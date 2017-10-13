«Меня убивают», — написала на днях Юлия Гончарова в Livejournal, ссылаясь на решение Минздрава исключить из списка жизненно важных и незаменимых лекарственных препаратов все лекарства с гормоном Т3. «Приняли это решение высокопоставленные медицинские чиновники — руководители отечественной эндокринологии И.И. Дедов и Г.А. Мельниченко. Они — мои убийцы», — утверждает женщина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Минздрава РФ

Аналогичные проблемы затрагиваются и на сайте «Прямая линия президента», где к Владимиру Путину обращается Галина и просит «возобновления поставок жизненно-необходимого лекарства в нашу страну», поясняя, что «в 2011—2012 году препараты, содержащие гормон лиотиронин, исчезли из аптек по всей территории России».

На обращение в Минздрав по поводу препарата тиреотом с действующим веществом лиотиронин заявительницей был получен ответ, что он не зарегистрирован в РФ, более того, снят с производства в Германии, следовательно, в аптеки поставлен никак быть не может. Указано также, что на территории РФ зарегистрировано «достаточное количество лекарственных препаратов, которые можно использовать для заместительной терапии гипотиреиоза». Пациентам предложено заменить препараты с гормоном Т3 на левотироксин — препарат с гормоном Т4.

Синтез тиреоидных гормонов в присутствии тиреоидной пероксидазы

Возникает вопрос — взаимозаменимы ли эти лекарства? Известно в частности, что Т3 (трийодтиронин) — гормон, биологическая активность которого в 3−5 раз превышает активность тироксина (Т4). Другими словами, эти гормоны явно не близнецы-братья. Т4 — это своего рода «заготовка», прогормон. Он может превращаться в Т3 в тканях организма, но может преобразовываться и в RT3 — реверсивный, неактивный гормон. В этом и состоит проблема, ведь организму нужен активный гормон Т3.

Глава Эндокринологического научного центра, академик РАН Иван Дедов считает проблему надуманной.

«Есть один человек, который все время «возбуждается», что Т3 и только Т3, — пояснил он ИА REGNUM. — Мы пытаемся его пригласить к нам в клинику, но не знаем, где он есть, то ли в Израиле, то ли в Соединенных Штатах. Ему за 80, и он пишет все время Путину, что у нас нет Т3. Это очень активное начало, и уже есть консенсус международный. Мы уже все это объясняли, писали в разные инстанции».

И все же не один этот загадочный респондент из зарубежья озабочен сложившейся ситуацией. Она волнует немалое число россиян. Больные гипотиреозом как могут стараются приобрести препараты с Т3.

Images Money Лекарства. Деньги

Обзвонив аптеки, мы выяснили, что их в продаже нет. Однако через интернет можно заказать эти лекарства, например, тибон по цене 105 евро, а с доставкой из Германии сумма увеличится до 8000 рублей. Отметим, что лекарства с левотироксином (L-тироксин, эутирокс и т.п.), которые рекомендуют в качестве альтернативы, стоят сущие гроши — в пределах 100 рублей. Очень заманчиво, если бы этот препарат реально помогал так же, как тот, который отсутствует и стоит 105 евро. Однако простая арифметика заставляет усомниться, так ли это. А если нет, то зачем отменять эффективное средство, исключать его из официального списка необходимых лекарств? В чем дело? В цене? В лоббировании интересов фирмы Мерк, производящей Эутирокс и получающей доход от его продажи в России? Если так, то возникают уже вопросы далеко не медицинского характера…

Есть и другой аспект. Если вы заболели гриппом или ангиной, то можете, конечно, пить чай с малиной и другие травы в качестве помощи своему организму. Однако любой врач назначит вам антибиотики или противовирусные средства. Именно такое лечение и поставит вас быстро на ноги без риска осложнений. Не предлагает ли Минздрав в случае с лиотиронином фактически ограничиться чаем с малиной? Нельзя забывать, что гипотиреоз — это даже не ангина, это пожизненный приговор для тех, у кого удалена щитовидная железа или плохо функционирует. Следовательно, нужно чем-то заменять отсутствующие гормоны Т3 и Т4, причем, оба, а не один.

Врачи-эндокринологи не едины во мнении по поводу заместительной терапии при гипотиреозе. На медицинском портале MEDSIDE есть объяснение отказа от применения терапии препаратами с гормоном Т3 (лиотиронином). «Лиотиронин, — читаем, — более опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем левотироксин. Он более активен и чаще вызывает нарушения работы сердца». Исходя из этих доводов, больным предлагается терапия гормонами Т4, тем более что «людей, которым по разным причинам требуется прием и левотироксина, и лиотиронина, очень немного».

Эти «немногие» на форумах активно обсуждают проблему. Для них исчезновение из аптек препаратов с гормоном Т3 (лиотиронином) стало катастрофой: люди жалуются, что перестали жить полноценной жизнью. Кстати, девиз одного из спецсайтов «Гипотиреоз. Группа для пациентов и врачей» гласит: «Т3 не решает всех проблем. Но есть проблемы, которые без него не решаются».

«Когда мне врачи назначили «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ» — L-тироксин, я чуть не сдох, — пишет Валерий Сухарев на сайте «Прямая линия с президентом Путиным». — А у врачей одна отговорка — «препарат плохо переносится, другого препарата нет». На этом левотироксине анализы стали еще хуже, пока я не добыл комбипрепарат Т4+Т3 и тогда постепенно мне стало легче. Почему убрали Тиреотом, лиотиронин из продажи. Верните эти препараты в аптеки!»

«Давайте все вместе попытаемся предотвратить нашу гибель, уже есть статистика «ухода» больных, как следствие этой безнаказанности!!!» — подхватывает Галина.

«Верните лиотиронин в Россию! — призывает Алла. — Те, кто проводит эту политику, сами имеют право лечиться за границей, имеют право на выбор лечения, но почему-то лишают этого права простых людей! Ешьте сами свой L-тироксин и Эутирокс!!! Верните людям здоровье и их права! И изучайте Конституцию!».

Сложно сказать однозначно, кто прав в этой истории, а кто нет. Справедливо одно: помнить Конституцию надо. Статья 41 гласит: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь… Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом». По основному закону страны ее жители имеют право на охрану здоровья, а, значит, на адекватное лечение.