Отстранение президента США Дональда Трампа от власти, о котором заговорили особенно активно после заявлений бывшего директора ФБР Джеймса Коми о том, что Трамп давил на него, не сможет разрешить сложившийся в США кризис, поскольку он глубже, чем проблема избрания одного некомпетентного кандидата. Проблема — американские элиты, а не Трамп, пишет Роберт Мерри в статье для The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Автор отмечает, что США находятся в кризисе такого масштаба, который страна не переживала еще никогда за свою историю, за исключением Гражданской войны. Он формировался уже давно, укоренившись в политике страны настолько глубоко, что стало непонятно, как его можно разрешить спокойным или даже мирным путем. Сейчас кажется, что любой шаг приведет к его обострению.

И, в отличие от убежденности многих, начался он не с избрания президентом США Дональда Трампа — человека, в крайней мере неподходящего на роль главы Белого дома, — а намного раньше, тогда как Трамп — всего лишь симптом. Дело в том, что, отмечает автор, когда такой неотесанный и безрассудный человек как Трамп, выигрывает выборы вопреки элитам государства, это очевидный признак того, что проблема в элитах. И речь идет об элитах обеих партий.

Можно вспомнить тех, кто сделал бывшую первую леди США Хиллари Клинтон кандидатом на выборах президента от Демократической партии, несмотря на то, что она пыталась уйти от ответственности за просчеты на посту главы дипломатии США с помощью частного почтового сервера, вопреки приличию и здравому смыслу. Ту Хиллири Клинтон, которая присоединилась к благотворительной организации, оказавшейся на деле коррумпированной политической машиной, нацеленной на то, чтобы вновь проложить Клинтоном дорогу в Белый дом и при этом позволить им разбогатеть.

Демократическая партия хотела видеть в кресле президента человека, чья предвыборная кампания не затрагивала ни одной фундаментальной проблемы, человека, который назвал значительную часть граждан США, находящихся в сложных финансовых условиях, «недостойными людьми». Порочность всего этого была настолько очевидна, но Демократическая партия все равно решила поддержать Клинтон, дойдя даже до того, чтобы подорвать шансы другого кандидата, который находил в избирателях-демократах намного больший отклик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хиллари

В свою очередь, республиканские элиты противостояли Трампу, сколько могли. Однако, в отличие от Демократической партии, кандидатом от республиканцев стал человек, который смог в наибольшей степени уловить настроения избирателей своей партии. И Республиканская партия согласилась с выдвижением Трампа.

И конфликт элит виден повсюду. Например, в вопросах миграционной политики. На данный момент в США находятся около 11 млн нелегальных мигрантов, что является ударом по территориальной целостности и главенству права, на основе которого построены США. Решения этого вопроса не видно, тогда как политической напряженности он создает много. Более того, число рожденных за пределами США граждан страны приближается к 14% — невиданной за всю историю США, за исключением 1920-х годов.

И всё же американские элиты никогда не принимали во внимание важность вопроса ассимиляции, какой поток мигрантов позволяет их без проблем ассимилировать. Некоторые даже сравнили тех, кто поднимает эти вопросы, с расистами и ксенофобами. Более того, в США сложилась целая сеть «городов-убежищ», которые отказываются сотрудничать с федеральными властями по соблюдению миграционного права.

Затем финансовые элиты нажились на огромном числе ценных бумаг, поток которых в экономике привел к упадку нефинансового сектора. Беспрецедентно низкие процентные ставки, державшиеся на протяжении многих, а также «количественное» смягчение оказалось манной небесной для Уолл-стрит, в то же самое время лишив рабочий класс средств к существованию. И хотя эти меры были направлены на то, чтобы поспособствовать экономическому росту, но он не был достигнут, тогда как США стали переживать один из наиболее продолжительных периодов посредственного роста в своей истории.

Все это привело к тому, что рабочий класс США — некогда фундамент экономической силы и политической стабильности страны — поредел. Теперь его представители, которые стали «недостойными людьми» для Клинтон и её элитных сторонников, оказались без работы и надежды. И если они начинают жаловаться, они натыкаются на политическую корректность, в результате чего оказываются на обочине политического процесса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хиллари

Элиты США стоят у руля еще и внешней политики США, за последние 25 лет втянув страну в целую серию конфликтов — в Ираке, Афганистане, Сирии, Йемене и Ливии. Многие представители элиты стремятся расширить участие военных США на Украине и против Ирана, а также предотвратить укрепление Китая в Азии. Помимо геополитических рисков, затраты на все это будут огромны, что лишь обострит нынешнюю экономическую ситуацию США.

Победа Трампа, получившего меньше голосов избирателей, но одержавшего победу, стала революцией. И теперь можно наблюдать за контрреволюцией. Элиты поняли, что они могут избавиться от Трампа, а страна сможет вернуться к прежнему своему состоянию. Поэтому-то сейчас там много говорится об импичменте Трампу, хотя никаких свидетельств преступлений с его стороны нет. Поэтому-то увольнение Коми сравнивают с «Бойней на телешоу Saturday Night» — одного из событий в ходе Уотергейтского скандала. Поэтому-то кампания по демонизации России достигла масштабов истерии.

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Показателен в частности и пример обвинения Трампа в том, что он якобы передал России секретную информацию. Несмотря на то, что никто не оспаривает право президента США рассекречивать любую информацию, он, как утверждается, мог раскрыть методы и источники получения этой информации. Но так ли это? Сам президент и его советники, присутствующие при встрече, утверждают, что Трамп не раскрыл их. СМИ и политические противники Трампа настаивают на обратном.

Тем не менее скандал, последовавший за утечкой этой информации в The Washington Post, навредил интересам США больше, нежели то, что Трамп мог рассказать Лаврову. И теперь, вместо того чтобы сотрудничать с Россией в областях взаимного интереса, Трамп будет вынужден проявлять пассивность в связях с Россией, оказавшись под влиянием официальных лиц правительства и их союзников в СМИ.

Таким образом, кризис вокруг Трампа лишь наслоился на более глубокий кризис, собственно, и породивший Трампа. Трамп, безусловно, не подходит на роль главы Белого дома, однако попытки убрать его с поста без четкой опоры на конституцию лишь обострят кризис, подкрепив убежденность в том, что система США потеряла легитимность.

Из сложившейся ситуации США уже не выйти. Просто дождаться окончания его срока может оказаться крайне проблематичным, тогда как попытка отстранить его власти может привести к обострению. Возможно, шанс представится сам собой, но даже в таком случае будет разрешен лишь кризис с Трампом, а кризис элит продолжится, более незаметный и зловещий.