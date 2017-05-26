Пора бы написать про плохое кино. Пусть оказалось, что новинкой оно не оказывается. Но стоит в списках премьер в нашей стране. А что новинка в нашем мире? Где выходят миллионы иронических детективов, сотни и тысячи часов порнографии (если не миллионы), мириады фильмов «класса б», особенно в Америке, которая научила всех тому, что и плохое кино — хорошее. Даже почти артхаусное. Как в этом случае. Бесконечный поток «развлечений». Стоит ли вспоминать про ток-шоу? И прочие фабрики «морали и нравственности» наших дней… Это дурно. Какой кошмар!

Цитата из к/ф «Монстры Юга». реж Роксанна Бенжамин, Дэвид Брукнер, Патрик Хорват. 2015. США Воплощение тайн

Не будем уподобляться морализаторам… Легко сказать.

Иногда мне кажется, что я пишу рецензию на какие-то совсем маргинальные картины. Нет, показываются на широких экранах. То есть получили прокатные сертификаты. Я случайно читал даже пару восторженных строк рецензии. Думаю, что и создатели не сильно переживают и даже гордятся содеянным. А я вот думаю, что вот они же (почти наверняка) читали Шекспира и Чехова в своих актёрских и киношколах. Неужели им… А что им?.. Противно? Нет, не противно. Ну такая работа. Фильм ужасов на грани пародии на него. Прикольно же.

Цитата из к/ф «Монстры Юга». реж Роксанна Бенжамин, Дэвид Брукнер, Патрик Хорват. 2015. США Воплощение тайн

Разница между «трешем» (мусором, отбросами, нечистотами) и «массовой культурой» давно размыта. Есть нищие, неплохо живущие на свалках в меру своих сил, почему бы не жить на «свалке культуры». В фильме должны быть три красивые девушки (вполне себе в формате популярных групп), много кровавых ножниц, ножей, монстров, выпущенных кишок, масок, бейсбольных бит, опять крови, вырванных челюстей. И так далее. А за три минуты до конца вам расскажут мораль закадровым голосом. Сама история распадается. На абсурдный и почти комический мир. Как обычно, какие-то формальные мотивировки. Что-то про спасение кого-то из семьи. Про выползание зла (как несложно догадаться, зло всегда под землёй в стране мёртвых), много то ли цитат, то ли штампов (а кто сейчас разберёт), что-то про близнецов и зеркала… Немного философии тоже можно отыскать при большом желании. И даже поспекулировать про то, до какой степени перед нами игра в серьёзное кино под видом плохого. Я думаю, что не слишком.

Путь на юг. Монстры юга. Даже с огромным трудом, если тянуть монстров смыслов за уши, то притянуть ничего не получается особенно. Даже южных республиканцев. Ни вообще чего-то определённого. Если в фильме и есть некоторое обаяние, то оно в циничном и бессмысленном насилии, какие-то постоянные убийства, попытки режиссуры и поиска «образа». Удивительное по своей художественной бесстыдности путешествие в плохое кино. Словно бы не было никогда ни малейших попыток авторского кино в истории. Словно бы только вампиры, монстры, куклы и зеркала… Это и есть ад, где ругаются всегда однообразно «фак», а у монстров ада (или чего-нибудь ещё) спрашивают только: «Что вы от нас хотите?» Ничего. Денег за просмотр.

Музыка в фильме выполняет роль «хорошего персонажа», заставляет ностальгировать о старой доброй Америке за барной стойкой. Тут же мы увидим — все типовые пейзажи, чуть готические заброшенные больницы, пустоши и ветоши, мотели и шоссе в никуда. Вся эта одноэтажная «южная» Америка, где всё просто. Борьба со злом, где причины его никто не понимает. Насилие поражает насилие. Дочь восстаёт против отца. А дьявол (или его заместители по работе с общественностью) против всех. И это одно из оправданий закольцованной композиции, где уже никто не понимает, где начало, а где конец этого кошмара. Тоже довольно типовой приём «авторского» кино. Само его наличие как бы нам говорит, что перед нами «авторский» подход к жизни… Хичкок на фоне этого кино кажется гением. Но и его я почти не смотрел всерьёз. Только читал Трюфо о нём. Про ужасы стоит писать, возможно, когда знаешь историю и подробности жанра. Я не знаю. Простите. Жизнь и так кажется вполне ужасной иногда…

Цитата из к/ф «Монстры Юга». реж Роксанна Бенжамин, Дэвид Брукнер, Патрик Хорват. 2015. США От них не спастись

На самом деле монстры вовсе не похожи на огромных кровососущих насекомых, пауков, паразитов, кальмаров, червей… Монстры сидят в продюсерских отделах и офисах прокатчиков в пиджаках, с сотовыми телефонами и пластиковыми карточками. И улыбаются. Монстры ищут оправдания и компромиссы. Я и сам давно из них в каком-то смысле. Культура заражена, зомби и вампиры — давно победили. И не спасает ни серебряная пуля. Ни осиновый кол. Есть и интересные места в этом кино. Скажем, клюшка для гольфа, которая заклинила клаксон.

…И я понимаю аргумент защитников этого кино, что просто не знаю этой культуры. Не понимаю прелестей «слешеров», «хорроров», «грайндхаусов». Что правда. Ну подумаешь: прячутся в шкафу или машина не заводится. Так ведь это же почти концептуализм. Ну и что, что это бывает почти во всех фильмах. Люди ведь вообще похожи. Вы не находите? И жизнь представляет собой ад повторяемости и предсказуемости. С нелепым концом. Когда я смотрел фильм, то ничего про него не знал и почувствовал некоторую новелльную структуру. Как позже оказалось, что это вообще альманах и сделан разными режиссёрами. Умеренно легендарными, возможно. Со своими фан-клубами. Журналами «Искусство киноужасов», «Кровь, кишки, мозги, бензопилы», «Философия по частям»…

Всё лучше, чем пропаганда. По любую сторону любого океана. Киномонстры хотя бы не дают предвыборных обещаний.