Необходимость оборонять только что основанный столичный город от неприятеля привела первого российского императора Петра I на расположенный в Финском заливе остров Котлин. Пушкинское «отсель грозить мы будем шведу» как нельзя лучше подошло бы именно этому месту, с его каменными грядами и отмелями, стоявшему «на берегу широких волн». Проведенные лично Петром измерения показали, что для больших кораблей есть только один путь подойти непосредственно к Неве, на которой находится его Северная Столица, — это узкая полоса вблизи Котлина. Исключительная стратегическая важность такого географического положения определила решение Петра именно на этом месте поставить форт для защиты Санкт-Петербурга. Известно, что макет этой крепости Петр, не раз доказавший верность принципу «Хочешь, чтобы было сделано хорошо — сделай сам», разработал самостоятельно. Детальную проработку проекта и руководство стройкой вел знаменитый Доменико Трезини — первый архитектор Петербурга, который внес неоценимый вклад в строительство Санкт-Петербурга и оформление его архитектурного ансамбля, радующего глаз жителей по сию пору. Кроншлот стал его первым строением в России.

План форта. 1750

Надежда Пивоварова Памятник архитектору Доменико Трезини у дома Трезини Университетская наб.,21

С осени 1703 года были заготовлены необходимые для строительства материалы, а в январе, когда мороз сковал водный простор вокруг острова, началось возведение крепости. Технология постройки выбиралась, исходя из эффективности (что и было доказано впоследствии на деле) и относительной простоты работ. Наполненные камнями бревенчатые срубы-ящики, сделанные их хвойных пород дерева, погружали на дно отмели. Стенки ящиков (они назывались «ряжи») наращивались новыми рядами, после чего промежутки между ряжами засыпались. Таким образом, был заложен прочный фундамент в виде острова диаметром в 240 метров. Способ для России был не нов, в его надежности убедились еще давно, при строительстве водных сооружений и мельниц. Затем была устроена насыпь, и уже очень скоро, 18 мая того же года (всего на год позже самого Санкт-Петербурга), готовая крепость была торжественно освящена. Состоявшая из четырех орудий батарея острова Котлин вступила в строй в то же самое время.

Andrew Shiva Форт Кроншлот

Название крепости сменилось с изначального «Кроншлосс» (дословно «Ключ короны») на «Кроншлот» («Замок короны»), и под этим именем она вошла в историю России как первая в стране крепость на Балтике, не раз подтвердившая свою прочность и значимость: без этой крепости судьба Петербурга — и всей России — могла бы сложиться совсем иначе.

Строительство Петербурга. Гравюра

С открытием крепости перед ее гарнизоном императором была с предельной точностью обрисована важность этого форта, — держать его требовалось, в случае необходимости, и до последнего человека. Вообще же постройке Кроншлота и освоению Котлина было придано максимально массовое освещение. Событие, в народе получившее название «Чудодело», отмечалось как праздник во многих городах России — было угощение, фейерверки, гуляния, в память о событии изготовили гравюры с пояснениями: еще бы, ведь это — первая русская крепость на Балтике!

Остается только представить себе шок, который испытали шведы, открывая весной 1704 года навигацию, когда они увидели мощное оборонительное сооружение, — выросшее за считанные месяцы практически у них под боком и перекрывавшее им Невскую губу. Однако шведы пребывали в изумлении не долго, и уже скоро остров Котлин подвергся их первой атаке. 14 (25) июля 1704 года Кроншлот встретил врага во всеоружии, убедив командовавшего эскадрой вице-адмирала Депру в надежности этой твердыни. Небольшой размер крепости здесь сыграл ей на пользу: со своего расстояния шведы палили по Кроншлоту, как из пушки по воробьям. Высаженный же на Котлин десант под командованием генерала Майделя был разгромлен. А к лету следующего года форт получил такое подкрепление, которое сделало его практически не берущимся; весь Балтийский флот (в 22 вымпела) встал у берегов острова; батарею значительно усилили. Было понятно, что шведы после первой неудачи не сдадутся.

Вид острова, гавани и укреплений Кронштадта, устьев Невы и Петербурга. Схаматично обозначены секторы обстрела артиллерии крепости и фортов

Так и оказалось: через пару недель после означенных событий шведы вновь показались на горизонте. Эскадра под командованием адмирала Анкерштерна располагала 550 пушками и 2.000 человек. Причем вновь на взятие Кроншлота был еще раз отправлен неудачник первого похода генерал Мейдель. Бившийся, говорят, об заклад с адмиралом, что в тот же день они будут праздновать победу в сердце Санкт-Петербурга — Петропавловской крепости. Стоит ли уточнять, что этого не случилось? Ни сокрушительный пушечный обстрел, ни высадка десанта не привели шведов к победе. Пробить оборону русских им не удалось, а на седьмой день жестокий ответный огонь заставить неудавшихся захватчиков повернуть туда, откуда пришли. Развернулся и пресловутый генерал Мейдель, разбитый в десяти верстах от Санкт-Петербурга.

Евгений Лансере. Корабли времён Петра I

Но и тогда они не успокоились. Шведский король отдал приказ взять Котлин любой ценой. Адмирал Анкерштерн получил подкрепление в виде кораблей и десанта. 24 июля 1705 года произошел бой, в течение которого шведам дважды была дана возможность думать, что удача повернулась к ним лицом. Сперва, когда после пяти часов обстрела они не получили в ответ ни единого выстрела и направились к берегу на сотне десантных судов; и потом, когда, после залпов со стороны форта, суда вдруг наткнулись на мель. Решив, что можно выходить, шведы покинули суда и бросились к берегу по броду, — аккурат в глубокую промоину, где и начали тонуть. Не утонувшие получили соответствующий прием на берегу. Шведы потеряли в том бою порядка тысячи человек и после этого отправились домой — в том, что осталось от полного состава.

В дальнейшем крепость несколько раз модернизировалась: в 1709 году были дополнительно укреплены подходы к столице и создана полноценная база для кораблей Балтийского флота. В октябре 1723 года на Котлине был заложен камень в основание города Кронштадта. В следующем веке оборонительные сооружения Кроншлота были перестроены, а Кронштадт получил особый статус, будучи отдельным губернаторством, чей городской глава, к тому же, являлся одновременно и военным губернатором.

Флот

Во время Крымской войны Кроншлот вновь сказал свое веское слово: первые в мире минные подводные заграждения и сильнейшая оборона произвели на франко-английскую эскадру должное впечатление. В мае 1855 года англичане вновь объединились с французами на подходе к крепости, их совместный флот насчитывал порядка 70 судов. Однако после того, как английские суда один за другим начали подрываться на минах, вице-адмирал Дондасс вынужден был отступить. Попыток приблизиться к крепости союзные войска более не предпринимали.

Со временем, когда дальнобойность артиллерии возросла до возможности обстрела крепости с берега материка, форт лишился оборонительного значения, — но официально оборонительным сооружением перестал быть лишь в самом конце XIX века. С того времени он использовался преимущественно как склад боеприпасов, — за исключением лет Великой Отечественной, когда в крепости стояли зенитные орудия и оборонявшая Кронштадт часть.

Сейчас форт Кроншлот является одним из интереснейших памятников Санкт-Петербурга. С расположенных возле крепости маяков можно наблюдать величественный вид Финского залива, так сильно изменившийся со времен Петра, — и в то же время, остающийся одним из мест, где лучше всего чувствуется великая эпоха великого русского императора.