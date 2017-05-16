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Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Так, Макрон призывает к концентрации еще большей власти в руках Брюсселя, то есть — Европейской Комиссии. Это несмотря на то, что Великобритания покидает союз как раз из-за недовольства общественности нарушением национального суверенитета со стороны ЕС. Нельзя идти на большую экономическую и административную интеграцию с ЕС, пока основная часть граждан лояльны своим странам, а не блоку. Тот факт, что миллионы готовы умирать за свои страны, но не готовы — за ЕС, говорит о многом.

Нельзя сказать, подчеркивает автор, что будет хуже, если завтра жители Польши, Франции, Греции, Финляндии и Венгрии проснутся завтра братьями и сестрами или, по меньшей мере, активными гражданами Соединенных штатов Европы. Однако надеяться на это не стоит. Напротив, всепроникаемость ЕС отталкивает все большее число жителей стран-членов блока.

Дела у ЕС шли неплохо, пока его руководство занималось открытием границ для торговли, что пошло на пользу всем, хоть и не в равной степени. Пока Брюссель вводил незначительные формы административной координации среди стран для обмена студентов и ученых, а также задавал минимальные стандарты, которых должны были придерживаться и промышленность, и коммерция, все это терпелось.

Когда же Брюссель ввел общую валюту, стал воздействовать на бюджеты своих членов, открыл границы для свободного перемещения рабочей силы, а также протолкнул прием большого числа иммигрантов, он тем самым вмешался в национальную идентичность и конкретные ценности различных стран-членов.

Таким образом, ЕС стоит на развилке. С одной стороны, блок стремится к более высокому уровню экономической и административной интеграции. В частности Эммануэль Макрон призывает к введению банковского союза и к тому, чтобы интегрированный бюджет формулировался ЕС. Все страны-члены блока будут вынуждены следовать этому бюджету, за соблюдением чего будет следить министр финансов ЕС. С другой стороны, ЕС поддерживает низкий уровень политической интеграции, несмотря на то, что если странам придется идти на подобного уровня жертвы друг ради друга, а также изменения в их национальный политике, может потребоваться более высокий уровень политической интеграции.

Иными словами, истинное построение сообщества не поспевает за экономической и административной интеграцией, поэтому ЕС необходимо либо идти дальше и проводить более активную политическую интеграцию, либо делать шаг назад в интеграции экономической и административной.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

К сожалению, существует большое число признаков того, что блок будет вынужден пойти на свертывание, а не наращивание своей интеграции. Так, страны восстанавливают пограничный контроль, закрывают глаза на инструкции со стороны Брюсселя, тогда как опросы показывают, что все больше людей хотят меньшей, а не большей интеграции. В этой ситуации требовать наращиваниия экономической интеграции может только человек с мышлением банкира, которым и является Макрон, пропустившим, по всей видимости, занятия по введению в социологию.

Поэтому, заключает автор, можно порадоваться победе Эммануэля Макрона, поскольку она означает спасение Франции от лидера правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, а также, если есть на то желание, восхититься тому, что он женат на 64-летней женщине. Тем не менее он может хоть по воде ходить, на что намекал один из рекламных роликов его предвыборной кампании, но нельзя называть его спасителем ЕС, поскольку он толкает блок к опасной черте.

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