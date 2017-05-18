



Иван Шилов ИА REGNUM

Верховная рада Украины объявила о желании рассмотреть два законопроекта, значительно усложняющие церковную жизнь в стране. Об этом украинская региональная пресса писала на неделе с 11 по 17 мая.

Iz.com.ua

Священники и прихожане в Запорожье выступили против скандальных законопроектов, сообщает «Индустриальное Запорожье» (Запорожье). В Свято-Покровском архиерейском соборе прошел массовый молебен — запорожцы молились о том, чтобы депутаты не приняли законопроекты, которые дискриминируют права представителей Украинской православной церкви Московского патриархата. Так, законопроект № 4511 предусматривает, что орган центральной власти может по собственному усмотрению решать, назначать епископа управляющим епархией или нет. За неоднократное нарушение этой нормы УПЦ МП могут запретить на территории Украины. Руководящий состав церкви и в регионах, и в столице также будут назначать только после согласования с центральными органами власти. А в законопроекте № 4128 прописано, что по решению большинства верующих статут общины, то есть принадлежность прихода, они могут изменить самостоятельно. Запорожские священники возмущены этими документами и собираются ехать в Киев, где состоится молитвенное стояние перед зданием Верховной рады Украины вместе с верующими из других областей страны. Состоялась встреча митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, епископа-помощника Харьковско-Запорожской диецезии Римско-католической церкви Яна Собило и глав церковных округов Запорожской епархии с губернатором Запорожья Константином Брылем и обсуждение ситуации, которая может сложиться в случае принятия законопроектов. Священники уверены, что эти документы нарушают права человека и могут спровоцировать конфликтные ситуации в области.

Управляющий Житомирской епархией, архиепископ Житомирский и Новоград-Волынский Никодим (УПЦ МП) подписал циркуляр о необходимости усиленной молитвы и поста в день рассмотрения «антицерковных» законопроектов, передает «Житомир.info» (Житомир). Приводим его текст: «18 мая 2017 в Верховной раде Украины запланировано рассмотрение антицерковных законопроектов. Принятие вышеуказанных законопроектов ограничит права верующих не только Украинской православной церкви и прогнозируемо вызовут усиление межрелигиозной вражды. Считаем, что это абсолютно недопустимо, особенно в нынешнее непростое для Украины время. Приходится констатировать, что под прикрытием правильных слов и лозунгов планируются существенное свертывание конституционных прав граждан, ограничения религиозной деятельности, усиление межрелигиозного противостояния, что повлечет абсолютно губительные для страны последствия. В связи с этим благословляется духовенству и мирянам Житомирской епархии провести этот день в строгом посте и усиленной молитве». Стоит отметить, что в храмах УПЦ МП Житомирской епархии уже начали собирать подписи верующих против «церковных» законопроектов.

Как УПЦ МП «развивается» на Тернопольщине, выяснял «За Збручем» (Тернополь). Возводить новые культовые здания для общин УПЦ МП начали сразу в нескольких селах Тернопольской области, где большинство верующих после «Революции Достоинства» перешли с храмами в Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Местные верующие УПЦ КП предполагают, что такое строительство УПЦ МП ведет централизованно: хотя землю купили на частных лиц, масштабы работ очень значительные. В Тернопольской епархии УПЦ МП говорят, что, в основном, речь не идет о строительстве полноценных храмов, а ресурсы — местные и их не хватает. Новые помещения для верующих строят в Башуках, Катериновке и Колосовом Кременецкого района, а также Бутине, Котюжинах и Кохановке Збаражского района. Один из показательных примеров — ситуация в селе Екатериновка. «Участок приватизирован. По плану — это хозяйственная постройка: первое отделение — соломорезка, второе — рига, третье — хлев. Дом сделан в виде креста, как церковь. Мы обращались в районную и областную архитектуру, написали открытое письмо генеральному прокурору Луценко, в СМИ. Ждем уже две недели. Сельскому голове пришел ответ из архитектуры, это хозяйственная постройка, частная собственность, мы, мол, ничего не можем сделать, — говорит активист УПЦ КП с Катериновки Валентина Кохановская. — Они уже построили дом. Внутри, кажется, уже положили плитку, а снаружи обкладывают пенопластом. Мы не знаем, где они берут деньги. Говорят, что Почаев дал им то здание. Ведь сколько там тех местных: в церковь ходят по 21−27, а как святить пасху, то было их 40. Всего в селе 290 человек. Они собрали в свою поддержку 100 подписей, а мы 150. Но они записали и детей, и студентов, и тех, кто здесь живет». Секретарь Тернопольской епархии УПЦ МП отец Степан Балан отмечает, что общины действительно стараются построить для себя новые помещения, но делают это собственными силами. «В общем не скажешь, что это храмы. Пытаются найти себе уголок, чтобы где-то молиться. Другого выхода нет — молиться надо, а на улице бывает то холодно, то жарко, — говорит он. — Там, где есть возможность, люди пробуют. Но это не так, что строят… Трудно сказать, в каких деревнях, ибо надо и земельку взять, и согласовать, и средства найти. Официально еще нет такого. Есть такие пожелания. Общины сами пробуют, потому что ни у них, ни у епархии денег нет, и фондов или спонсоров нет».

В Харькове несколько десятков человек вышли на пикет против блокировки доступа к российским социальных сетям, информирует «Вечерний Харьков» (Харьков). 16 мая, в день обнародования соответствующего указа президента Украины Петра Порошенко, на площади Конституции собрались пользователи соцсетей, владельцы и администраторы пабликов в «ВКонтакте». Они выступили против любых запретов в интернете. «Соцсеть «ВКонтакте» несет не меньше угрозы, чем другие. К тому же спецслужбы умеют блокировать те группы, которые несут опасный контент. Кроме «сепаратистских» страниц, в соцсети много миллионных проукраинских сообществ. Это неправильно», — считает администратор одного из харьковских пабликов Дмитрий Чубенко. Некоторые из участников небольшой акции протеста заявили, что из-за санкций потеряют работу, так как социальные сети для них — способ заработка. Как рассказал харьковчанин Евгений, администратор группы, Facebook его не устраивает, и он потеряет свою аудиторию во «ВКонтакте». Участники пикета пообещали созвать более многочисленную акцию протеста ближе к выходным.

Среди всего пакета санкций, утвержденного Порошенко, едва ли не самое большое значение для экономики Украины могут иметь санкции против российского производителя программного обеспечения для бизнеса — компании «1С», а также ее украинской «дочки». Впрочем, отмечает «Таймер» (Одесса), если попытаться вникнуть в ситуацию, то окажется, что все вовсе не так однозначно. По оценкам экспертов, продукцией компании «1С» (например, комплексом «1С: Предприятие») пользуются порядка 80−90% украинских компаний. При этом оставшиеся зачастую вообще не пользуются каким-либо программным обеспечением, а предприятия, использующие те или иные альтернативные «1С» системы можно пересчитать буквально по пальцам. Согласно тексту указа, санкции коснутся самой российской компании «1С» и ее украинской «дочки». Им будут запрещены торговые операции, их украинские активы будут арестованы, им запретят пользоваться телекоммуникационными системами, передавать третьим лицам права интеллектуальной собственности и участвовать в тендерах. То есть, никакие ограничительные меры для украинских компаний, пользующихся продукцией «1С» не предусмотрены. Иными словами, введение санкций их непосредственно не затронет, и те программные продукты, которые уже приобретены и установлены, могут использоваться в дальнейшем без ограничений. Чуть сложнее с получением обновлений и новыми версиями программ, купить которые у подвергшейся санкциям компании будет уже нельзя. По крайней мере, в теории. Однако следует учитывать, что реальные пользователи продукции «1С», как правило, имеют дело не с самой компанией, а с ее многочисленными дистрибьюторами. Эти компании также никак не могут попасть под действие санкций, так как зарегистрированы на Украине и имеют украинских собственников. Единственная проблема, которая здесь может возникнуть — взаимоотношения дистрибьюторов с компанией-разработчиком, на которые могут распространяться предусмотренные санкциями ограничения. Однако эта проблема, даже если она возникнет, также может быть решена довольно просто: достаточно чтобы эти взаимоотношения выстраивались не напрямую, а через компанию-посредника в третьей стране. То есть, угрозы нет? Судя по всему, пока что нет. Хотя, конечно, нельзя исключать того, что, приняв «политическое» решение о выдавливании «1С» с украинского рынка, украинские власти усовершенствуют законы и создадут рычаги давления на тех, кто продолжает сотрудничество с подвергшейся санкциям компанией.

«А кто слышал, что Рабинович (украинский политик Вадим Рабинович — ИА REGNUM ) законопроект написал о праздновании Всеукраинского дня идиота? — спрашивает колумнист портала «Полтавщина» (Полтава). — На 112-м канале обещал за ночь написать и зарегистрировать в парламенте. Именно на этот праздник по праву может рассчитывать вчерашний день, 16 мая, который стоит отмечать ежегодно на государственном уровне. Что, звучит странно? А разве не странной и идиотской можно назвать законотворческую деятельность украинского парламента? Ходили где-то, ездили, потом решили спасать страну. Но методы для этого выбрали идиотские. Соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» запретили, георгиевскую ленту запретили и наперебой хвастаются таким существенным достижением. Но почему-то молчат о том, что пока украинцы массово обсуждали эти два вопроса, слуги народа пытались протащить законопроект 4901, которым предлагалось бремя установления внешних узлов учета, их обслуживание, поверку и весь процесс финансирования возложить на жителей многоквартирных домов вместо операторов, как это принято. Знаете, в условиях, когда стремительно повышают тарифы, а реальная платежеспособность граждан наоборот падает, голосовать за такие вещи, это даже не кощунство, это не знаю, какое и слово подобрать».

