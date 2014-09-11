В начале мая в Новгородской области вновь заговорили о возрождении авиации. Заброшенному, некогда военному аэропорту «Кречевицы» под Великим Новгородом обещана вторая жизнь. В который уже раз — вспоминает ИА REGNUM.

User№101 Аэропорт «Кречевицы»

«Любимый, но всеми забытый»

Неожиданно для новгородцев тему реконструкции аэропорта «Кречевицы» в начале мая 2017 года актуализировала заместитель губернатора Вероника Минина, которая была первым заместителем у прежнего главы региона Сергея Митина. В интервью в программе «Вести. События недели» Минина заявила, что Министерству транспорта РФ поручено поддержать реконструкцию новгородского аэропорта «Кречевицы». «Любимого, но всеми забытого», — так назвала его Минина, отметив, что в возрождении аэропорта власти видят дальнейшее развитие экономики региона.

По словам вице-губернатора, такое поручение дал вице-премьер Игорь Шувалов по итогам переговоров с участием врио губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Ведь, как отметила Вероника Минина, «развитие туризма, развитие привлекательности региона без аэропорта невозможно».

«Что греха таить: сегодня мы даже не можем провести большие соревнования, пригласить гостей, если нам пишут в заявке, что у вас нет аэродрома. Но сегодня аэродром потихонечку приобретает вторую жизнь, мы принимаем малую авиацию, вертолёты. И вторая жизнь у аэропорта появится», — сказала Минина и журналистам СМИ Северо-Запада 15 мая, в рамках Малого Балтийского форума СМИ в Великом Новгороде.

Эти заявления весьма удивили. Ведь с тех пор как реконструкция «Кречевиц» не получилась ни к 2009 году, когда Великий Новгород отмечал 1150-летие, ни к 2012 году, ни потом — экс-губернатор региона Сергей Митин приучил новгородцев особо на аэропорт не рассчитывать. Более того, в итоговом телеинтервью за 2016 год Митин в ответ на упрёки тех, кто всё ещё интересуется, где же обещанный аэропорт, так и ответил: мол, как известно, из десяти заявленных инвестиционных проектов обычно реализуется два-три. Это следовало понимать как «забудьте». Впрочем, и без комментариев губернатора к началу 2017 года было, к сожалению, ясно: проект «Международный аэропорт в Кречевицах» остался «прожектом», наряду с идеями о возрождении судоходства по реке Волхов, новгородском автопроме, конной полиции и прочем.

В первые дни своей работы в Новгородской области и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Никитин к идее реконструкции аэропорта отнёсся скептически. На встрече с женщинами региона 8 марта он пояснил, почему: слишком близко от Великого Новгорода Санкт-Петербург с обновлённым «Пулково». Вот если бы мы успели раньше…

Авиаперевозок нет, дирекция — есть

Последний полёт по маршруту Великий Новгород — Москва был совершён из новгородского аэропорта «Юрьево» в 2000 году частной авиакомпанией, но из-за отсутствия спроса проект закрылся. Сейчас на месте аэропорта строится новый микрорайон. ФГУП «Новгородавиа» прекратило пассажирские перевозки ещё в середине 1990-х годов. Оставались военные.

Но после расформирования войсковых частей и ухода из Кречевиц военных лётчиков аэродром в Кречевицах использовался Военно-воздушными силами только в качестве запасного. Словом, тогда у «Кречевиц» возникли новые перспективы. Власти заявили, что по своим техническим характеристикам аэропорт готов принимать гражданские самолёты, но необходима реконструкция. Её оценили в 1,5 млрд рублей и намеревались завершить к 2009 году, к 1150-летнему юбилею Великого Новгорода и 29-м Международным Ганзейским дням, на которые в регионе ожидали массу гостей.

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В 2007 году на аэродроме начались работы по удлинению взлётно-посадочной полосы на 500 метров — на эти цели 96,8 млн рублей из федерального бюджета направило Минобороны РФ, ещё 43,5 млн рублей бюджетных средств были направлены на установку светосигнальной системы. За счёт средств бюджета Новгородской области в сумме 23,1 млн рублей был разработан проект «Обустройство аэродрома «Кречевицы» для полётов гражданских воздушных судов и строительство на его основе аэропорта для Великого Новгорода». В целом только в 2009 году общая сумма финансирования мероприятий по созданию аэродрома «Кречевицы» составила 251,6 млн рублей, а для решения вопросов строительства была создана Дирекция строящегося аэропорта «Кречевицы» в форме областного государственного учреждения.

Вот только аэропорта к 1150-летию Великий Новгород не получил. Выяснилось, что земли аэродрома всё ещё принадлежат Минобороны — решение вопроса затянулось на годы, так что Новгородская область получила аэродром в собственность лишь в 2014 году. В последний раз что-то конкретное по «Кречевицам» было обещано в 2010 году: Сергей Митин тогда заявлял, что строительство аэропорта начнётся в 2011 году с окончанием в 2012 году. Аэропорт предлагали сделать либо грузовым логистическим терминалом, либо запасным аэродромом (так называемым «аэропортом подскока») для Москвы и Санкт-Петербурга. Поиски инвесторов результата не дали, хотя власти ежегодно обнадёживали: заинтересованные есть, вот-вот.

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А постройки аэропорта всё больше и больше приходили в запустение. В отличие от Дирекции строящегося аэропорта, которая в 2010 году была переименована в государственное областное казённое учреждение «НовгородТрансАвиа». Цель этого ГОКУ осталась прежняя: это организация выполнения работ по созданию аэропорта в Новгородской области. Во всяком случае, так говорится в уставе учреждения, опубликованном на сайте регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства. В структуре «НовгородТрансАвиа» — 14 человек, в том числе четыре сторожа. Видимо, сейчас учреждению приходится, главным образом, сторожить — то, что было возведено здесь ещё семь лет назад и раньше.

«Не взлетим, так поплаваем»

Справедливости ради, в 2016 году начальник ГОКУ «НовгородТрансАвиа» Дмитрий Андреев появился в эфире областного телеканала и рассказал, каких результатов удалось достичь.

Повод был: как раз год назад в Кречевицах принимали «перелёт дружбы» — 19 легкомоторных самолётов из Германии, Италии, Франции. Андреев заявил, что «Кречевицы» получили аэронавигационный паспорт посадочной площадки и все разрешительные документы, и «аэродром возобновил свою деятельность».

«Мы не только выполнили все требования, но и перевыполнили. Например, мы нанесли осевую линию — этого нет в федеральных авиационных правилах, мы поставили так называемые «входные ворота». И на сегодняшний день мы готовы принимать лёгкие самолёты и самолёты весом до 12 тонн», — отметил Дмитрий Андреев.

Он уверял, что самолёты из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов Северо-Запада прилетают в «Кречевицы» еженедельно. Впрочем, поиск инвесторов всё ещё продолжался.

Будет ли в «Кречевицах» аэропорт и какой именно — вопрос для новгородцев риторический. Проект стал настолько долгоиграющим, что скорее можно поверить в создание в Кречевицах речного порта (такой, к слову, тоже был и тоже остался «прожектом»). Пока же новгородцы летают из Москвы или из «Пулково». Самолёты высоких гостей принимают в Сольцах (где всё ещё остались военные), а президентские вертолёты приземляются прямо на центральной площади Великого Новгорода.