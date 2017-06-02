Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM В. А. Коновалов, В. Н. Аракелов, П. М. Михайлов, Л. А. Карнаухов, Т. В. Коновалова, А. К. Ширяева, К. П. Аксёнов, И. В. Радоман, Г. И. Опрышко. Фреска «Народные гулянья в Киеве». Станция метро «Киевская Радиальная»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но, может быть, — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Киевская Радиальная»

Станция Арбатской-Покровской линии Московского метрополитена «Киевская Радиальная».

Открыта 5 апреля 1953 года. Названа по расположенному рядом одноименному вокзалу.

Архитекторы: Л. В. Лилье, В. А. Литвинов, М. Ф. Марковский, В. М. Доброковский.

Архитекторы вестибюлей: И. Г. Таранов, Г. С. Тосунов.

Николай Иванов ИА REGNUM Керамический фриз и карнизы пилонов представляют собой размышления на темы украинских орнаментов в псевдорусском стиле. Станция метро «Киевская Радиальная»

Николай Иванов ИА REGNUM Пилоны и путевые стены облицованы белым мрамором «коелга», пол выстлан серым янцевским гранитом и мрамором «салиэти». Станция метро «Киевская Радиальная»

Конструкция пилонная трехсводчатая глубокого заложения (38 м). Пилоны и путевые стены облицованы белым мрамором «коелга», пол выстлан серым янцевским гранитом и мрамором «салиэти». Керамический фриз и карнизы пилонов представляют собой размышления на темы украинских орнаментов в псевдорусском стиле. Люстры из горного хрусталя. На станции — 24 фрески. Авторы: В. А. Коновалов, В. Н. Аракелов, П. М. Михайлов, Л. А. Карнаухов, Т. В. Коновалова, А. К. Ширяева, К. П. Аксёнов, И. В. Радоман, Г. И. Опрышко.

Фреска «Музыканты» Фреска «Студенты» Фреска «Ткачи» Фреска «Народные промыслы» Фреска «Архитекторы» Фреска «Рыбаки» Фреска «Хлопководы» Фреска «Во фруктовом саду» Фреска «Урожай» Фреска «В детском саду» Фреска «Танец» Фреска «Хлеборобы» Фреска «Животноводы» Фреска «Учёные-химики» Фреска «Физкультурники» Фреска «Энергетики» Фреска «Трудовая смена» Фреска «Машиностроители» Фреска «Овощеводы» Фреска «Железнодорожники» Фреска «Строители» Фреска «Шахтёры» Фреска «Агрономы» Фреска «Металлурги»

В торце станции — фреска «Народные гулянья в Киеве». Профиль Сталина удален со знамени в конце 50-х. Вестибюль станции совмещен с вестибюлем станции «Киевская Кольцевая».