В истории Гражданской войны в России события, которые в течение нескольких десятков лет назывались в официальной советской историографии «мятежом Чехословацкого корпуса», стали первым актом кровавой трагедии до основания потрясшей всю нашу страну.

Карта боевых действий

Чешский и словацкий народы в течение многих столетий страдали от жестокого австрийского и венгерского угнетения. К началу XX века в чешском и словацком обществе была широко распространена идея достижения национальной независимости при поддержке и помощи России. В глазах западных славян Российская империя являлась естественным и единственным их надёжным покровителем и защитником. Пророссийские настроения в этот период времени были столь сильны, что во главе будущего национального государства чехи и словаки видели исключительно представителей династии Романовых, а само это государство должно было стать передовым западным рубежом всего славянского мира и под военным, политическим и идеологическим руководством России противостоять германской экспансии на Восток. С началом Первой мировой войны популярность подобных идей резко возросла, чехи и словаки не желали воевать с братским русским народом и проливать кровь за совершенно чуждые и враждебные им австро-германские интересы. Поэтому чешские и словацкие солдаты на фронте при первой же возможности целыми подразделениями массово сдавались в плен. Кроме того, на территории России ещё до войны проживало значительное количество чешских колонистов и рабочих, часть из которых уже имело русское подданство.

Торжественная присяга и освящение знамени Чешской дружины. 1914

Именно из этих российских чехов в самом начале войны была создана добровольческая Чешская дружина, бойцы которой рвались на фронт. Чехословацкие военнопленные в массовом порядке также стремились воевать в составе русской армии. Однако царское командование не испытывало особого энтузиазма в использовании чехословаков на полях сражений. Недостатка солдат на фронте не было, победа казалась очень близкой, а чехословаки вызывали подозрение и недоверие — мало ли что может прийти в голову ненадёжным и вечно недовольным поданным Австро-Венгерской империи. Поэтому чехословаки продолжали находиться в лагерях для военнопленных на общих основаниях вместе с ненавидимыми ими немцами, австрийцами и венграми. Условия содержания пленных в этих лагерях были ужасными, чехословаки тысячами умирали в них от болезней и голода. Всё это не могло не привести к нарастанию антиправительственных настроений и радикальных идей среди пленных. На фронте же чехословаков предпочитали не использовать в качестве боевых единиц, считалось, что они могут выполнять в основном политико-пропагандистские задачи. Максимум чехословаки могли быть лишь разведчиками на поле боя.

И только после крупных поражений на фронтах и резкого падения боеспособности и дисциплины в русской армии командование приходит к выводу о необходимости создания крупных чехословацких боевых подразделений. В лагерях для военнопленных начинается массовый набор добровольцев. К концу 1916 года была сформирована Чехословацкая стрелковая бригада трёхполкового состава численностью около 3,5 тысяч человек. Стоит отметить, что высшие командные должности в чехословацких подразделениях занимали русские офицеры. Чехословаки сразу же проявили себя на полях сражений как чрезвычайно храбрые и дисциплинированные воины.

Запись добровольцев в чехословацкий корпус. 1917

Февральскую революцию чехословаки, как воющие на фронтах, так и продолжавшиеся находиться в лагерях для военнопленных, воспринимают положительно. У них нет никакого уважения к царскому правительству, не доверявшему им и содержавшему их в плохих условиях. Чехословацкие промонархические организации в России перестают существовать, Временное правительство признаёт единственным легитимным представителем всех чехословаков Чехословацкий национальный совет, находящийся во Франции, в России создаётся филиал совета.

