Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Курская Радиальная»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но, может быть, — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Курская Радиальная»

Станция Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена «Курская Радиальная».

Названа по находящемуся рядом Курскому вокзалу. Открыта 13 марта 1938 года.

Архитекторы: Л. М. Поляков.

Николай Иванов ИА REGNUM Бра. Станция метро «Курская Радиальная»

Николай Иванов ИА REGNUM Пол в центральном зале выложен серым и черным гранитом в шахматном порядке. Станция метро «Курская Радиальная»

Конструкция пилонная трехсводчатая глубокого заложения (30,7 м). Пилоны отделаны серым мрамором «уфалей». Потолок кессонный. Переход в центре зала обрамлен решеткой, украшенной декоративными позолоченными вставками с изображением колосьев. Залы освещают бра и люстры-тарелки. Пол в центральном зале выложен серым и черным гранитом в шахматном порядке, в боковых залах — тем же гранитом с геометрическими вставками красного гранита и черного диабаза. Путевые стены покрыты черной керамической плиткой, снизу черным мрамором.

Николай Иванов ИА REGNUM Пилоны отделаны серым мрамором «уфалей». Станция метро «Курская Радиальная»

Вестибюль общий со станцией Курская Кольцевая. Круглый зал со столпом отделяется от кассового четырьмя пилонами, расположенными длинной осью. Кассовый зал — прямоугольное помещение, плоский потолок которого поддерживают, кроме пилонов, цилиндрические колонны.