думаю, что мы вместе исчезнем. Если я не исчезну вместе с кометой Галлея, это будет величайшим разочарованием в моей жизни. Бог, наверное, решил: вот два причудливых необъяснимых явления, они вместе возникли, пусть вместе и исчезнут». Так оно и случилось: Марк Твен родился 30 ноября 1835 года, через две недели после прохождения кометой перигелия, а умер 21 апреля 1910 года, на следующий день после следующего перигелия.

Дурное предзнаменование в кометах, как, впрочем, и в других загадочных небесных явлениях, люди видели издревле. Однако наступило 19 мая 1910 года, проходили часы, но, вопреки ожиданиям, Конца света так и не случилось. Плотная атмосфера Земли оказалась непроницаемой для разреженных кометных газов. Утром 20 мая многие со стыдом вспоминали о вчерашнем дне.

NASA Комета Галлея. Март 1986

Как не пропустить следующий «Конец света»

Последний раз комета Галлея приближалась к Земле в феврале 1986 года, когда ее исследовали даже с космических аппаратов. Следующего ее появления в небе, по данным специалистов, следует ожидать летом 2061 года. Предполагается, что это станет одним из самых эпичных событий в астрономии, так как комета и наша планета будут находиться с одной стороны от Солнца. По некоторым данным, Галлею будет видно с Земли невооруженным глазом в течение четырех месяцев.

Но отнюдь не одна Галлея испокон веков сеет панику среди населения. С завидной периодичностью астрономы обнаруживают разные космические объекты, приближающиеся на опасное расстояние к Земле. Так, многочисленные интернет-ресурсы обещали верную погибель 25 февраля 2017 года. Конец света должен был произойти из-за того, что комета «2016 WF9» диаметром в километр врежется в Землю.

Но катастрофы не произошло — небесное тело прошло более чем в 50 млн км от нашей планеты, что составляет 130 расстояний до Луны. Правда, если на то пошло, эта комета еще напомнит о себе в недалеком будущем, оказавшись, как ожидают ученые, на расстоянии в 9 млн км от Земли.

Но не только кометы наталкивают население Земли на мысли о Конце Света. Есть достаточное количество других пугающих своей загадочностью небесных тел. И, вполне вероятно, если Концу свету быть, то подготовиться человечество к этому событию попросту не успеет.

Так, 7 февраля этого года с нашей планетой разминулся астероид «2017 BQ6». Он пролетел всего лишь на расстоянии в 2,5 млн км, что соответствует 6,6 расстояниям от Земли до Луны. Нам повезло, что эта глыба диаметром 200 метров в поперечнике пролетела мимо. Причем обнаружить этот космический объект удалось лишь за полторы недели до сближения с ним.

Масла в огонь подливают различные провидцы. В частности о том, что в феврале 2017 года «без войны все умрут, жертв будет много, а мертвые будут лежать на земле», предупреждала святая Матрона, к слову, предсказавшая революцию 1917 года.

Nasa.gov Ядро кометы Галлея. 4 января 2014

В действительности же, скорее всего, человечеству грозит отнюдь не космос. Конец света, что более вероятно, будет зависеть непосредственно от деятельности самого человека, будь то глобальное потепление, массовая смертоносная эпидемия или ядерная война.