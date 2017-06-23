Подземный дворец коммунизма: Станция «Александровский сад»
Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.
Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.
Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.
Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.
Конечная станция Филевской линии Московского метрополитена «Александровский сад».
До 24 декабря 1946 года — Улица Коминтерна. До 5 ноября 1990 года — Калининская. В 1990 году на несколько дней — Воздвиженка. Названа по находящемуся рядом Александровскому саду. Открыта 15 мая 1935 года.
Архитекторы: А. И. Гонцкевич, С. Сулин.
Архитекторы вестибюлей: П. П. Файдыш, С. П. Лавров, консультант В. А. Щуко.
Конструкция колонная четырехпролетная мелкого заложения (7,4 м). Отличительные особенности — изогнутость и боковое расположение платформ, соединенных арочными мостиками. Стены покрыты желтым мрамором на небольшую высоту, выше — побеленная стена. Колонны боковых рядов покрыты белым мрамором, центральные ряды платформ оштукатурены.
На площадках переходов — большой канделябр и бюст М.И. Калинина. Лестницы, ведущие на выход, облицованы: нижняя — желтым, верхняя — черным мрамором. Вестибюль — кремовым мрамором.