Подземный дворец коммунизма: Станция «Маяковская»
Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.
Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.
Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.
Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.
Станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена «Маяковская».
Названа по расположенной неподалеку площади Маяковского. Открыта 11 сентября 1938 года.
Архитекторы: А.Н. Душкин.
Конструкция колонная трехсводчатая глубокого заложения (34 м). Колонны отделаны полированной рифленой нержавеющей сталью. Центральные части колонн на высоту человеческого роста облицованы уральским родонитом «орлец». Стальные конструкции обрамлены вставками темно — серого известняка «Садахло». Своды покрыты белой штукатуркой. Верхняя часть путевых стен облицована серо — голубым мрамором «уфалей», нижняя — черным мраморовидным известняком «давалу», цоколи путевых стен — серо-зеленым диодоритом. Своды потолка окаймлены карнизами из нержавеющей стали. В 34 овальных нишах потолка расположены мозаики, выполненные по эскизам А.А.Дейнеки, в мастерской В.А.Фролова в Ленинграде. Тема мозаик: «Сутки Советского неба».
- Два самолета и цветущая яблоня
- Прыжок в воду
- Плодовый сад
- Сигнальщик
- Бомбардировщики — день
- Парашютист
- Спасская башня — день
- Комбайн
- Прыгун с шестом
- Планеры
- Парашютисты
- Лыжный прыжок
- Сосна
- Девушка с веслом
- Планер
- Бомбардировщики — ночь
- Спасская башня — ночь
- Парашютист — ночь
- Биплан — ночь
- Бомбардировщики — рассвет
- Домна
- Стратостат
- Авиамоделисты
- Волейболисты
- Парашютисты
- Самолет под портиком
- Монтажник — высотник
- Чайки
- На авиапараде
- Самолеты
- Опоры ЛЭП
- Подсолнухи
- Апельсины
- Знамя СССР
Вестибюль станции лаконичен. Потолок кессонный, в кессонах — люстры — тарелки, заключенные в бронзовых пятиконечных звездах.
Стены отделаны красным мрамором «шроша».