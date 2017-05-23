Как же с этим делом обстоит у Казахстана? Имеет смысл рассматривать статистику только по действующим компаниям, потому что перечень просто зарегистрированных компаний ничего не дает, многие из них не работают.

При анализе данных становится очевидным бурный рост количества иностранных компаний в 2016 и 2017 году. Обратите внимание на диаграмму: фактически за три года с 1 января 2013 года по 1 января 2016 года их количество выросло на 1 965 единиц, а за 1 год и 4 месяца с 1 января 2016 года по 1 мая 2017 года — на 4 909, то есть в 2,5 раза больше.

Конечно, если взять эти компании по размерности, тренды немного другие. Небольшое пояснение по размерности компаний:

малые компании — это имеющие штат в среднем в год до 50 сотрудников и/или годовую выручку ниже 680,7 миллионов тенге (123,8 миллионов рублей);

крупные компании — это имеющие штат в среднем в год свыше 250 сотрудников и/или годовую выручку ниже 6 807 миллионов тенге (1 238 миллионов рублей);

средние компании — между малыми и крупными.

Так вот, из 4 909 новых компаний, которые стали действовать в период с 1 января 2016 года по 1 мая 2017 года, малых было 4694 единицы, средних — 99 единиц, крупных — 116 единиц.

Средние компании сильнее всего реагируют на колебания рынка и уходят с него первыми. По всей видимости, у них больше себестоимость, чем у малых, а запасы денежных средств меньше, чем у крупных. Поэтому они так негативно реагируют. Интересно, как хорошо стали расти малые компании — видимо, за счет филиалов и представительств.

Таблица № 1. Действующие юридические лица, филиалы и представительства с иностранным участием

Размерность

1 января 2013

1 января 2014

1 января 2015

1 января 2016

1 января 2017

1 мая 2017

14 949

15 962

16 348

16 914

20 699

21 823

13 652

14 591

14 799

15 976

19 552

20 670

933

977

1 126

498

594

597

364

394

423

440

553

556

Проверить эти данные можно по размеру иностранных инвестиций. В 2015 году было минимальное количество иностранных инвестиций за последние 10 лет, что ознаменовалось снижением количества действующих средних компаний с 1 126 до 498. По всей видимости, это и было дно кризиса. Затем в 2016 году пошло оживление ситуации и рост инвестиций, сопровождающийся заходом на рынок новых игроков.

А теперь можно проверить, как обстоят дела по отдельным странам. Возьмем две даты: 1 января 2013 года и 1 мая 2017 года, — и оценим, как изменилась ситуация за четыре года и четыре месяца.

Начнем со стран ЕАЭС. Количество действующих компаний выросло на 2 801 единицу или на 50,3%, всего страны ЕАЭС составляют 38,3% от общего количества иностранных компаний в Казахстане. В первую очередь, это происходит за счет России, у которой произошел рост в 1,5 раза. Менее активна Белоруссия, чуть лучше Армения и Киргизия.

Таблица № 2. Действующие юридические лица, филиалы и представительства с участием стран ЕАЭС

Страна и размерность

1 января 2013

1 мая 2017

Динамика, %

всего

5029

7326

45,7

малые

4703

7103

51,0

средние

265

151

-43,0

крупные

61

72

18,0

всего

126

230

82,5

малые

120

227

89,2

средние

5

3

-40,0

крупные

1

0

-100,0

всего

322

646

100,6

малые

314

636

102,5

средние

7

7

0,0

крупные

1

3

200,0

всего

87

163

87,4

малые

87

162

86,2

средние

0

1

крупные

0

0

Всего

5564

8365

50,3

Если взять страны СНГ, не входящие в ЕАЭС, то по их компаниям наблюдается относительно больший рост — на 62,3%, но небольшой абсолютный рост — на 859 компаний. В основном тут сыграли роль Узбекистан и Украина. Украина, снизив присутствие на рынке России, попыталась в последние три года компенсировать это ростом в Казахстане, однако, в основном, за счет малого бизнеса.

Таблица № 3. Действующие юридические лица, филиалы и представительства с участием стран СНГ

Страна и размерность

1 января 2013

1 мая 2017

Динамика, %

всего

318

423

33,0

малые

310

419

35,2

средние

6

2

-66,7

крупные

2

2

0,0

всего

34

56

64,7

малые

32

52

62,5

средние

2

3

50,0

крупные

0

1

всего

101

127

25,7

малые

100

126

26,0

средние

1

0

-100,0

крупные

0

1

всего

10

30

200,0

малые

10

30

200,0

средние

0

0

крупные

0

0

всего

605

931

53,9

малые

594

921

55,1

средние

8

7

-12,5

крупные

3

3

0,0

всего

311

671

115,8

малые

309

662

114,2

средние

2

8

300,0

крупные

0

1

Всего

1379

2238

62,3

Меньше всего увеличилось в относительном измерении количество компаний из стран дальнего зарубежья (основных партнеров Казахстана): на 24% или на 1005 компаний. Наблюдается снижение количества компаний из США и Великобритании, по всей видимости, потому что оттуда приходили в основном крупные фирмы в отдельные проекты, проекты закончились, и они сократили присутствие. Слабый рост у Турции — за счет вытеснения их из строительной, инжиниринговой и нефтегазовой отрасли. Но, в любом случае, Турция по количеству компаний — вторая после России.

Интересен прирост малых компаний у Китая — он, кстати, произошел именно в 2016 году. Видимо, с развитием амбиций и сотрудничества Китая с Казахстаном, китайские компании станут догонять по количеству турецкие.

Таблица № 4. Действующие юридические лица, филиалы и представительства с участием стран дальнего зарубежья

Страна и размерность

1 января 2013

1 мая 2017

Динамика, %

всего

1616

1831

13,3

малые

1502

1755

16,8

средние

76

46

-39,5

крупные

38

30

-21,1

всего

495

1029

107,9

малые

428

963

125,0

средние

33

32

-3,0

крупные

34

34

0,0

всего

528

496

-6,1

малые

413

443

7,3

средние

84

23

-72,6

крупные

31

30

-3,2

всего

761

972

27,7

малые

525

757

44,2

средние

158

83

-47,5

крупные

78

132

69,2

всего

151

228

51,0

малые

124

209

68,5

средние

14

7

-50,0

крупные

13

12

-7,7

всего

102

142

39,2

малые

93

137

47,3

средние

4

2

-50,0

крупные

5

3

-40,0

всего

540

500

-7,4

малые

383

420

9,7

средние

99

36

-63,6

крупные

58

44

-24,1

Всего

4193

5198

24,0

Эти данные свидетельствуют о наличии следующих тенденций: