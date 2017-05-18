Президент России Владимир Путин, который любит подразнить США, пошел намного дальше обычного во время пресс-конференции, состоявшейся в Сочи 17 мая. На этот раз глава России, по сути, «поглумился» над США, пишет Зак Бошам в статье для Vox.

Kremlin.ru Владимир Путин

Так, на фоне бушующих в столице США скандалов из-за записки Джеймса Коми и передачи конфиденциальной информации об ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) главе МИД России Сергею Лаврову, президент Путин предложил обнародовать стенограмму встречи Трампа и Лаврова в Овальном кабинете.

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«Если администрация США сочтет возможным Россия готова предоставить запись беседы Трампа и Лаврова в Сенат и Конгресс США», — отметил президент России.

Замечание Владимира Путина стало последним ударом России в её успешном вмешательстве в выборы в США, принесшие более значительные, нежели ожидал Кремль, плоды. Так, Путин в шутку раскритиковал Лаврова за то, что тот не поделился якобы полученной информацией с ним.

«Кстати говоря, я сегодня уже с ним [с Лавровым] разговаривал, придется объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны», — отметил президент России, добавив, что США страдают «политической шизофренией».

При этом, отмечает автор, глумливый тон президента России в этих высказываниях был осязаем физически. И не зря: царящий ныне хаос в политической системе США, в которых правит недооформленное и некомпетентное правительство, страдающее расколом и скандалом, — именно то, к чему стремился Путин.

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Дело в том, отмечает автор, что в стратегической доктрине России информационные взломы играют особую роль. В нашумевшей статье 2013 года глава генштаба РФ Валерий Герасимов отметил, что «невоенные меры», в том числе «новые информационные технологии» затмили традиционные оружейные системы по их стратегической важности.

«В XXI веке прослеживается тенденция стирания различий между состоянием войны и мира. Войны уже не объявляются, а начавшись — идут не по привычному нам шаблону», — подчеркнул он.

«Возросла роль невоенных способов в достижении политических и стратегических целей, которые в ряде случаев по своей эффективности значительно превзошли силу оружия», — добавил он.

Таким образом, считает автор, целью вмешательств в стиле Герасимова стало не только избрание лидеров, которые будут следовать дружественным Кремлю курсом, но и обострение внутреннего раскола во враждебных государствах. Это делается для того, чтобы отвлечь внимание этих стран на внутриполитическое противостояние и осложнить их противодействие стратегическим шагам Москвы на международной арене.

Спорным является вопрос о том, сыграл ли взлом почты Хиллари Клинтон решающую роль в выборах, тогда как Трамп, в отличие его предвыборных заявлений, намного активнее выступает за НАТО и против Асада, что, безусловно, считает автор, расстраивает Москву.

Нет никаких сомнений тем не менее в том, что вмешательство России в выборы в США создало хаос в политической системе США. Благодаря ему появились подозрения Трампа в связях с Россией, за которыми последовал целый шквал расследований и скандалов, парализовавших внешнюю политику и законодательную деятельность нового президента.

Самым крупным и красноречивым примером стало увольнение Трампом директора ФБР Джеймса Коми, которого президент-республиканец снял с должности из-за недовольства проводимым им расследованием связей предвыборного штаба Трампа с Россией — расследования, которого не было бы в принципе без вмешательства России в выборы.

Теперь же некоторые эксперты утверждают, что увольнение Коми — на фоне сообщений о том, что Трамп требовал от него остановить расследование — может быть охарактеризовано как преступное препятствование правосудию. И уже можно слышать разговоры об импичменте, что говорит о том, что политика США занялась синим пламенем.

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«Если бы Путин был голливудским злодеем, его можно было представить в его убежище, где он смотрит новостные выпуски об отставке Коми, поглаживая своего кота и разрабатывая новый шаг в его стратегии по достижению мирового доминирования», — отметил старший научный сотрудник в Центре новой американской безопасности Филлип Картер.

Вполне возможно, что замечания Путина — особенно предложение передать стенограмму переговоров Лаврова и Трампа — стали попыткой посеять еще больший хаос. Подобная стенограмма, в зависимости от того, о чем там говорилось и того, как Москва с ней поработает, может создать еще большую неразбериху, запутав всех относительно того, что же произошло в действительности.

Однако Путин достаточно умен, чтобы знать, что Конгресс вряд ли обратится к нему с такой просьбой. Более вероятно, что Путин радуется тому, что ему удалось ослабить своего основного международного соперника.