Тем временем в русской армии набирает обороты процесс распада. Солдаты больше не желают воевать и массово дезертируют с фронта. На этом фоне именно чехословаки выделяются своей особой мотивированностью в продолжении боевых действий против немцев и австрийцев. На взгляд чехословаков, только полная и окончательная победа над врагом приведёт к освобождению и созданию независимого Чехословацкого национального государства. Поэтому антивоенная агитация большевиков не встречает понимания у подавляющего большинства чехословацких солдат. Чехословаки настроены только на продолжение войны. Во время неудачного наступления русской армии летом 1917 года чехословацкие подразделения показывают себя с самой лучшей стороны. Поэтому Временное правительство форсирует создание новых частей. К октябрю 1917 года был сформирован Чехословацкий корпус в составе двух дивизий (восемь стрелковых полков) и запасной бригады. Численность корпуса достигает 39 тысяч человек и планируется создание новых подразделений.

Александр Керенский приветствует чехословацких легионеров. 1917

Октябрьская революция застаёт корпус на Украине. Отношение к большевикам, как у основной части рядовых легионеров, так и у политического руководства Национального совета было отрицательным. Начавшиеся переговоры большевиков с немцами о заключении мира воспринимаются чехословаками как предательство. Национальный совет переводит Чехословацкий корпус под командование французской армии. В это время ситуация для французов на Западном фронте становится критической, в условиях фактического развала Восточного фронта немцы усиливают давление на Западе. Французскому командованию необходимы резервы, которых существенно не хватает. В этих условиях Франция кровно заинтересована в эвакуации чрезвычайно боеспособного Чехословацкого корпуса из России и переброске его на Западный фронт. После заключения Брестского мира с немцами как советским правительством, так и сепаратистской украинской Центральной радой, корпус оказывается в крайне сложном положении. По условиям Брестского мира все подразделения русской армии, состоящие из граждан Центральных держав, подлежат немедленному роспуску, а все военнопленные должны быть возвращены в Германию и Австро-Венгрию. В этих условиях Чехословацкий национальный совет пытается договориться с украинскими сепаратистами, но быстро приходит к выводу о том, что прогермански настроенные украинские националисты готовы отдать корпус на расправу немцам. В такой ситуации чехословаки становятся вынужденными тактическими союзниками большевиков и вместе с ними участвуют в боях с немцами и украинскими националистами, где проявляют себя чрезвычайно хорошо. Что, правда, не мешает части Чехословацкого корпуса сражаться вместе белыми против большевиков во время уличных боёв Киеве. После упорных арьергардных сражений с немцами корпус в полном составе выходит с Украины на территорию Советской России.

Советскому правительству пришлось решать крайне сложную и запутанную задачу: что делать с антибольшевистски настроенным, сплочённым и боеспособным Чехословацким корпусом. С одной стороны, от присутствия чехословаков на советской территории следовало избавиться как можно скорее. Во-первых, не было гарантий, что корпус открыто не перейдёт на сторону контрреволюции, во-вторых, советская власть не хотела портить отношения с Антантой, настаивавшей на скорейшей переброске чехословаков во Францию. Такой позиции придерживался Ленин. С другой стороны, во-первых, нельзя было давать повода Германии и Австро-Венгрии обвинить Советскую Россию в нарушении пунктов Брестского мира (Центральные державы, разумеется, были категорически против переброски боеспособного корпуса на Западный фронт), во-вторых, в условиях фактического отсутствия у новой власти реальной армии, большевики надеялись использовать чехословацких солдат в качестве основы для создания новой Красной армии. На этом настаивал Троцкий.

Лев Троцкий, народный комиссар по военным делам

В итоге, руководством большевиков всё-таки было принято решение о выводе чехословаков во Францию. Вывод корпуса после достаточно долгих раздумий решили осуществлять далёким путём через Владивосток, а не через относительно близкие Мурманск и Архангельск. Большевики опасались перемещать чехословаков через Европейскую часть России, вблизи от Москвы и Петрограда. Кроме того, сами чехословаки не хотели эвакуироваться северным путём, боясь быть застигнутыми врасплох возможным наступлением немцев. В конце марта 1918 года было достигнуто соглашение между Совнаркомом и Национальным советом о передислокации корпуса на Дальний Восток по железной дороге. Планировалось перебросить чехословаков 63-мя эшелонами. Перед началом эвакуации большевики потребовали от чехословацкой стороны ряд уступок — сдачи большей части оружия и боеприпасов, увольнения контрреволюционно настроенных русских офицеров, допуск в корпус коммунистических агитаторов. Чехословаки вынуждены были согласиться на требования советской стороны.

