



Иван Шилов ИА REGNUM Польская пресса

Не умолкают в Тчеве отголоски драки между участниками пикета против дискриминации и фашизма и сторонниками Всепольской молодежи, Национально-радикального лагеря (ONR) и футбольными фанатами, которые стояли напротив с транспарантами против абортов, передает Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). По закону о собраниях минимальное расстояние между митингующими должно составлять 100 метров, и уж точно в одном и том же месте не могут быть разрешены конкурирующие друг с другом демонстрации. Однако в упомянутом случае пикетчиков разделяло всего несколько метров. Почему? Это первый вопрос. И второй. Полиция вмешалась только после боя, когда большинство участников уже стало рассеиваться. С чем было связано такое поведение правоохранителей? Пресс-офицер Тчевской полиции Давид Краевский заверяет, что в настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. По его словам, полиция не располагала предварительной информацией о возможности столкновений. Дежурный направил силы, которыми располагал. Интересно, что на полицию перекладывает ответственность администрация Поморского воеводства. Пресс-секретарь воеводы Малгожата Своробович утверждает, что дежурный воеводского центра кризисных ситуаций на основаниях заявок зачастую не способен оценить степень потенциальной конфликтности. Однако в этом конкретном случае дежурный обратил внимание полиции на то, что две конкурирующие силы окажутся в одном месте, но правоохранители заверили, что митингующие будут разделены расстоянием и полицейские, в случае чего, защитят и тех, и других. Однако до драки дело дошло. Антифашисты обвиняют власти и полицию.

«Слишком много совпадений, — говорится в заявлении коалиции «Тчев без ненависти». — Возможно, за согласием на агрессию со стороны националистов стоят решения, принятые выше, политическим руководством, которое имеет влияние на чиновников и полицию. Мы будем стремиться правовым и мирным способом сделать все, чтобы лица, ответственные за этот инцидент, понесли ответственность. Ведь дошло до спланированного нападения группы фашистов на мирную манифестацию. Нападения с молчаливого согласия властей».

Отец Роман Кнеблевский, быдгощский священник, известный своими публичными выступлениями против исламских беженцев в Европе, был вызван на ковер к правящему епископу Яну Тыраве, передает Gazeta Pomorska (Быдгощ). Он получил выговор? Доподлинно неизвестно. Представитель епархии, отец Сильвестр Важиньский только подтвердил, что епископ вызвал отца Романа и разговор состоялся. Это все. Однако есть подтверждения, что разговор шел о политических высказываниях ксендза Кнеблевского, которого попросили впредь не распространять их в интернете. В церковной администрации употребляют слово «просьба», но неофициально говорят, что речь шла о запрете. Это не первый случай, когда отца Романа вызывают в епархию. В 2015 году он уже получал увещевание после того, как во время проповеди пугал мусульманами. Он говорил об «исламских захватчиках», которые будут «резать горло, насиловать женщин и детей». Как отмечал в этой связи отец Сильвестр Важиньский, «амвон не место для такого рода риторики». Однако это не помешало тогда ксендзу Кнеблевскому проявлять активность в социальных сетях. Он завел аккаунты в Facebook, Twitter и на YouTube. Много раз давал понять о своих симпатиях Национально-радикальному лагерю, после апрельского марша ONR в нынешнем году в Варшаве написал: «Сердце выпрыгивает из груди». По его словам, язык националистов не есть язык ненависти сам по себе, вопреки утверждениям «левацких СМИ», напротив, националисты «любят Польшу и озабочены ее судьбой». Что же, посмотрим теперь, ограничит ли отец Роман после вызова епископа свою деятельность в интернете только вероучительными вопросами.

Arkadiusz Gola / Polskapresse Марш автономистов в Катовицах в прошлом году

Наконец-то открылся Татарский центр исламской культуры, информирует Gazeta Współczesna (Белосток). На торжественной церемонии в Суховоли присутствовал муфтий Польши Томаш Мицкевич.

«Я хочу, чтобы Центр стал культурным мостом, которым будут пользоваться не только татары, но и все люди, заинтересованные в наших традициях», — отметил муфтий.

Открытие было посвящено 620-летию обоснования татар и создания их поселений на землях Великого княжества Литовского. Было много народа. В стенах Центра встретились не только представители татарской общины, духовенства, дипломаты из исламских стран, члены местных органов власти, но также сами горожане. Они не сомневаются, что все это повысит туристическую привлекательность их города. «Нашествия» татар в Суховоли не боятся, татары живут вместе с поляками в гармонии. Они поселились здесь более двух столетий назад. В 1795 году татарский полковник Януш Мирза-Туган-Барановский обратился к прусскому королю Фридриху Вильгельму II с просьбой о покровительстве татарской знати, проживающей в прусской части раздела Польши, и финансировании татарского полка. Фридрих принял предложение, и вот так 45 татарских семей в ноябре 1796 года обосновались в Суховоли. Перед Второй мировой войной в городе насчитывалось всего лишь несколько татарских семей, однако в результате миграции населения, вызванной изменением границ, после войны в Суховолю прибыло еще с десяток семей из Белоруссии. Ознакомиться с татарской культурой туристы смогут уже в июле — помимо осмотра религиозно-культурной экспозиции гостям будут предлагать деликатесы татарской и турецкой кухни.

