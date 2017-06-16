Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Стены проходных коридоров облицованы серовато-белым пятнистым мрамором с цоколем из красного. Станция метро «Арбатская»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Арбатская»

Станция Арбатской-Покровской линии Московского метрополитена «Арбатская».

Названа по проходящей рядом улице Арбат. Открыта 5 апреля 1953 года.

Архитекторы: Л.М. Поляков, В.В. Пелевин, Ю.П. Зенкевич.

Архитекторы вестибюлей: Л.М. Поляков, Ю.П. Зенкевич.

Конструкция пилонная трехсводчатая глубокого заложения (41 м). Боковые тоннели сужены, центральный зал в сечении эллипсовидный. Пилоны отделены снизу красным мрамором «салиэти» и украшены керамическими букетами цветов. Пол выложен серым, красным и черным гранитом. Путевые стены облицованы глазурованной керамической плиткой, белой вверху и чёрной внизу. На станции — два ряда золоченных бронзовых люстр. Стены проходных коридоров облицованы серовато-белым пятнистым мрамором с цоколем из красного.

Вестибюль состоит из двух прямоугольных залов: эскалаторного и кассового. Свод эскалаторного зала опирается на 4 арки, украшенные лепниной. С потолка свисает бронзовая люстра в виде огромного обруча. Дополнительно освещение осуществляется с помощью массивных бра. Свод кассового зала тоже украшен лепниной. Флорентийская мозаика со Сталиным разобрана в 1955 году.