На фоне грядущих выборов в Иране и той поддержки, которую получает действующий президент Хасан Рухани, для Запада более выгодна победа его противника — сторонника жесткой линии Сейеда Ибрагима Раиси, пишет Эллиотт Абрамы в статье для Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Вид на Иран из США

Существует ряд причин, отмечает автор, по которым кто-либо из США стал бы поддерживать сторонника жесткой линии в иранской политике Сейед Ибрагим Раиси против Хасана Рухани, получившего высокую оценку в качестве умеренного политика во многих столицах мира. Прежде всего, подчеркивает автор, Рухани не является умеренным политиком. Он, по меньшей мере, умеренный политик, не обладающий влиянием. Это очевидно, если рассмотреть его внутреннюю и внешнюю политику за те пять лет, которые он находился у власти. Так, во внутренний политике Рухани не сделал ничего, по мнению автора, для улучшения состояния прав человека в стране, что можно объяснить либо его безразличием, либо бессилием.

На внешнеполитическом поприще Рухани также нельзя назвать «умеренным», поскольку за годы пребывания его на должности президента страны Иран стал проводить более наступательную политику на Ближнем Востоке. В частности, если раньше против Бахрейна Иран выступал только с помощью СМИ, то теперь Тегеран использует, как сообщает The Washington Post, «ячейки тяжеловооруженных боевиков, получающих финансирование и вооружение от Ирана». Более того, в октябре 2016 года йеменские повстанцы-хуситы нанесли удар предположительно поставленными Ираном ракетами по судам ВМФ США.

Читайте также: Корабль ВМС США подвергся ракетной атаке с территории Йемена

Более того, десятки тысяч граждан Ирана сейчас сражаются в Ираке, тогда как в Сирии воюют уже не только элитные части Корпуса стражей исламской революции, но и сухопутные его части. Как отметил один эксперт, после заключения сделки по ядерной программе с Тегераном в 2015 году, «стала происходить значительная трансформация вооруженных сил Ирана, что может говорить о демонстрации создания военной империи Ирана по всему региону, его более наступательной внешней политике и восстановлении регионального первенства».

Все эти события объединяет то, что они стали происходить за время правления Рухани. Опять же он либо выступает за подобные наступательные шаги, либо не в силах их остановить. Иным объяснением может стать то, что он в действительности совсем не умеренный политик. Он, в лучшем случае, является лишь фасадом, воздвигнутым «режимом», чтобы создать впечатление умеренности там, где ее на самом деле нет.

Kremlin.ru Хасан Рухани

В свою очередь, Раиси избирается как иранский священнослужитель и сторонник жесткой линии. Так, в апреле он заявил, что граждане США опасаются Ирана, поэтому решение состоит не в том, чтобы «пятиться назад», но «принуждать их к отступлению». Он занимает бескомпромиссную позицию в отношении того, что Барак Обама назвал «равновесием в регионе», при котором Иран, Саудовская Аравия и другие «совместно правят» Ближним Востоком.

Более всего Раиси известен своим участием в так называемых Комиссиях смерти, будучи одним из судей, надзирающим за казнями от 4 до 5 тыс. политических заключенных в 1988 году. Несмотря на прошедшие годы, подчеркивает автор, Раиси нисколько не изменился. Так, в 2010 году он надзирал за казней девяти демонстрантов.

Таким образом, если он одержит верх, то он может стать основным кандидатом на то, чтобы сменить аятоллу Али Хаменеи на посту верховного лидера Исламской республики.

А желать его победы какой-либо гражданин США должен по простой причине: Раиси является истинным лицом Исламской республики, тогда как Рухани — всего лишь фасад. Нынешний президент Ирана показал себя неспособным добиться каких-либо изменений в поведении режима. Его роль, считает автор, заключалась в том, чтобы ввести Запад в заблуждение мыслью о том, что у руля в стране «умеренные». Для США лучше, когда страна не испытывает никаких иллюзий относительно Ирана.

При честных выборах, считает автор, вероятнее всего, победа Рухани, вслед за которой можно ожидать целый вал газетных статей о том, как Иран становится более умеренным, модернизируется и меняется, поэтому на него не надо слишком давить, а нужно позволить Рухани развить экономику. Этот шаг подобен тому, как прежде, в самый разгар холодной войны, звучали призывы помочь «умеренным в Кремле», и так же глупо.

Хотя укрепить позиции истинных умеренных сил будет полезно, тем не менее жесткая политика, в рамках которой «враждебным режимам, вроде СССР или Ирана», придется заплатить высокую цену за «репрессии и агрессию», с большей вероятностью поможет умеренным, чем слабая политика.

Таким образом, в случае победы Раиси произойдет две вещи. Во-первых, станет очевидно — прежде всего для самих граждан Ирана, — что у них украли выборы, поэтому пропасть между народом и правителями Ирана будет шириться, тем самым приближая день падения режима. Во-вторых, весь мир увидит более отчетливо истинную природу иранского «режима».

Вполне понятно, что большая часть центральных СМИ Запада, как и дипломатические и разведывательные ведомства различных стран не придерживаются подобного мнения. Все, кажется, болеют за Рухани, что, как подчеркивает автор, нельзя сказать о нем самом. Он — за Раиси.