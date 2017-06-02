Подземный дворец коммунизма: Станция «Киевская Радиальная»
Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.
Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но, может быть, — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.
Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.
Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.
Станция Арбатской-Покровской линии Московского метрополитена «Киевская Радиальная».
Открыта 5 апреля 1953 года. Названа по расположенному рядом одноименному вокзалу.
Архитекторы: Л. В. Лилье, В. А. Литвинов, М. Ф. Марковский, В. М. Доброковский.
Архитекторы вестибюлей: И. Г. Таранов, Г. С. Тосунов.
Конструкция пилонная трехсводчатая глубокого заложения (38 м). Пилоны и путевые стены облицованы белым мрамором «коелга», пол выстлан серым янцевским гранитом и мрамором «салиэти». Керамический фриз и карнизы пилонов представляют собой размышления на темы украинских орнаментов в псевдорусском стиле. Люстры из горного хрусталя. На станции — 24 фрески. Авторы: В. А. Коновалов, В. Н. Аракелов, П. М. Михайлов, Л. А. Карнаухов, Т. В. Коновалова, А. К. Ширяева, К. П. Аксёнов, И. В. Радоман, Г. И. Опрышко.
- Фреска «Музыканты»
- Фреска «Студенты»
- Фреска «Ткачи»
- Фреска «Народные промыслы»
- Фреска «Архитекторы»
- Фреска «Рыбаки»
- Фреска «Хлопководы»
- Фреска «Во фруктовом саду»
- Фреска «Урожай»
- Фреска «В детском саду»
- Фреска «Танец»
- Фреска «Хлеборобы»
- Фреска «Животноводы»
- Фреска «Учёные-химики»
- Фреска «Физкультурники»
- Фреска «Энергетики»
- Фреска «Трудовая смена»
- Фреска «Машиностроители»
- Фреска «Овощеводы»
- Фреска «Железнодорожники»
- Фреска «Строители»
- Фреска «Шахтёры»
- Фреска «Агрономы»
- Фреска «Металлурги»
В торце станции — фреска «Народные гулянья в Киеве». Профиль Сталина удален со знамени в конце 50-х. Вестибюль станции совмещен с вестибюлем станции «Киевская Кольцевая».