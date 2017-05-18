63-летняя Сафия познакомилась с Моаммаром Каддафи во время его пребывания в больнице с аппендицитом, вышла за него замуж в том же 1970 году и родила ему впоследствии семерых детей. Во время событий 2011 года сбежала в соседний Алжир, когда Триполи попал в руки противников Каддафи.

Ливия. Шахматы

Вместе со своей дочерью Айшей и рядом других высокопоставленных представителей режима они получили убежище сначала в Алжире, а затем переехали в Оман.

И хотя ливийские власти стремятся умиротворить прокаддафийские племена страны в преддверии возможного внутриливийского диалога, наметившегося после встречи главы находящегося в Триполи правительства национального согласия Фаиза Сарраджа и командующего Ливийской народной армией Халифы Хафтара, представляющего западную часть Ливии, этот шаг достаточно противоречив. Несмотря на то, что Сафии никогда не предъявлялись обвинения в каких-либо преступлениях режима, многие ливийцы, особенно представители, так называемой третьей силы, по-прежнему проявляют недовольство возможным участием членов семьи Каддафи в политической жизни Ливии.

В то же время появились сообщения о покушении на сына бывшего ливийского лидера Саифа аль-Ислама. Как сообщает из западного города Зинтан The New Arab, происходила перестрелка возле предполагаемого места нахождения Саифа, но в результате своевременных действий ополченцев Зинтана сын Каддафи не пострадал. Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте 2017 года командующий одним из подразделений ополчения Зинтана Айми аль-Атири объявил, что сын Каддафи был освобожден из тюрьмы и «наслаждается свободой» благодаря закону об амнистии, принятому парламентом Торбрука. Cообщения о покушении позволили прокурору Международного уголовного суда (МУС) Фате Бенсуда в очередной раз потребовать выдачи в Гаагу Саифа аль-Ислама под юрисдикцию международного суда, в том числе и для обеспечения его безопасности. По сообщению Libya Herald, Военный совет Зинтана отверг требования Международного уголовного суда (МУС) и, как и ранее, не считает решение о дальнейшей судьбе сына Каддафи в юрисдикции международного суда. Касательно свободы передвижения Саифа нет достоверной информации, были сообщения о его переводе в другое место заключения, нахождении под домашним арестом и просто освобождении, но ограничении передвижения. Видеозаписей с участием Саифа не появлялось с 2014 года со времени его видеодопроса трибуналом в Триполи в начале судебного процесса вместе с 37 другими подсудимыми высшими должностными лицами правительства Каддафи. По совокупности сведений можно предположить, что Саиф находится в Зинтане относительно свободно, а его участие в открывающемся окне возможностей в новой Ливии вполне возможно при определенных условиях, и возвращение его матери на родину усиливает эту возможность.

Командующий ливийской народной армии генерал Халифа Хафтар находится в дружественных отношениях со старейшинами племени Варфалла и Варшефана, которые оказывают ему поддержку в войне с терроризмом. Племя Варфалла одно из основных арабских и арабо-берберских племён в Триполитании. Племя Варшефана является вторым по численности на юго-западе от Триполи. Оба племени находятся на западе Ливии, выступают против экстремистов и симпатизируют Каддафи.

Важно отметить, что племена считают, что Каддафи могут достичь договоренности с ливийскими сторонами об амнистии по преступлениям, совершенным до и после восстания в 2011 году всеми сторонами конфликта. Уже сейчас можно увидеть определенные доказательства этой тенденции. Ливийские власти недавно освободили из тюрьмы ряд высокопоставленных лиц эпохи Каддафи.

Хотя в центре внимания большинства пишущих о Каддафи находится Саиф, который, как считается, пострадал от физических и психических травм, полученных во время его захвата, его сестра Айша Каддафи быстро становится не менее узнаваемым членом семьи. Она привлекает достаточно внимания, и в будущем она может оказать большое влияние на процессы, проходящие в Ливии.

Иван Шилов ИА REGNUM Айша Каддафи

Как писал ИА REGNUM , Айша— прагматичная и здравомыслящая, с острой политической хваткой, острым умом и интеллектом. Она обладает динамичной индивидуальностью и является наиболее образованной из семьи Каддафи. В Ливии ряд политиков поддерживает мнение, что ей пора вернуться на политическую сцену. Победа Айши в Европейском суде против санкций Совета Безопасности ООН может быть первым шагом по этому пути. В отличии от брата, которого, как уже сегодня упоминалось, требует выдать международный уголовный суд, Айша обладает свободой передвижений и может пользоваться этим преимуществом для контактов и переговоров в Европе и в арабском мире. Это важное достижение семьи.

Подход влияния семьи Каддафи на бедуинские племена — является одним из возможных путей развития ситуации в Ливии, который может быть использован Хафтаром, признающим ценность берберских племен, и теперь использует все свое влияние, чтобы укрепить и объединить ливийцев, продолжая бороться с террористами.

Издание Times of Malta высказывает предположение, что дети Каддафи, поддерживают идею создания Комиссии по установлению истины и примирения, подобную действующей ранее комиссии в Южной Африке после действия апартеида, для того, чтобы обеспечить единство в стране. Берберские ливийские племена поддерживают клан Каддафи, и может появиться новая мирная попытка объединения страны, которая отодвинет многочисленные ополчения в Триполи и других экстремистов с политической сцены. Именно к этому моменту необходимо попытаться решить проблему национального примирения. Подобный процесс в Южной Африке помог объединить страну после десятилетий апартеида. Южноафриканская комиссия по установлению истины и примирению была создана для того, чтобы помочь справиться с ситуацией, возникшей при апартеиде. Автор отмечает, что в ЮАР положение во многом было намного серьезнее, чем когда-либо при правлении Каддафи.

Rafy Карта военных действий в Ливии

Ливия пострадала из-за вмешательства извне при решении ливийского вопроса, и как подчеркивает Times of Malta, правительство национального единства, находящееся в Триполи, не было выбрано народом Ливии, а было навязано иностранными правительствами. По мнению автора, помощь семьи Каддафи будет способствовать примирению, для построения нового ливийского будущего.

Конечно, Ливия — это не Южная Африка, и проблемы в странах совершенно разные, но сам процесс примирения имеет определенную поддержку в ливийских племенах.

В этом году предпринимается немало попыток выведения ситуации в Ливии из тупика. Семья Каддафи постепенно возвращается на политическую арену страны. Сумеют ли они воспользоваться открывающимися возможностями, будет зависеть не только от них, но и от способности к компромиссу и умелого использования имеющихся рычагов влияния всех игроков на ливийском поле, как внутренних, так и зарубежных. Вероятность участия в формирующихся органах власти кого-то из членов семьи, а может быть и даже нескольких из них, достаточно высока.