



Хасан Рухани

Первым из президентской гонки в Иране выбыл мэр Тегерана Мохаммад Багер-Галибаф. Он принял такое решение 15 мая после заседания центрального совета «Народного фронта сил исламской революции» (перс. JAMNA). Это объединение консерваторов провело первый съезд в феврале 2017 года и было создано для консолидации политических сил против президента Ирана Хасана Рухани. Столичный градоначальник опубликовал письмо, в котором призвал своих сторонников поддержать экс-генпрокурора ИРИ Эбрахима Раиси.

Надежда для консерваторов

В 2017 году консерваторы продемонстрировали, что извлекли урок из поражения на выборах президента 2013 года. Тогда им не удалось консолидироваться вокруг одного кандидата. Теперь у команды Рухани и его сторонников появился серьезный конкурент в лице Раиси, который при определенном стечении обстоятельств способен стать новым главой иранского правительства.

«Мы должны сделать принципиальный выбор. Призываю иранский народ приложить все силы и возможности, поддержав моего уважаемого брата Эбрахима Раиси. Чтобы новое правительство достоинства и работы стало на службу народа», — говорится в письме столичного градоначальника, опубликованном в персональном Telegram-канале.

По мнению Галибафа, голосование за Раиси — важное решение для «сохранения революционного единства». Иранский аналитик Фонда защиты демократии (Вашингтон, США) Бехман Бен Талибу считает, что «самоотвод Галибафа организован консерваторами для создания единого фронта и бросает серьезный вызов Рухани».

На новость о решении мэра Тегерана Раиси отреагировал на митинге в Исфахане. Он поблагодарил «дорогого брата Мохаммада Багера-Галибафа» за поддержку.

«В правительстве труда и достоинства мы используем все личные, человеческие и административные ресурсы, которые находятся в распоряжении Галибафа и всех наших сторонников», — заверил Раиси.

Теперь воедино слились два лозунга кандидатов: «Народное правительство» (Галибаф) и «Правительство труда и достоинства» (Раиси).

Поступок Галибафа даёт надежду консерваторам на победу. Член «Народного фронта сил исламской революции» Мохаммад Хасан Рахимиан, выступая на родине Раиси в Мешхеде, верит в победу консервативного кандидата.

«В мировой истории выборов было 13 случаев, когда действующий президент не переизбирался. В 14-й раз это случилось во Франции, когда победил Эммануэль Макрон. Надеюсь, что 15-й подобный случай произойдет в Иране», — заявил Рахимиан агентству ISNA.

Правда, политик забыл уточнить, что Франсуа Олланд не принимал участия в последних выборах президента Франции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Летучий Олландец

Интересна реакция экс-главы Корпуса стражей исламской революции (1981−1997 гг.), секретаря Совета по определению политической целесообразности Мохсена Резаи, который дважды участвовал на выборах президента.

«Поддержка Галибафом господина Раиси ознаменовала конец разобщенности сил исламской революции. Да здравствует жертвенность и братство!» — написал политик в своем Twitter.

Резаи не стал выдвигать кандидатуру на выборы, но его информационно-аналитический ресурс Tabnak активно публикует материалы в поддержку консервативных сил.

Предвыборные кампании Раиси и Галибафа похожи. Оба они сделали ставку на критику экономической, социальной, международной политики правительства Рухани. Не стесняются они прибегать и к популистским приемам, обещая иранцам миллионы рабочих мест, снижение инфляции, увеличение субсидий и резкий экономический рост. Ожидается, что 16 мая на митинге Раиси в столице Ирана выступит Галибаф. Это мероприятие станет их первым совместным появлением на публике.

Слабой стороной Эбрахима Раиси считается отсутствие политического опыта. Хотя за его спиной стоят КСИР и клерикалы, это может сыграть против него. Молодежь не желает отката ко временам Ахмадинежада и новой конфронтации с миром. А агрессивная риторика и отсутствие четкой позиции по международным вопросам не добавляют Раиси популярности.

Реакция реформаторов

Синхронно с новостью о самоотводе Галибафа один из лидеров «Зеленого движения» Мехди Карруби заявил о поддержке Хасана Рухани.

«Если мы хотим сохранить республиканский строй, то не должны допустить победы сил, которые ни во что не ставят мнение народа. Я знаю Рухани и призываю всех проголосовать за него», — передает слова оппозиционного политика Saham News.

Карруби — участник президентских кампаний 2005 и 2009 годов. После победы на выборах Махмуда Ахмадинежада в 2009 году он и Мир-Хосейн Мусави возглавили протесты против фальсификации итогов голосования. Тогда КСИР и силы правопорядка подавили протест, а его лидеры были арестованы.

Ранее Рухани поддержал экс-президент Мохаммад Хатами. Он записал видеообращение, которое было опубликовано на подконтрольных ему ресурсах и ираноязычной версии BBC. Официальным иранским СМИ запрещено писать о Хатами и размещать его фотографии.

Жюль Лоран. Голубая мечеть. 1872

В столице провинции Восточный Азербайджан городе Тебриз 15 мая прошла очередная встреча Рухани со своими сторонниками.

«В пятницу иранский народ выберет человека, от решения которого будет зависеть, подвергнутся ли миллионы жизней опасности, либо они будут спасены», — цитирует президента IRNA.

На митинге в Мазандаране глава правительства охарактеризовал противостояние сторонников и противников реформ как «борьбу адвоката и судьи».