Российские олигархи не идут на уступки шахтерам Кривого Рога, передает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). В переговорах горняков шахты «Юбилейная» ОАО «ЕВРАЗ Сухая Балка» с администрацией компромисс не достигнут. Как сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, «требования «евразивцив» остаются неизменными: повышение заработной платы с 1 мая на 30% с последующим ростом до конца года до суммы, эквивалентной 1000 евро. Но и позиция администрации остается неизменной, они готовы говорить о росте зарплаты в пределах 10−12%, не больше. Трудовой коллектив настроен довольно решительно отстаивать свои интересы». Несколькими днями ранее посулами администрация шахты вынудила бастующих горняков подняться на поверхность. Основными акционерами ЕВРАЗа являются российские миллиардеры Абрамов и Абрамович.

25 апреля Украина «выключила» рубильник Луганской Народной Республике, прекратив поставки электроэнергии, сообщает «ОстроВ» (Донбасс). Луганск разницы в источнике электроэнергии не заметил. Но возникли вопросы с энергобезопасностью контролируемой Украиной части Луганщины. Поскольку единственный источник электроэнергии для всей Луганской области — Луганская теплоэлектростанция — расположена в городе Счастье, в нескольких километрах от линии разграничения, то есть в зоне постоянного риска. Все подконтрольные Украине районы Луганской области по-прежнему получают энергию только от Луганской ТЭС. Напомним, что Луганская область — это энергоостров, который ранее никак не был подключен к Объединенной энергосистеме Украины. Сейчас специалисты ДТЭК «Энерго» провели подключение, но мощность линии, как и ее надежность, не соответствуют необходимым требованиям. Безопасно и гарантированно получить необходимые 200 МВт Луганская область сможет в случае успешной реализации проекта по строительству новой подстанции Кременная-500, что станет точкой в вопросе подключения области к ОЭС. Строительство подстанции должно начаться в текущем году.

Buknews.com.ua

В Черновцах неизвестные расписали нацистской символикой памятник жертвам Черновицкого еврейского гетто, пишут «BukNews» (Черновцы). Об этом сообщил общественный активист Илья Хочь: «Подскажите, люди добрые, как мне на это реагировать? Мне — черновчанину, политологу, председателю Черновицкой городской благотворительной еврейской общины «Мирьям» и, наконец, автору идеи и организатору строительства мемориального комплекса памяти жертв Черновицкого еврейского гетто». Вандалы расписали мемориальный комплекс нацистскими символами — свастикой и кодовым лозунгом «14/88» — символом неонацистов и белых расистов.

Польша начала снос памятников УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а чем ответит Украина, интересуется «Галичина» (Ивано-Франковск). От слов дошло до дела. От призыва «Смерть украинцам» под Украинским народным домом в Перемышле во время торжественного «марша орлят» в декабре прошлого года и подобных тому лозунгов, типа «Хороший украинец — это мертвый украинец», перешли к демонстративному демонтажу надгробного памятника «воинам» УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на кладбище в селе Грушовичи под Перемышлем. Это произошло в канун 70-й годовщины «антиукраинской» акции «Висла», празднование которой нынешняя польская власть отказалась профинансировать, хотя на 60-ю и 65-ю годовщину Объединению украинцев в Польше на это были выделены средства. Поляки твердо заявили, что не допустят на своей территории восхваления УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других украинских националистических организаций. Но проблема в том, что не воспринимают они этого не только в Польше, но и на Украине. Более того, они даже не прочь наложить вето на право украинцев самим определять своих национальных героев и считать УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Степана Бандеру символами борьбы за государственную независимость Украины, ибо те уничтожали поляков. И в то же время Польша чтит своих повстанцев именно за то, за что УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) называет «преступной» — за истребление украинцев, называя это не преступлением, а «акциями возмездия». Несложно представить, как бы отнеслись в Польше к тому, если бы украинцы потребовали от них признать Армию Крайову преступной организацией за «ответные акции» против украинцев с явными признаками геноцида или за сотрудничество с немецким оккупационным режимом, что является известным историческим фактом.

Итоги опроса «РавнодушныхNet» на тему «Как вы относитесь к проведению аттестации по украинскому языку претендентов на госслужбу?» приводит «Вечерний Харьков» (Харьков). Значение языкового вопроса для рядовых граждан, очевидно, сильно преувеличено. По крайней мере, в той его части, которая касается высокопоставленных чиновников и их владения украинским языком. Так, почти половина респондентов (45%) считает, что совершенно не важно, на каком языке разговаривают госслужащие, если их понимают граждане страны. «Гораздо важнее, чтобы чиновники были профессионалами и прекратили «осваивать» бюджет в свою пользу», — уточняют они. Десятая часть ответивших уверены, что чиновники должны говорить грамотно, а уж на русском или украинском языке — не слишком важно. Главное, чтобы не на суржике. И только 36% пользователей настаивают на том, что «чиновник обязан владеть государственным языком и пользоваться им в рабочее время». А вот 9% принявших участие в опросе «Вечернего Харькова» имеют на этот счет собственное мнение. «Государственный язык чиновник знать обязан, но требования к уровню владения сильно завышены и могут послужить способом не допустить человека к службе по каким-либо субъективным причинам», — уверены одни. «Для начала русский язык должен стать государственным!» — воинственно заявляют другие. «Если у человека не хватает мозгов, чтобы выучить мову, то как он может управлять государством?» — резонно замечают третьи.