Gazetakrakowska.pl

Движение силезских автономистов (RAŚ) обратилось к президенту Польши Анджею Дуде с призывом восстановить Силезскую автономию, ликвидированную 6 мая 1945 года, сообщает Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия).

«Признание незаконности акта 6 мая будет означать, что органический статут Силезского воеводства и, таким образом, фундамент автономии периода между двумя войнами (Первой мировой и Второй мировой — ИА REGNUM ), все еще остается в силе», — заявил председатель RAŚ Ежи Гожелик.

В письме на имя польского президента Движение силезских автономистов просит, чтобы в референдум по Конституции, который хочет провести Дуда, был включен вопрос о признании права на региональные автономии для всех воеводств Польши. Автономисты пишут, что понимают: в прежней форме восстановить автономию Силезии невозможно. Однако необходимо довести автономию до той степени, когда она будет представлять собой реальное местное самоуправление, что станет эффективным ответом на вызовы развития страны. В частности по проблемам разделения полномочий между национальным и региональным правительствами и справедливого финансирования воеводств.

Бывший министр внутренних дел Польши (в бытность кабинета министров Дональда Туска) Бартоломей Сенкевич обнаружился на Украине, и он… волонтер, рассказывает Dziennik Łódzki (Лодзь). Сенкевич исчез из польского публичного пространства после «кассетного скандала» в мае-июне 2014 года, который привел к его отставке. Сейчас он оказывает PR-услуги украинцам, вслед за трудящимися на Киев экс-министрами Славомиром Новаком и Лешеком Бальцеровичем. Советует украинским политикам, как лучше выглядеть во время телевизионных выступлений и совершать эффектные в глазах избирателей поступки, хотя в Польше считался специалистом по безопасности. Еженедельник Wprost напоминает слова Сенкевича, сказанные одной радиостанции по поводу отказа польских властей предоставить убежище беженцам из охваченного войной Донбасса:

«Украина — это большая страна, каждый, кто здесь ищет крышу над головой — найдет ее».

Ну вот теперь и он сам нашел ее на землях, описанных его предком в романе «Огнем и мечом». Журналистам экс-министр рассказывает, что является «волонтером в одном из фондов».

В Подкарпатье обнаружилась жертва «Синего кита», предупреждают Nowiny (Жешув). Эта интернет-игра появилась два года назад в России, но она уже не знает границ. К сожалению, участие в ней может привести к драматическим последствиям. Ее участники получают от «опекуна» радикальные задания. Часто такие, что являются реальной угрозой для их здоровья и жизни. Послушное выполнение команд может привести даже к смерти — самоубийству. Районная прокуратура в Бжозуве выяснила, что «Синий кит» приплыл и в малые польские города. Следствием зафиксирован инцидент, который касается ученицы одной из средних школ Бжозувского повята. Странное поведение гимназистки заметила ее подружка, которая рассказала об этом взрослым.

«Опасения подтвердились, — говорит бжозувский прокурор Марчин Боболя. — Девушка на самом деле играла в «Синего кита». Первые ее шаги уже продемонстрировали, что дело серьезное».

Прокуроры по всей стране внимательно отслеживают подобные случаи, знают, что реагировать должны немедленно. Однако дети не всегда в состоянии оценить риск, не думают логично и хотят любой ценой остаться в игре. Так было и в нашем случае, подтверждает прокурор. У 15-летней девочки появились суицидальные мысли и желание нанести себе вред. Расследование ведет полиция, родители гимназистки уже допрошены. Прокуратора выступила с обращением к семьям, чтобы те внимательно следили за тем, как их дети общаются с друзьями, на какие заходят интернет-сайты и что пишут в мессенджерах.

Иван Шилов ИА REGNUM Польская пресса

Волна майских заморозков может иметь катастрофические последствия не только для производителей, но и потребителей, отмечает Gazeta Krakowska (Краков). Все указывает на то, что в этом году черешни и клубники будет очень мало. Это заставит цены на них поползти вверх. Из-за холодов пострадали также некоторые сорта яблонь. Как считают эксперты Поморского центра сельскохозяйственного консалтинга в Любани, последствия низких температур станут понятны в течение ближайших нескольких дней. Пока нельзя оценить, каким будет урожай и какими потери. Можно только сказать, какие именно культуры пострадали. Как отмечают эксперты, много вреда нанесли заморозки, которые имели место в период 17−21 апреля. Что касается яблонь, то лучше всего справился сорт «чемпион», а сливы в целом пострадали чуть меньше, чем вишни. Но плохо то, что мороз отрицательно сказался на пчелах, которые опыляют цветы. Для черешни все это может иметь катастрофические последствия. Меньше фруктов — более высокие цены, заключает издание. Может оказаться так, что пусто будет не только на деревьях, но и в польских кошельках.