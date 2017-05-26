Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Сокол»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Сокол»

Станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена «Сокол».

Названа в честь расположенного рядом поселка Сокол. Открыта 11 сентября 1938 года.

Архитекторы: Ю. Н. Яковлев, К. Н. Яковлев.

Архитекторы вестибюлей: Ю. Н. Яковлев, К. Н. Яковлев (восточный),

В. Г. Поликарпова, В. М. Андреев (западный, 1949 год).

Николай Иванов ИА REGNUM В пролетах между колоннами – купола, освещенные лампами, скрытые вставками агамзалинского оникса. Нижние части колонн облицованы биробиджанским мрамором. Станция метро «Сокол»

Николай Иванов ИА REGNUM На путевых стенах – панно из белого мрамора. На них должны были быть написаны слова из Сталинской Конституции. Станция метро «Сокол»

Конструкция пилонная двухсводчатая мелкого заложения (10 м). В пролетах между колоннами — купола, освещенные лампами, скрытые вставками агамзалинского оникса. Нижние части колонн облицованы биробиджанским мрамором. Путевые стены облицованы мрамором, своды оштукатурены. Пол выстлан розовым и серым гранитом.

Николай Иванов ИА REGNUM Мостик, разветвляющийся на два коридора. Станция метро «Сокол»

На путевых стенах — панно из белого мрамора. На них должны были быть написаны слова из Сталинской Конституции: «Право на труд», «Право на образование», «Право на отдых», «Право на обеспеченную старость».

Посредине станции — мостик, разветвляющийся на два коридора. Коридор, ведущий в восточный вестибюль, 1938 года отделан флорентийской мозаикой, коридор, ведущий в Западный вестибюль 1949 года — керамической плиткой. По верхнему краю стен — венки и розетки. Потолок в западном вестибюле поддерживает столп, украшенный стилизованными колосьями, на стенах — советская символика.