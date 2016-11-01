Мусорная концессия — одна из главных и волнующих многих новосибирцев тем. Обсуждается она как на уровне властей, так и на уровне дачников, которые отказываются жить рядом с мусорным полигоном. Не оставляют тему, что и понятно, экологи, у которых много претензий: и по близкому расположению запланированного мусоросортировочного комплекса с полигоном к реке Издревой; и по угрозе существования здесь видов, занесенных в Красную книгу; и по вреду тысячам семей, живущих в окрестностях района. Вопрос тянется давно, острее стали споры с момента заключения концессионного соглашения от 22 июля 2016 года, сроком на 40 лет. Тендер выиграла компания «Экология-Новосибирск».

Prylarer Полигон ТБО

Однако экологическая угроза, о которой говорят противники концессии, не напугала ни власти, ни концессионера. Тогда общественые активисты озвучили тот факт, что участок, выделенный под полигон, находится в зоне ограничения на строительство Новосибирского авиационного завода им. Чкалова, и размещать свалки в радиусе 15 км нельзя, так как они (свалки) привлекают птиц, которые создают серьезные помехи самолетам и даже могут привести к их крушению. На этот весомый аргумент с точки зрения федерального законодательства очень надеялись противники размещения мусоросортировочного комплекса в селе Раздольном. Западно-Сибирское управление Росавиации отреагировало на такой аргумент и также выступило против строительства мусоросортировочного комплекса и полигона для твердых отходов в районе памятника природы «Долина реки Издревая». Об этом ресурсу «Сиб.фм» рассказал начальник отдела организации использования воздушного пространства регионального управления Росавиации Сергей Колесников.

«Скорее всего, запретим строительство. Предполагаемое месторасположение находится в полосе воздушных подходов, в соответствии с федеральными правилами использования воздушного пространства размещение здесь объектов, которые способствуют привлечению птиц, запрещено», — отметил Колесников.

С тем, что Новосибирску уже давно нужен мусороперерабатывающий завод, согласны все. Вот только представления о том, что в конечном итоге должно получиться и где располагаться у властей и рядовых горожан разительно отличаются. Да и планы изначальные кардинально изменились — если на этапе планирования говорилось о том, что на территории Новосибирской области будут построены два мусороперерабатывающих завода, то со временем эти заводы трансформировались в мусоросортировочные комплексы с полигонами твердых коммунальных отходов. Уже в 2017 году в Новосибирске прошёл ряд пикетов и митингов против строительства мусорного полигона. В марте Ространснадзор признал строительство полигона в Раздольном незаконным. В апреле компания-строитель представила проект полигонов и пообещала не загрязнять реку. Но некоторые депутаты Законодательного собрания оказались не в восторге и от подобных решений. Депутат Вадим Агеенко подверг резкой критике концессионное соглашение. Он предложил вообще расторгнуть его, либо внести существенные изменения, в первую очередь, в экономические параметры.

«Возмещение недополученных доходов концессионера за счет средств областного бюджета с недозагрузкой даже на 100 тысяч тонн в год обернется потерями в 272 миллиона рублей. Зачем гарантировать концессионеру объем загрузки, рискуя сотнями миллионов рублей?», — высказал сомнение депутат, его слова приводят «Все новости Новосибирской области».

Hans Переработанный мусор

Сомнение у Агеенко вызвали и тарифы, которые были прописаны в среднем по объекту: 254 рубля за кубометр за сортировку и 101 рубль за кубометр за услугу захоронения, что по мнению депутата завышено в 2,5 раза. Также Агеенко предложил сменить месторасположение объекта.

Председатель комитета Заксобрания области Евгений Покровский рассказал, что былиобоснованно высказаны рекомендации.

«Рабочая группа просмотрела, поездила в другие регионы — Новокузнецк, Омск и так далее, и мы высказали реальные вещи, которые есть, не «с бухты-барахты». Сегодня вызывает сомнения, во-первых, тариф, во-вторых, сомнения вызывает объем переработки, и сомнения вызывает место расположения», — приводят «Вести Новосибирск» слова парламентария.

