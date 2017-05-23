Иностранные компании, работающие в Казахстане: обзор рынка
Как же с этим делом обстоит у Казахстана? Имеет смысл рассматривать статистику только по действующим компаниям, потому что перечень просто зарегистрированных компаний ничего не дает, многие из них не работают.
При анализе данных становится очевидным бурный рост количества иностранных компаний в 2016 и 2017 году. Обратите внимание на диаграмму: фактически за три года с 1 января 2013 года по 1 января 2016 года их количество выросло на 1 965 единиц, а за 1 год и 4 месяца с 1 января 2016 года по 1 мая 2017 года — на 4 909, то есть в 2,5 раза больше.
Конечно, если взять эти компании по размерности, тренды немного другие. Небольшое пояснение по размерности компаний:
- малые компании — это имеющие штат в среднем в год до 50 сотрудников и/или годовую выручку ниже 680,7 миллионов тенге (123,8 миллионов рублей);
- крупные компании — это имеющие штат в среднем в год свыше 250 сотрудников и/или годовую выручку ниже 6 807 миллионов тенге (1 238 миллионов рублей);
- средние компании — между малыми и крупными.
Так вот, из 4 909 новых компаний, которые стали действовать в период с 1 января 2016 года по 1 мая 2017 года, малых было 4694 единицы, средних — 99 единиц, крупных — 116 единиц.
Средние компании сильнее всего реагируют на колебания рынка и уходят с него первыми. По всей видимости, у них больше себестоимость, чем у малых, а запасы денежных средств меньше, чем у крупных. Поэтому они так негативно реагируют. Интересно, как хорошо стали расти малые компании — видимо, за счет филиалов и представительств.
Таблица № 1. Действующие юридические лица, филиалы и представительства с иностранным участием
Размерность
1 января 2013
1 января 2014
1 января 2015
1 января 2016
1 января 2017
1 мая 2017
14 949
15 962
16 348
16 914
20 699
21 823
13 652
14 591
14 799
15 976
19 552
20 670
933
977
1 126
498
594
597
364
394
423
440
553
556
Проверить эти данные можно по размеру иностранных инвестиций. В 2015 году было минимальное количество иностранных инвестиций за последние 10 лет, что ознаменовалось снижением количества действующих средних компаний с 1 126 до 498. По всей видимости, это и было дно кризиса. Затем в 2016 году пошло оживление ситуации и рост инвестиций, сопровождающийся заходом на рынок новых игроков.
А теперь можно проверить, как обстоят дела по отдельным странам. Возьмем две даты: 1 января 2013 года и 1 мая 2017 года, — и оценим, как изменилась ситуация за четыре года и четыре месяца.
Начнем со стран ЕАЭС. Количество действующих компаний выросло на 2 801 единицу или на 50,3%, всего страны ЕАЭС составляют 38,3% от общего количества иностранных компаний в Казахстане. В первую очередь, это происходит за счет России, у которой произошел рост в 1,5 раза. Менее активна Белоруссия, чуть лучше Армения и Киргизия.
Таблица № 2. Действующие юридические лица, филиалы и представительства с участием стран ЕАЭС
Страна и размерность
1 января 2013
1 мая 2017
Динамика, %
всего
5029
7326
45,7
малые
4703
7103
51,0
средние
265
151
-43,0
крупные
61
72
18,0
всего
126
230
82,5
малые
120
227
89,2
средние
5
3
-40,0
крупные
1
0
-100,0
всего
322
646
100,6
малые
314
636
102,5
средние
7
7
0,0
крупные
1
3
200,0
всего
87
163
87,4
малые
87
162
86,2
средние
0
1
крупные
0
0
Всего
5564
8365
50,3
Если взять страны СНГ, не входящие в ЕАЭС, то по их компаниям наблюдается относительно больший рост — на 62,3%, но небольшой абсолютный рост — на 859 компаний. В основном тут сыграли роль Узбекистан и Украина. Украина, снизив присутствие на рынке России, попыталась в последние три года компенсировать это ростом в Казахстане, однако, в основном, за счет малого бизнеса.
Таблица № 3. Действующие юридические лица, филиалы и представительства с участием стран СНГ
Страна и размерность
1 января 2013
1 мая 2017
Динамика, %
всего
318
423
33,0
малые
310
419
35,2
средние
6
2
-66,7
крупные
2
2
0,0
всего
34
56
64,7
малые
32
52
62,5
средние
2
3
50,0
крупные
0
1
всего
101
127
25,7
малые
100
126
26,0
средние
1
0
-100,0
крупные
0
1
всего
10
30
200,0
малые
10
30
200,0
средние
0
0
крупные
0
0
всего
605
931
53,9
малые
594
921
55,1
средние
8
7
-12,5
крупные
3
3
0,0
всего
311
671
115,8
малые
309
662
114,2
средние
2
8
300,0
крупные
0
1
Всего
1379
2238
62,3
Меньше всего увеличилось в относительном измерении количество компаний из стран дальнего зарубежья (основных партнеров Казахстана): на 24% или на 1005 компаний. Наблюдается снижение количества компаний из США и Великобритании, по всей видимости, потому что оттуда приходили в основном крупные фирмы в отдельные проекты, проекты закончились, и они сократили присутствие. Слабый рост у Турции — за счет вытеснения их из строительной, инжиниринговой и нефтегазовой отрасли. Но, в любом случае, Турция по количеству компаний — вторая после России.
Интересен прирост малых компаний у Китая — он, кстати, произошел именно в 2016 году. Видимо, с развитием амбиций и сотрудничества Китая с Казахстаном, китайские компании станут догонять по количеству турецкие.
Таблица № 4. Действующие юридические лица, филиалы и представительства с участием стран дальнего зарубежья
Страна и размерность
1 января 2013
1 мая 2017
Динамика, %
всего
1616
1831
13,3
малые
1502
1755
16,8
средние
76
46
-39,5
крупные
38
30
-21,1
всего
495
1029
107,9
малые
428
963
125,0
средние
33
32
-3,0
крупные
34
34
0,0
всего
528
496
-6,1
малые
413
443
7,3
средние
84
23
-72,6
крупные
31
30
-3,2
всего
761
972
27,7
малые
525
757
44,2
средние
158
83
-47,5
крупные
78
132
69,2
всего
151
228
51,0
малые
124
209
68,5
средние
14
7
-50,0
крупные
13
12
-7,7
всего
102
142
39,2
малые
93
137
47,3
средние
4
2
-50,0
крупные
5
3
-40,0
всего
540
500
-7,4
малые
383
420
9,7
средние
99
36
-63,6
крупные
58
44
-24,1
Всего
4193
5198
24,0
Эти данные свидетельствуют о наличии следующих тенденций:
- дно кризиса — это 2015 год, в 2016 и 2017 годах идет восстановление экономики;
- это восстановление сопровождается приходом иностранных компаний в Казахстан и увеличением их инвестиций;
- приходят в основном малые и крупные компании, как наиболее приспособленные к экспансии, малые компании, по всей видимости, в основном представлены в виде филиалов и представительств крупных компаний;
- наибольший рост, в принципе, показывают Россия и Китай, что, в принципе, соответствует размеру товарооборотов Казахстана с ними;
- такой приток иностранных компаний усилит конкуренцию на казахстанском рынке для местных предпринимателей, которые должны будут приспосабливаться к условиям ЕАЭС и ВТО или уйти с рынка.