«Люди должны сделать выбор между судьей и адвокатом. Судья будет выносить приговоры, а адвокат защищать народ», — цитирует Рухани агентство Khabar Online.

Пока официальной реакции ни от Рухани, ни от Эсхака Джахангири на решение Галибафа не последовало. Однако представители умеренного и реформаторского крыла резко раскритиковали новый консервативный альянс.

Галибаф не выдержал бы третьего поражения на выборах кряду, такого мнения придерживается депутат Меджлиса Ирана от Тегерана Махмуд Садеги.

«После того как иранский народ дважды сказал «нет» Галибафу на выборах президента, он не решился на третью попытку. Консерваторы прекрасно понимают, что мэру Тегерана не удастся убедить всех своих сторонников проголосовать за Раиси», — приводит слова парламентария проправительственное агентство IRNA.

В топовой публикации аналитического портала Asr Iran говорится, что «Галибаф не является символом консервативного лагеря».

«Многие консерваторы не были готовы поддержать его на выборах президента. Поэтому его голоса распределятся между Рухани и Раиси», — пишет Asr Iran.

В социальных сетях на решение мэра Тегерана отреагировали едкими шутками и критикой. Одни из пользователей Twitter написал:

«Галибаф опять соврал. Сначала он говорил, что не будет идти в президенты, но пошел. Потом говорил, что не будет снимать кандидатуру, но снял. Его всегда окружает ложь».

Припомнили ему и выпады в адрес первого вице-президента Эсхака Джахангири.

«Господин Галибаф, во время дебатов вы обвинили Джахангири в том, что он вводит народ в заблуждение и снимет свою кандидатуру. Хотя вы сделали это раньше него», — заметил интернет-пользователь.

В очередной раз в поддержку Рухани высказался вице-спикер иранского Меджлиса Али Мотахари.

«В нынешних условиях, учитывая ядерное соглашение, ситуацию на Ближнем Востоке и действия новой администрации в Белом доме, которые продолжают атаковать Рухани, если к власти придет новое правительство, то ситуация с гражданскими правами в Иране ухудшится», — приводит слова депутата IRNA.

По словам политика-реформатора Мостафы Таджзаде, решение Галибафа о снятии кандидатуры «практически гарантирует победу Рухани в первом туре».

«Согласно статистике, если бы в президентской гонке остался и Раиси, и Галибаф, то один из них имел шансы пройти во второй тур и побороться с Рухани. Думаю, что решение мэра иранской столицы позволит сократить разрыв в голосах между Рухани и Раиси, а также избежать Раиси сокрушительного поражения», — так в беседе с агентством ILNA оценил шансы кандидатов Таджзаде.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Социальные опросы в ИРИ — вещь сомнительная, и им не стоит доверять. Сложно определить реальное отношение граждан к кандидатам. Пока они говорят о победе Рухани в первом туре. Последние дебаты также остались за действующим президентом. Суммарный рейтинг Рухани + Джахангири значительно выше, чем Раиси + Галибаф. Поэтому наиболее вероятной ответной мерой команды президента может стать самоотвод Джахангири в пользу Рухани.

Тест на политическую зрелость Рухани

Незримым участником развернувшейся предвыборной борьбы является Али Акбар Хашеми Рафсанджани. 8 января 2017 года он умер от сердечного приступа. Рафсанджани был одним из ключевых политиков и духовных лидеров исламской республики. Именно при нем в 1989 году в Иране упразднили пост премьер-министра, сосредоточив все рычаги исполнительной власти в руках президента. В победе Рухани на выборах 2013 года поддержка Рафсанджани имела решающее значение. Его уход из жизни стал серьезным ударом по умеренно-реформистским силам и оставил открытой вакансию на роль негласного лидера этих групп.

В кампании 2017 года Хасан Рухани сталкивается с серьезным сопротивлением. На стороне его оппонентов выступили две главные консервативные силы — «Общество борющегося духовенства» и Общество преподавателей-богословов Кума. Также в штабе Раиси и Галибафа немало представителей правительства Махмуда Ахмадинежада. В самом начале кампании Саид Джалили, близкий к сыну рахбара Моджтабе Хаменеи, стал на сторону Эбрахима Раиси.

Cын верховного лидера ИРИ сыграл заметную роль в выдвижении Ахмадинежада в 2005 и 2009 годах, а также в подавлении участников «Зеленого движения». Консолидация электоральных потенциалов Саида Джалили, Мохаммада Багера-Галибафа вокруг Эбрахима Раиси — реальный шанс для консерваторов на реванш за поражение в 2013 году.

Каждое выступление Хасана Рухани, помимо традиционных плакатов Имама Хомейни и рахбара Али Хаменеи, сопровождают изображения Рафсанджани. Это служит символом преемственности и амбиций иранского президента. Если в таких сложных внутриполитических условиях Рухани переизберется на второй срок, то, во-первых, он станет полноправным приемником Рафсанджани. Во-вторых, ещё на шаг приблизится к трону рахбара. В-третьих, отодвинет конфронтацию ИРИ с внешним миром на некоторое время.

Президентские выборы, которые пройдут в пятницу, 19 мая, определят судьбу Ирана не только на четыре года, но на ближайшее десятилетие. Этими выборами завершится электоральный цикл для исламской республики, который начался в январе 2016 года выборами в Меджлис и Совет экспертов. Победа Рухани даст Ирану шанс на дальнейшее смягчение режима санкций. Для России — понятный внешнеполитический курс, что в условиях осложнения сирийского конфликта пойдет только на пользу.