Под таким натиском будто бы не выдержали нервы регионального правительства. 15 мая по вопросу мусорной концессии в правительстве Новосибирской области прошло заседание, на котором были предварительно одобрены соответствующие проекты постановлений о целесообразности заключения дополнительных соглашений. Под дополнительными соглашениями подразумевается внесение изменений в условия концессионного соглашения, «которые были выработаны по итогам взаимодействия с прокуратурой, рабочей группой, с Общероссийским народным фронтом и с концессионером».

Как позже прокомментировал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, концессионное соглашение по созданию и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры — объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения ТКО в регионе реализуется в рамках требований 115-ФЗ «О концессиональных соглашениях».

«В Новосибирской области с 2016 года ведётся работа по созданию новой системы обращения с отходами, — подчеркнул он. — В данном вопросе правительство Новосибирской области занимает жесткую позицию во исполнение федерального законодательства».

Одно из основных направлений изменений — объём гарантированных поставок мусора. Минимальный ежегодный объём на проектирующиеся предприятия определён в размере 728 тысяч тонн. Ранее объемы переработки мусора планировались в размере 800 тысяч тонн в год. Согласно предлагаемым изменениям в условия концессионного соглашения, для концедента (правительства Новосибирской области) допускается снижения фактического ежегодного объема загрузки на 9%, это 72 тысячи тонн отходов. Таким образом, задел в 9% позволяет в случае снижения поставок мусора у региона, избежать обязательств по выплате субсидий.

Кроме того, в соглашение вносятся изменения, исключающие ряд обстоятельств для концессионера. Убираются неопределённые формулировки, к примеру, из особых обстоятельств исключаются «иные неблагоприятные для реализации концессионером соглашения события», исключается возможность влияния на реализацию концессионного соглашения третьих лиц, полностью исключаются гарантии по валовой выручке концендента и стоимости услуги концессионера, а экономическая сбалансированность концедента гарантируется только объёмом загрузки с учётом допуска её снижения на 9%.

О тарифной составляющей Семка говорить не стал, отметил, что «пока рано, сначала должны быть пройдены финансовый, технологический, экологический аудиты проекта, затем уже можно будет говорить о тарифном регулировании».

После подписания председателем правительства Новосибирской области постановлений последует подписание сторонами дополнительных соглашений в отношении создания и эксплуатации мусоросортировочных комплексов с полигонами в Новосибирской области.

Kristian Bjornard Мусороперерабатывающий завод

Руководитель инициативной группы «Поможем реке Издревой» Юлия Колеватова отмечает, что все изменения в концессионное соглашение, о которых так активно сейчас говорят власти региона, касаются не экологической составляющей, не природоохранной.

«Те требования, просьбы от общественности, от людей, которые прожиают в непосредственной близости от предполагаемого размещения полигона, они не услышаны. Результаты не озвучиваются, мы не знаем, прорабатываются ли какие-то альтернативные участки. Есть какие-то слухи, но документально и официально это никак не подтверждается. Советы депутатов Законодательного собарния и Горсовета, в любом случае, носят рекомендательный характер. С нашей точки зрения, как я говорила, что нас не хотят слышать, так и продолжается. У меня однозначно складывается впечатление, что все эти изменения, по сути поверхностные, вносятся для перемещения внимания с более важных проблем, заключенных в концессионном соглашении. А то, что озвучил Семка, постановление о заключении допсоглашений, опять же, я не видела. Все что он говорит, пока документально не было представлено», — прокомментировала ИА REGNUM ситуацию Юлия Колеватова.

Колеватова отметила, что касается инициативной группы, то они прошли этап общественных слушаний и уже направили письма в прокуратуру Новосибирской области о том, что «тот проект, который подвергается сейчас публичным общественным слушаниям, по мнению инициативной группы, это предпроектная стадия, который выдается как окончательный проект, который собираются подавать на государственную экологическую экспертизу».

«Каждый раз, каждое мероприятие и событие, которое для нас значимо как для природоохранников, становятся какими-то непробиваемыми вещами и это говорит о том, что все делается только для того, чтобы пропихнуть этот проект несмотря не на что», — подчернула Юлия Колеватова, отметив, что сейчас представители инициативной группы дождуться ответов от прокуратуры и тогда будут уже решать, что делать дальше, вплоть до обращения в суд.