Отношение чехословацких военных и политиков к Советской власти и к большевикам было весьма негативным, однако, в принципе, они собирались придерживаться политики нейтралитета и невмешательства во внутренние дела России. Основной задачей чехословаков было как можно быстрее добраться до Владивостока. Начавшаяся переброска корпуса на Дальний Восток сталкивалась с очень большими трудностями и поэтому проходила чрезвычайно медленно. Пропускная способность железной дороги ввиду царивших политического хаоса и экономической разрухи была крайне низкой. Поэтому эшелоны с чехословаками растянулись практически по всей территории России от Тамбова до Владивостока. Поезда с легионерами простаивали на станциях по много дней, остро стоял вопрос продовольственного обеспечения войск. Местные Советы препятствовали продвижению чехословаков и пытались окончательно разоружить их, опасаясь, что корпус может перейти на сторону контрреволюции и силой свергнуть советскую власть. А после высадки японских интервентов во Владивостоке и последовавших протестов Германии Москва решает и вовсе приостановить переброску корпуса.

Сдача части чехословацкого оружия большевикам. Пенза. Март 1918

В это время, в соответствии с советско-германскими соглашениями на Запад по железной дороге в большом количестве беспрепятственно перевозились немецкие, австрийские и венгерские пленные. Между ними и чехословаками стали происходить стычки. Одна из таких стычек 14 мая 1918 года на железнодорожном вокзале Челябинска привела к гибели венгерского военнопленного. Местная советская власть арестовала предполагаемых виновников, но 17 мая вооружённый отряд чехословаков освободил арестованных и захватил значительное количество оружия. Правда, обошлось без особого кровопролития — убиты и ранены были всего несколько человек, а Челябинский Совет продолжал свою деятельность. Но в Москве данный инцидент был расценён как вооружённый мятеж против Советской власти. Троцкий отдаёт несколько приказов о полном разоружении корпуса и его последующем расформировании. Чехословацкие легионеры должны включаться в состав формируемой Красной армии либо в рабочие дружины. Не подчинившиеся приказам считаются врагами Советской власти и подлежат расстрелу. Одновременно в Москве арестовываются руководители филиала Национального совета. 20 мая в Челябинске проходит съезд делегатов всех частей корпуса. Съезд отказывается выполнять приказы Москвы и даёт распоряжение подразделениям корпуса оказывать вооружённое сопротивление. Приказы Троцкого о принудительном разоружении Чехословацкого корпуса были совершенно авантюристичны, так как никаких сил и средств для их исполнения у Советской власти на тот момент не было. Красная армия ещё только формировалась. Её части не имели ещё никакого боевого опыта, обладали слабой дисциплиной, а единое командование зачастую отсутствовало. Расчёт же на коммунистическую агитацию среди легионеров почти не оправдался, лишь небольшая часть из них перешла в Красную армию.

Листовка чехословацкого командования. 1918

В этот период времени, когда все прежние военные структуры перестали существовать, а новые ещё не были созданы, 50-тысячный Чехословацкий корпус оказался фактически самым боеспособным подразделением на территории России. Закалённый в боях, обладающий авторитетными командирами, этнически однородный, не разрываемый политическими противоречиями, спаянный весьма жёсткой дисциплиной корпус являлся очень грозной силой. То, что части корпуса оказались растянутыми вдоль всей железнодорожной магистрали, позволило чехословакам относительно небольшими силами захватывать крупные российские промышленные города и фактически установить контроль над ключевыми стратегическими транспортными узлами страны.

