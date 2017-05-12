Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM А.А.Дейнека. Мозаика «Сутки Советского неба». Парашютист. Станция метро «Маяковская»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Маяковская»

Станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена «Маяковская».

Названа по расположенной неподалеку площади Маяковского. Открыта 11 сентября 1938 года.

Архитекторы: А.Н. Душкин.

Николай Иванов ИА REGNUM Колонная трехсводчатая конструкция. Станция метро «Маяковская»

Конструкция колонная трехсводчатая глубокого заложения (34 м). Колонны отделаны полированной рифленой нержавеющей сталью. Центральные части колонн на высоту человеческого роста облицованы уральским родонитом «орлец». Стальные конструкции обрамлены вставками темно — серого известняка «Садахло». Своды покрыты белой штукатуркой. Верхняя часть путевых стен облицована серо — голубым мрамором «уфалей», нижняя — черным мраморовидным известняком «давалу», цоколи путевых стен — серо-зеленым диодоритом. Своды потолка окаймлены карнизами из нержавеющей стали. В 34 овальных нишах потолка расположены мозаики, выполненные по эскизам А.А.Дейнеки, в мастерской В.А.Фролова в Ленинграде. Тема мозаик: «Сутки Советского неба».

Два самолета и цветущая яблоня Прыжок в воду Плодовый сад Сигнальщик Бомбардировщики — день Парашютист Спасская башня — день Комбайн Прыгун с шестом Планеры Парашютисты Лыжный прыжок Сосна Девушка с веслом Планер Бомбардировщики — ночь Спасская башня — ночь Парашютист — ночь Биплан — ночь Бомбардировщики — рассвет Домна Стратостат Авиамоделисты Волейболисты Парашютисты Самолет под портиком Монтажник — высотник Чайки На авиапараде Самолеты Опоры ЛЭП Подсолнухи Апельсины Знамя СССР

Вестибюль станции лаконичен. Потолок кессонный, в кессонах — люстры — тарелки, заключенные в бронзовых пятиконечных звездах.

Стены отделаны красным мрамором «шроша».