Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Платформа. Станция метро «Александровский сад»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Александровский сад»

Конечная станция Филевской линии Московского метрополитена «Александровский сад».

До 24 декабря 1946 года — Улица Коминтерна. До 5 ноября 1990 года — Калининская. В 1990 году на несколько дней — Воздвиженка. Названа по находящемуся рядом Александровскому саду. Открыта 15 мая 1935 года.

Архитекторы: А. И. Гонцкевич, С. Сулин.

Архитекторы вестибюлей: П. П. Файдыш, С. П. Лавров, консультант В. А. Щуко.

Конструкция колонная четырехпролетная мелкого заложения (7,4 м). Отличительные особенности — изогнутость и боковое расположение платформ, соединенных арочными мостиками. Стены покрыты желтым мрамором на небольшую высоту, выше — побеленная стена. Колонны боковых рядов покрыты белым мрамором, центральные ряды платформ оштукатурены.

Николай Иванов ИА REGNUM Канделябр. Станция метро «Александровский сад»

Николай Иванов ИА REGNUM Бюст М.И. Калинина. Станция метро «Александровский сад»

На площадках переходов — большой канделябр и бюст М.И. Калинина. Лестницы, ведущие на выход, облицованы: нижняя — желтым, верхняя — черным мрамором. Вестибюль — кремовым мрамором.