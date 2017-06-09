Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Смоленская»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Смоленская»

Станция Арбатской-Покровской линии Московского метрополитена «Смоленская».

Получила название от находящейся поблизости Смоленской площади. Открыта 5 апреля 1953 года.

Архитекторы: И.Е. Рожин, Г.П. Яковлев.

Архитекторы вестибюлей: О.А. Великорецкий, А.Ф. Стрелков.

Николай Иванов ИА REGNUM Путевые стены облицованы керамической белой плиткой, понизу – черным мрамором. Станция метро «Смоленская»

Николай Иванов ИА REGNUM Пастельные канделябры. Станция метро «Смоленская»

Конструкция пилонная трехсводчатая глубокого заложения (50 м). Пилоны облицованы белым мрамором, по углам — декоративные капелированные полуколонны. Пол выложен черным мрамором с орнаментом из белого и красного. Путевые стены облицованы керамической белой плиткой, понизу — черным мрамором.

Николай Иванов ИА REGNUM Георгий Мотовилов. Рельеф с изображением идущих в атаку воинов. Станция метро «Смоленская»

Николай Иванов ИА REGNUM Ребристый купол с Советской звездой в вершине. Станция метро «Смоленская»

Станцию освещают пастельные канделябры. На торцевой стене рельеф с изображением идущих в атаку воинов. Автор — Г.И. Мотовилов. Вестибюль увенчан огромным ребристым куполом с Советской звездой в вершине. По нижнему краю купола — мозаика, посвященная Победам в двух Отечественных войнах — 1812 года и 1941 — 1945 годов.