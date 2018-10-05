Строительство федеральной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург идет непосредственно с 2008 года. Однако история проекта началась еще в советское время. Концепция дублера существующей автомобильной дороги Москва — Ленинград была включена в генплан Москвы и Московской области еще в начале 1970-х годов. Уже после распада СССР, в 1994 году на международной Панъевропейской конференции по транспорту на Крите дорогу Москва — Петербург планировалось включить в Девятый Международный транспортный коридор Финляндия — Россия — Украина — Молдавия — Румыния — Греция. Но в то время проект так и не был реализован. Актуальной идея стала уже в двадцать первом веке — в 2004 году Министерство транспорта РФ провело исследование о возможности реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства с введением платы за проезд.

Виктория Бабаева ИА REGNUM Строительство федеральной трассы Москва — Санкт-Петербург (М-11)

Зачем М-11, когда есть М-10?

Новая дорога из Москвы в Петербург пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 «Россия». Как заявлено на официальном сайте «Автодор», существующая федеральная трасса М-10 «Россия» на отдельных участках исчерпала свою пропускную способность и в будущем будет служить бесплатным дублёром новой платной автодороги. М-11 будет пересекать М-10 в шести местах с устройством транспортных развязок на разных уровнях, что позволит переключать движение транспортных потоков с М-10 на скоростную автомагистраль и наоборот.

Одним из недостатков М-10 также является тот факт, что дорога идёт через населенные пункты, что негативно сказывается как на жителях этих территорий, так и на автомобилистах. Так, ограничения скорости и светофоры на территории населенных пунктов увеличивает время прохождения всей дистанции. А постоянный поток автомобилей не приносит ничего, кроме разбитых дорог, загрязнения воздуха и шума, а также возможности погибнуть под колесами проносящихся мимо машин.

Новая скоростная автомобильная дорога протянется от Московской кольцевой автомобильной дороги до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составит 669 км. По платной трассе из Москвы в Санкт-Петербург можно будет добраться за шесть часов, сейчас эта дорога занимает более девяти часов. Автодорога пройдет по территориям Центрального и Северо-Западного федеральных округов, по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям в обход всех населенных пунктов. Расчетная пропускная способность новой трассы составит 56 тысяч автомобилей в сутки.

Автомобильную дорогу М-11 планируют достроить к чемпионату мира по футболу, до которого остался всего год. Оптимисты уверены, что до ЧМ-2018 построить трассу обязательно успеют, а скептики не перестают выражать сомнения насчет скорости выполнения работ. Тем более что готовы на данный момент всего лишь два из восьми участков.

Анастасия Захарова ИА REGNUM Этапы строительства автомобильной дороги M — 11

Первый построенный участок — обход Вышнего Волочка — был открыт в ноябре 2014 года. Заказчик проекта — Государственная компания «Автодор», а исполнитель — ОАО «Мостотрест». Согласно проекту долгосрочного инвестиционного соглашения, исполнитель строит участок, содержит, ремонтирует, а также осуществляет инвестиции в проект. В данном случае объем инвестиций со стороны исполнителя составил 5,2 млрд рублей. Вторым готовым участком является дорога от МКАД до Солнечногорска (15−58 км). Данный отрезок был открыт для движения 23 декабря 2014 года. Реализацией проекта на этом участке занималась компания «Северо-Западная концессионная компания». Условия сотрудничества с этой организацией такие же, как и с «Мостотрестом».

Виктория Бабаева ИА REGNUM Строительство федеральной трассы Москва — Санкт-Петербург (М-11)

Важно отметить, что строительство дороги разделено на несколько основных этапов, и каждый из них является самостоятельным инвестиционным и строительным проектом. И этот факт несет за собой как положительные, так и отрицательные последствия, что серьезно сказывается на результате. Летом 2015 года началось строительство дороги в Ленинградской и Новгородской областях. К зиме того же года все спроектированные участки трассы находятся в процессе строительства и подготовки территорий под строительство, кроме одного — участка с 58-го по 149-й км, где и вовсе не было найдено подрядчика.

Такая ситуация сложилась в связи с тем, что компании, которые прошли первоначальный отбор — «Мостотрест» и «Автобан», не устроили финансовые условия. Позднее, уже летом 2016 года победителем конкурса на строительство и эксплуатацию участка стала компания «Трансстроймеханизация», дочерняя компании «Мостотреста». На официальном сайте компании «Трансстроймеханизация» указано, что выполнение работ будет окончено лишь к 2020 году.

Строительством последних двух (ближних к Санкт-Петербургу) участков занимается компания ООО «Магистраль двух столиц» — 18 ноября 2014 года было подписано концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации дороги на участках. Генеральным подрядчиком реализации проекта строительства заключительных участков трассы М-11 является компания ICA Astaldi-IC Içtas («АсталдиИчташ»), совместное итало-турецкое предприятие. В Санкт-Петербурге компания участвовала в строительстве нового терминала аэропорта «Пулково», реконструкции «Пулково-1» и являлась подрядчиком строительства центрального участка Западного скоростного диаметра.

В середине февраля 2017 года появилась информация о проблемах с подрядчиком ICA Astaldi-IC Içtas. Итало-турецкая компания задолжала средства перевозчикам, дорожно-строительным компаниям. Более того, ICA Astaldi-IC Içtas также задолжала средства подрядчикам и при строительстве ЗСД. В связи с этим работы по строительству участка М-11 на начало 2017 года были остановлены.