Во исполнение приказа Троцкого Красная армия и местные Советы предприняли ряд крайне неудачных попыток остановить продвижение корпуса и разоружить его. В частности 25 мая 1918 года произошёл жестокий кровопролитный бой у железнодорожной станции Марьяновка вблизи Омска. Практически все столкновения заканчивались поражением красных отрядов, после чего чехословаки относительно легко занимали города. Так корпусом были захвачены Тамбов, Пенза, Самара, Челябинск, Екатеринбург, Курган, Петропавловск, Томск, Новониколаевск, Иркутск. Часто после занятия городов начинался террор против сторонников Советской власти. Власть там брали в свои руки контрреволюционные правительства. Однако утверждать о том, что имел место запланированный заговор и предварительная координация между чехословаками, белыми и Антантой с целью свержения Советской власти, было бы неправильным. Действия чехословаков, как правило, не были спланированы заранее и носили в основном ответный характер. Отношения с белыми у чехословаков были довольно сложными и напряжёнными. Белые небезосновательно обвиняли корпус в полном равнодушии к судьбе России, склонности бросать фронт в самый напряжённый момент, а также в массовом насилии над населением, мародёрстве и спекуляции. Чехословаки, в свою очередь, совершенно не были в восторге от диктатур, на их взгляд, узурпаторов и душителей свободы, типа адмирала Колчака и атамана Семёнова.

Бронепоезд «Орлик». Пензенская группировка чехословаков. Уфа. Июль 1918

Антанта же в первый период мятежа чехословаков была заинтересована лишь в скорейшей переброске корпуса во Францию. Однако, спустя некоторые время страны Антанты поняли, что действия корпуса существенно ослабляют новую Советскую власть и, в принципе, могут даже привести к её падению. Поэтому к лету позиция стран Антанты меняется самым кардинальным образом. Чехословацкий корпус начинает считаться авангардной силой для борьбы с большевизмом и получает приказ больше не передислоцироваться на Восток, а вести наступательные боевые действия совместно с белыми армиями в Поволжье. Итогом данного наступления должно было стать соединение с войсками интервентов, которые должны были двигаться из Архангельска на юг. Вопреки своей прежней позиции не вмешиваться во внутрироссийскую политическую борьбу корпус поддерживает эту авантюру и, 7 августа 1918 года при самой активном участии чехословаков была взята Казань.

Но очень скоро период лёгких и быстрых побед корпуса заканчивается. Красная армия, набрав необходимый боевой опыт, начинает переходить в наступление. Чехословаки несут достаточно ощутимые потери. Боевой дух и дисциплина существенно снижаются. Многие рядовые легионеры не понимают того, зачем они собственно воюют в далёкой России. А после распада Австро-Венгерской империи и образования в октябре 1918 года независимого Чехословацкого государства солдаты требуют своего возвращения на родину. Корпус начинает сокращать участие в боевых операциях и постепенно перемещается всё дальше на Восток. Вскоре деятельность чехословаков ограничивается лишь охраной транссибирской железнодорожной магистрали. А в ноябре 1919 года легионеры начинают покидать Россию. Быстрой эвакуации корпуса из России препятствует отныне лишь отсутствие во Владивостоке необходимого количества кораблей. Поэтому эвакуация корпуса растягивается почти на целый год — последний корабль с легионерами отплывает из Владивостока в сентябре 1920 года. К тому времени чехословаки практически перестают участвовать в Гражданской войне в России, их единственная цель — возвращение на Родину. Ради этой цели они готовы даже примириться со своими прежними врагами — большевиками. И фактическая сдача адмирала Колчака чехословаками в Иркутске советским силам — яркий тому пример.

Всего из Владивостока 42-мя кораблями было перевезено 56 тысяч легионеров. Последние солдаты и офицеры корпуса прибыли на родину в Чехословакию в ноябре 1920 года. Более 4-х тысяч погибли в России.

Чехословацкие легионеры на параде после возвращения на родину

Мятеж Чехословацкого корпуса, образно говоря, явился тем брошенным камешком, который вызвал сход сильнейшей лавины. Однако было бы неправильным считать, что Гражданская война началась именно из-за Чехословацкого корпуса. Гражданская война в России была неминуема. Она была предрешена всем ходом исторических событий в нашей стране, неумолимой логикой истории.