У председателя правления организации «Гражданский патруль» Ростислава Антонова также «складывается ощущение, что все заинтересованные стороны уже обо всем договорились».

«Соглашение решили чуть подправить, какие-то цифры решили убрать и заменить их на формулы, но сама суть соглашения от этого не изменилась. А ведь первым «камнем преткновения» была даже не экономика, а экология», — отметил ИА REGNUM Ростислав Антонов.

А именно к этому вопросу, по мнению Антонова, региональным властям надо бы подойти со всей серьезностью — под угрозой не только памятник природы в районе реки Издревая, но и комфорт для тысяч новосибирских дачников.

«Как показали акции протеста — люди не хотят, чтобы их дачи внезапно оказались вблизи мусорного полигона. Полигон в Верх-Туле вызывает куда меньше споров, хотя и там есть множество вопросов по экологической безопасности, в частности угрозы загрязнения грунтовых вод. Если областное правительство не сможет найти приемлемое решение экологических вопросов, то никто не застрахован от новой серии протестов.», — отмечает общественный активист.

Отметим, что компанией «Экология-Новосибирск» владеют московское ООО «Компания «Экология» (80%) и Юрий Туктаров (20%).

ALTEREGOINTELIGENCIA Мешки с мусором

Как уже сообщало ИА REGNUM, власти Новосибирской области в конце 2016 года заявили о том, что в новосибирской агломерации «существует тревожная ситуация в сфере обращения с отходами», так как «отходы производства и потребления, образующиеся от населения и предприятий разных сфер как города Новосибирска, так и области, в большей мере просто захоранивают на полигонах или свалках». Федеральная служба по надзору в сфере природопользования приводила следующие цифры для наглядности: в 2015 году в Новосибирской области было образовано 3,9 млн тонн отходов, утилизировано из них 2,4 млн тонн, захоронено — 1,2 млн тонн. На территории региона (по состоянию на конец июля 2016 года) в государственный реестр были включены 18 объектов размещения отходов (для промышленных отходов — десять, для ТКО — восемь), действует 25 объектов по захоронению отходов, имеющих тариф на услуги по утилизации ТБО. Количество объектов несанкционированного размещения отходов составляет более 500. Прием отходов города Новосибирска и новосибирской агломерации осуществляют четыре полигона: «Левобережный», «Гусинобродский», «Новосибирск-вторресурс» и «ФГУП «ЖКХ ННЦ». Остаточный ресурс этих полигонов исчисляется — от одного года до четырех лет. Областное правительство уверяет, что решить проблему можно за счет строительства в регионе двух мусоросортировочных комплекса — на территории Верх-Тулы и Раздоленского сельсовета. Однако, новосибирцев не радует такое соседство.

Читайте также: Новосибирцы вышли на пикет из-за мусорной концессии

В рамках концессионного соглашения между Новосибирской областью (от лица которого выступает министерство ЖКХ и энергетики) и ООО «Экология-Новосибирск» (концессионер) планируется создать два современных автоматизированных мусоросортировочных комплекса, включая полигоны для размещения твердых коммунальных отходов на территории Верх-Тулинского и Раздоленского сельсоветов Новосибирского района проектной мощностью 400 тысяч тонн отходов в год каждый. Срок концессионного соглашения — 40 лет, с 2016 по 2055 год. Плата по концессионному соглашению в бюджет региона должна составить 1 млн рублей с ежегодной индексацией в течение первых 15 лет, 15% от своего дохода по регулируемым видам деятельности — в течение всего последующего срока реализации концессионного соглашения. Соглашение также гарантирует доход компании «Экология — Новосибирск» в размере 121 млрд рублей. В случае, если концессионер по каким-то причинам не получит планируемую выручку, то недополученные доходы будет возмещать региональный бюджет.

Сейчас вопросом уже занимается рабочая группа из чиновников, депутатов и общественников. Утверждается, что общими усилиями будет проведена работа над ошибками и заключены дополнительные соглашения, которые будут устраивать и оператора, и чиновников, и жителей. Правда, по мнению представителей общественности, пока все принимаемые решения проходят мимо них.