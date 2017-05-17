«Зоны деэскалации» как зоны пораженчества и позора

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ветры

С 1 мая с.г. ВКС России в одностороннем порядке прекратили наносить авиаудары по так называемым зонам деэскалации. А уже 6 мая вступил в силу астанинский меморандум, фактически поделивший Сирию на четыре части: сферы влияния расположены в провинции Идлиб, к северу от Хомса, в Восточной Гуте и на юге Сирии. С молчаливого согласия Москвы страны НАТО получили уникальную возможность расчленить (к счастью, пока только на бумаге) территорию САР на сферы влияния, что девальвирует историческое значение антитеррористической операции Российской армии в Сирии, угрожая также и позициям её главного регионального союзника — Ирана. В МИД России слишком рано забыли, что «зоны деэскалации» — предложение экс-госсекретаря США Кондолизы Райс и бывшего главы Пентагона Роберта Гейтса, адресованное администрации Барака Обамы ещё в октябре 2015 года, спустя месяц после вступления ВКС РФ в сирийский конфликт. То есть мы плетёмся в обозе западного империалистического проекта по расчленению САР, закрывая глаза на призывы Райс и Гейтса ограничить влияние президента России Владимира Путина на Ближнем Востоке.

Это обозначалось открытым текстом. Правда, тезис республиканских ястребов подхватил не Обама, а Трамп. И США сразу принялись нарабатывать политический капитал перед своими союзниками, запустив серию авиаударов по гражданским и военным целям. Так, 12 мая проамериканская коалиция атаковала нефтеносный г. Абу-Камаль (провинция Дейр-эз-Зор) на сирийско-иракской границе, убив 23 гражданских лица. А 15 мая удар ВС США по жилым поселениям на востоке сирийской Ракки унёс жизни 30 человек, 12 из которых — женщины, уточняет издание New Arab. В свою очередь британская Financial Times говорит о 42 погибших, упрекая пресс-службу сил коалиции в умышленном занижении цифр. Что дальше?

PACAF Пилоты ВВС США

Пентагон с самого начала «вытер ноги» о дипломатический процесс, которым продолжают гордиться некоторые российские политические деятели и эксперты, игнорируя очевидные негативные последствия переговоров в Астане. Пока Москва замерла в ожидании, Минобороны США методично выкладывает на своём официальном сайте информацию по авиаударам в подконтрольных зонах: только 15 и 16 мая было нанесено по 17 ударов в районах Абу-Камаля, Дейр-эз-Зора, Ракки и Ас-Сауры.

Опять на Карабах…

Как и следовало ожидать, ослабление хватки в Сирии сразу отразилось в Закавказье. 15 мая, когда в Пекине заканчивал работу международный форум «Один пояс, один путь», ВС Азербайджана нанесли ракетный удар по Армии обороны Нагорного Карабаха, повредив ЗРК «Оса». Примечательно, что именно 15 мая в сети появилась информация о соглашении Минсельхоза России и РЖД с властями Азербайджана, Узбекистана и Белоруссии по запуску рефрижераторных железнодорожных вагонов, которые позволят без особых издержек поставлять сельскохозяйственную продукцию на дальние расстояния. Проект предполагает также выход на Иран (через Азербайджан) и Таджикистан (через Узбекистан). То есть, устроив военную провокацию на границе с Нагорно-Карабахской Республикой, азербайджанский генералитет планировал «отпраздновать» будущие поставки сельхозпродукции через территорию России. Президент Ильхам Алиев конечно же в теме. 16 мая, когда его турецкий патрон Реджеп Эрдоган посетил Вашингтон для встречи с президентом Дональдом Трампом, он ввёл усиленный режим безопасности в населенных пунктах прифронтовой зоны.

Главная цель Анкары и Баку уже маячит на горизонте — в июне будет запущен в эксплуатацию Южный транспортный коридор, который должен объединить Транскаспийский транспортный коридор и Евросоюз железной дорогой Баку — Тбилиси — Карс — Стамбул — Эдирне. 14 мая Эрдоган торжественно заявил на форуме в Пекине:

«Центральный коридор «Шелкового пути» проходит через Грузию, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Афганистан и Пакистан. И мы в Турции надеемся на сотрудничество с Китаем и другими странами в рамках обозначенного маршрута».

Вагон

В схожем ключе рассуждает и турецкий экономист, директор Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV) Гювен Сак, заявляя в интервью Hurriyet Daily News, что Турция может помочь Китаю интегрировать мусульманский мир в проект «Шелкового пути».

