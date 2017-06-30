Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Эскалаторный зал. Станция метро «Площадь Революции»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Площадь Революции» с

Станция Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена «Площадь Революции».

Названа по находящейся поблизости Площади Революции. Открыта 13 марта 1938 года.

Архитекторы: А.Н. Душкин.

Архитекторы вестибюлей: А.Н. Душкин (Западный вестибюль), Ю.П. Зенкевич (Восточный вестибюль).

Конструкция пилонная трехсводчатая, глубокого заложения (34 м). Своды оштукатуренные, белые. Люстры-тарелки. Арки выложены из цельных камней, вырезанных из мраморных блоков. Полукружия арок опираются на цоколи из черного мрамора «давалу». Очертания арок облицованы красным мрамором «шроша». Простенки пилонов облицованы красным мрамором «шроша», серо-голубым мрамором «уфалеем» и желто-розовым мраморовидным известняком «биюк-янкой». Пол центрального зала — темно-серый жежелевский гранит и чёрный габбро. Полы перронов выстланы жежелевским гранитом и лабрадоритом. Путевые стены выложены серым «уфалеем» с карнизом из красной «шорши». В торце станции находился рельеф «Ленин и Сталин» (автор М.Г. Манизер), впоследствии демонтированный.

Станцию украшают 78 бронзовых фигур. Скульптуры выполнены в Ленинградской мастерской художественного литья. Под руководством М.Г. Манизера работали скульптуры: А. И. Денисов, А. А. Дивин, А. А. Пликайс, Л. К. Жданов, Г. Ф. Ветютнев, И. П. Иванов, Е. Г. Фалько, М. А. Владимирская, В. А. Пузыревский. Воплощено 20 образов (18 повторяются четырежды, 2 — дважды). С 1941 по 1944 скульптуры находились в эвакуации в Средней Азии.

Скульптуры:

Арка I Революционный рабочий Революционный солдат с винтовкой



Революционный крестьянин

Революционный матрос

Парашютистка ДОСААФ

Матрос-сигнальщик с линкора «Марат»

Девушка-«Ворошиловский стрелок»

Пограничник с собакой

Стахановец

Молодой инженер

Птичница

Механизатор

Студент

Студентка

Дискоболка

Футболист

Отец с ребёнком

Мать с ребёнком

Пионеры-авиамоделисты

Пионерки-географы

История сохранила имена некоторых людей, позировавших для создания этих скульптурных образов. «Революционный рабочий» — это рабочий Брагин Петр Михайлович. «Матрос с Марата» — Олимпий Рудаков. В 1953 году, уже будучи капитаном 1 ранга, он танцевал с Елизаветой II на балу в честь ее коронации. «Революционный матрос» — Алексей Никитенко, тоже впоследствии капитан 1 ранга. «Студент» — Аркадий Гидрат — рекордсмен СССР по прыжкам в высоту. Погиб в 1941 году на Синявинских высотах.

Западный вестибюль станции — общий со станцией Театральная. Восточный вестибюль сильно искажен при реставрации. От прежнего интерьера сохранилась флорентийская мозаика на стене.