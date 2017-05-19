Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Художественное решение станции символизируют стилизованные парашюты. Станция метро «Аэропорт»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но, может быть, — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Аэропорт»

Станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена «Аэропорт».

Названа в честь Центрального Московского аэропорта на Ходынском поле. Открыта 11 сентября 1938 года.

Архитекторы: Б. С. Виленский, В. А. Ершов при участии Т. Вайнера, В. Сдобнова.

Архитекторы вестибюлей: Б. С. Виленский, В. А. Ершов.

Конструкция односводчатая мелкого заложения (10 м). Художественное решение станции символизируют стилизованные парашюты. Нижняя часть путевых стен — черный диабаз. Рельефные веерообразные вставки облицованы мраморовидным известняком «Биюк-Янкой» и фиолетовым мрамором. Между вставками стены отделаны фиолетовым мрамором. Пол — серый гранит (первоначально — асфальт), скамьи деревянные.

Торцы станционного зала соединяются с двумя аванзалами арками, оформленными декоративными металлическими решетками. Каждый аванзал имеет прямоугольную форму. Центральная часть потолка обозначена кольцом, которое поддерживают четыре колонны, облицованные ониксом. На потолке — сложный лепной рисунок. Стены аванзалов облицованы темно-желтым мраморовидным известняком «Биюк-Янкой», пилястры — черным мрамором «Давалу». Аванзалы сообщаются лестницами с двумя подземными вестибюлями. Высокий потолок вестибюля поддерживают две колонны, облицованные «Биюк-Янкой». Колонны завершаются решетчатыми капителями.