«Если XX век прошел под знаменем интеграции Китая в мировую экономику, то XXI столетие должно стать периодом интеграции в китайский проект стран Средней Азии и Юго-Западной Азии, включая такие страны, как Афганистан и Пакистан», — полагает Сак.

Кстати, уже в сентябре 2015 года, буквально за несколько дней до начала операции ВКС РФ в Сирии и за два месяца до того, как Турция вероломно сбила российский истребитель в небе над САР, китайцы объявили об инвестировании $1 млрд в крупнейший по морским контейнерным перевозкам порт Турции (Kumport). Случайно ли?

Что касается мнения Сака, то оно отражает не только его личную оценку, но и позицию официальной Анкары. Не случайно он ранее был членом комитета по монетарной политике Центрального банка Турции, что позволяет чиновнику открыто говорить о диалоге Анкары и Пекина. Вот что он думает по этому поводу:

«Китайско-турецкие отношения на политическом уровне осложнялись жалобами Пекина относительно уйгурской проблемы (имеется в виду вербовка уйгуров в Синьцзяне со стороны турецких спецслужб — С.Ц.). Но теперь мы пытаемся строить позитивную повестку. В 2015 году, после того как Эрдоган посетил Пекин, он официально объявил, что проблемы Синьцзяна — внутреннее дело Китая. Тем не менее китайцы обеспокоены участием уйгурских боевиков в сирийской войне, особенно тех, кто потом возвращается домой. Поэтому Турция сейчас взаимодействует с КНР в рамках Экономического пояса «Шелкового пути», что позволяет сгладить негативный настрой Пекина по уйгурскому вопросу».

Анкара сознательно обходит стороной роль Тегерана в «Шелковом пути», чтобы не будировать общественное мнение в ИРИ раньше времени. Тем более что создание «зон безопасности» в САР автоматически консервирует турецкое влияние на территории арабской республики, перекрывая для Тегерана сирийский транспортный коридор, альтернативный Турции. И здесь нет ничего удивительного, поскольку 11 мая с.г. на встрече глав оборонных ведомств Грузии и Турции в Стамбуле стороны договорились подписать меморандум о военном сотрудничестве Анкары, Баку и Тбилиси.

«Мы обсудим формат трехстороннего сотрудничества. Будет подписан меморандум, направленный на повышение качества нашего военного сотрудничества», — заявил министр обороны Грузии Леван Изория, говоря о предстоящей встрече руководителей военных ведомств в Батуми. А что потом?

Шахматные фигуры

Анкара и Баку играют против Тегерана

Анкара, Баку и Тбилиси сковывают транспортные коммуникации Ирана в Закавказье, вынуждая его ориентироваться на турецкий маршрут, куда планируется впоследствии подвязать Трансанатолийский газопровод с выходом на территории Евросоюза через Трансадриатический газопровод. Именно отсюда проистекает агрессивная риторика Азербайджана в отношении нагорно-карабахского конфликта. Тегеран пытается маневрировать, договариваясь о транспортировке сельскохозяйственных товаров на Украину через Азербайджан и Грузию. Соответствующее решение принято Тегераном и Киевом в апреле с.г. Однако оптимизма Ирану оно не придает, поскольку Азербайджан переводит черноморские грузопотоки в ИРИ прямиком на Каспийское море.

«Азербайджанская сторона сообщила об открытии паромной линии на Курык (Казахстан) и перевозки фидерными судами на порты Амирабад и Энзели (Иран). Стороны отметили развитие грузопотока с Китаем по Новому Шелковому пути и с Ираном по коридору Юг — Север», — говорится в заявлении министерства инфраструктуры Украины, которое приводит портал Ukragroconsult.

При этом уточняется, что порт Амирабад (Amir Abad Seaport) располагается в восточной части южной оконечности Каспия, а порт Энзели находится западнее, возле города Решт, где есть железная дорога.

Только вот одна загвоздка: Киев и Баку упоминают коридор Север — Юг, но забывают о России, через которую грузопотоки должны выходить к берегам Балтийского моря. Вместо реального диалога с Ираном и Россией власти Азербайджана делают ставку на дестабилизацию границы с Арменией и Нагорным Карабахом, лоббируя таким образом неоосманский проект. Ещё не поздно остановить это безумие. Хотя время сейчас играет против России. Если оставить Дамаск на растерзание США, Китая и Турции, то на территории Сирии вскоре появятся враждебные друг другу феодальные княжества, что само по себе перекроет транспортные потоки к Восточному Средиземноморью. И тогда базы России в Латакии и Тартусе потеряют стратегическое значение. Последствия будут катастрофическими для всех нас. Без исключений.