Виктория Бабаева ИА REGNUM Строительство федеральной трассы Москва — Санкт-Петербург (М-11)

Уже в конце февраля стало известно о выделении дополнительных денежных средств для финансирования работ на 7−8-м этапах трассы М-11 — сообщил генеральный директор ООО «Магистраль двух столиц» Антон Новиков. В конце апреля генподрядчик 7−8-го участков приступил к укрупнительной сборке и монтажу металлоконструкций пролетных строений моста через реку Ижору около деревни Войскорово Тосненского района Ленинградской области. Работы по монтажу будут вестись до ноября 2017 года. В начале мая 2017 года на участке строительства съезда через Пулковское шоссе развязки трассы М-11 и КАД начались работы по надвижке металлоконструкций пролетного строения. Транспортная развязка М-11 с кольцевой автодорогой строится рядом с Пулковской развязкой, которая обеспечит транспортную связь через КАД и Западный скоростной диаметр со всеми районами Петербурга.

Что касается остальных участков автомагистрали, в конце 2017 — начале 2018 года состоится открытие еще двух участков, примыкающих к обходу Вышнего Волочка. Об этом в начале года сообщил председатель правления Государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах. Речь идет об участке 208—258-й км в Торжокском районе Тверской области в обход Торжка и участке 334—543-й км в Вышневолоцком и Бологовском районах Тверской области, Окуловском, Маловишерском и Новгородском районах Новгородской области. Еще один из ключевых участков с 149-го по 208-й км в обход Твери будет построен не ранее 2020 года. Что касается объездной дороги вокруг Твери, трасса находится на этапе строительства.

В компании «Автодор» неоднократные запросы редакции о строительстве федеральной трассы проигнорировали.

Виктория Бабаева ИА REGNUM Федеральная трасса Москва — Санкт-Петербург (М-11)

Платный проезд

Кроме трудностей со строительством дороги, также одним из самых обсуждаемых вопросов является стоимость проезда по трассе М-11. Новая платная трасса Москва — Санкт-Петербург предназначается в первую очередь для того, чтобы разгрузить существующую трассу М-10 «Россия». Однако из-за высоких тарифов за проезд на платной трассе М-11 водители предпочитают постоять в пробках, нежели платить.

Чиновники неоднократно обращали внимание на высокую стоимость проезда по автотрассе. Одним из первых, кто публично озвучил данную проблему, был губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он называл тарифы не иначе как «катастрофой» и обещал обсудить вопрос с Министерством транспорта. В конце января 2016 года на высокие тарифы обратил внимание президент России Владимир Путин, назвав цены на трассе «вздутыми». Госкомпания «Автодор», которая отвечает за тарифы на участке, отреагировала на критику президента незамедлительно — меньше чем через неделю цены были снижены.

С 4 февраля того же года проезд по М-11 стал дешевле по нескольким маршрутам: Москва — Зеленоград, Москва — ММК, Москва — Солнечногорск, Зеленоград — Солнечногорск. Например, за поездку в часы пик на легковом автомобиле или мотоцикле из Зеленограда в Москву автомобилистам теперь нужно будет заплатить 250 руб, ранее этот маршрут обходился водителям в 400 рублей. Дорога от МКАД до Солнечногорска обойдется от 200 до 400 рублей вместо 500 рублей в прошлом. Стоимость снизили не только для легковушек, но и для всех других категорий транспортных средств. Цена, как и раньше, зависит от времени проезда и дня недели.

Автомобилисты к существующим тарифам не готовы, и это можно увидеть по тому, как эксплуатируется новая трасса. Такое мнение высказал руководитель региональной общественной организации автомобилистов «СПБ.АВТО» Святослав Данилов.

«Я сам был свидетелем того, что утром в будний день машин на М-11 практически нет, и все потому, что людям проще простоять в пробке, нежели платить немалые деньги за проезд по автотрассе», — рассказал Данилов. По его словам, сделать дорогу используемой — это задача для тех, кто её строит и содержит, и для этого необходимо изучить предпочтения автомобилистов и урегулировать уровень спроса.

И над этим уже работают: для тех, кто пользуется трассой постоянно, предусмотрены скидки. Водители смогут установить на автомобиль транспондер — небольшое электронное устройство, которое крепится на лобовое стекло автомобиля и дает возможность оплачивать проезд дистанционно. Для владельцев такого устройства предусмотрена выделенная полоса и гибкая система оплаты: в зависимости от регулярности поездок устройство дает скидку на проезд от 20 до 70 процентов. За аренду транспондера придется платить по 50 рублей в месяц, а кроме того, пополнить счет устройства не меньше чем на 1000. Для оплаты так же действуют транспондеры, купленные для трассы М-4 «Дон».

Однако до сих пор нет ответа на самый главный вопрос, волнующий автовладельцев, — сколько же будет стоить проезд по всей трассе. В 2011 году на старте строительства ориентировочная стоимость проезда по всей М-11 для водителя легковушки оценивалась примерно в 1200 рублей. На сегодняшний день треть этой суммы водителям приходится отдавать за 43 км от МКАД до Солнечногорска.

«Если стоимость будет адекватна, люди будут пользоваться новой автодорогой. По крайней мере те, кто планирует и готов пользоваться. Тот кто не готов дать за проезд ни копейки, не будет использовать дорогу ни за 10, ни за 500 рублей. В моем понимании стоимость должна быть сопоставима с ценой билета на поезд «Сапсан» Москва — Санкт-Петербург в экономклассе при заблаговременной покупке, то есть около полутора тысяч рублей»,— уверен Данилов.