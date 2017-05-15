Стало известно, что завершаются государственные испытания нового российского автоматизированного комплекса артиллерийской разведки «Пенициллин». Согласно имеющимся планам, серийное производство системы начнётся в начале 2019 года. С помощью звуковых датчиков и оптико-электронного модуля, «Пенициллин» в автоматическом режиме определяет координаты позиций вражеской артиллерии и ракетных систем различного назначения на дистанции до 25 км. Эта система поможет российским военным эффективнее вести контрбатарейную борьбу с вероятным противником и уменьшить потери от артиллерийского огня. «Пенициллин» стал далеко не первой российской системой вооружения, получившей откровенно странное и забавное название. Мы вспомним 5 типов советского и российского оружия, обладающих, на наш взгляд, самым оригинальным названием

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

ТОС-1 «Буратино»

Тяжёлая огнемётная система ТОС-1 «Буратино» просто не может не оказаться в нашем рейтинге, ведь именем доброго персонажа из сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» названа одна из самых разрушительных систем вооружения в российских сухопутных войсках. «Буратино» ведёт залповый огонь тридцатью 220-мм ракетами с объёмно-детонирующими боевыми частями, уничтожая живую силу противника и лёгкую технику на площади до 4 гектаров. Главным недостатком системы является сравнительно небольшая максимальная дальность действия — примерно 4 км. С другой стороны, вследствие этого достигается очень высокая точность и кучность попадания ракет. В 2001 году появился модернизированный комплекс ТОС-1А «Солнцепёк», у которого стало меньше ракет (24), но повысилась до 6 км максимальная дальность действия

Militaryarms.ru ТОС-1А «Солнцепёк»

«Цветочная» артиллерия: смертоносный букет из «Акаций», «Тюльпанов», «Гвоздик» и «Пионов»

Еще с советских времён многим самоходным артиллерийским установкам (САУ) дают названия разных цветов. Примеров очень много — это152-мм самоходная гаубица 2С3 «Акация», 122-мм самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика», 152-мм самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С», 240-мм самоходный миномёт 2С4 «Тюльпан», 203-мм самоходная пушка 2С7 «Пион» и т.п. Из последних «цветочных» новинок стоит отметить прототип 120-мм самоходного автоматизированного орудия «Флокс», которое может вести огонь как в качестве миномёта, так и гаубицы. Стоит отметить, что орудия нашего «букета», обладающие калибром 152-мм и более, способны вести огонь ещё и ядерными боеприпасами, более того, для таких изделий как «Пион» и «Тюльпан» — это является одним из основных предназначений.

Vitaly V. Kuzmin САУ «Акация»

Противотанковый ракетный комплекс 9К11 «Малютка»

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) первого поколения 9К11 «Малютка» был принят на вооружение в 1960 году и выпускался в СССР до 1984 года (произведено не менее 300 тысяч единиц). В отличие от современных ПТРК, ракета «Малютки» управлялась оператором вручную на протяжении всего полёта с помощью пульта управления, поэтому применять этот комплекс было достаточно непросто. Тем не менее, он позволял пробивать практически любую бронетехнику своего времени, да и сейчас в опытных руках смертельно опасен, особенно против лёгких бронемашин, ведь кумулятивная боевая часть обладает бронепробиваемостью 400 мм. Такая вот «Малютка"до сих пор стоит на вооружении многих стран мира, а тот же Иран производит нелицензионную, модернизированную версию этого ПТРК и по сей день. Иранский I-Raad обладает уже полуавтоматической системой наведения, что заметно повышает её эффективность, снижая требования к опытности оператора.

Marko M ПТРК «Малютка»

Подствольный гранатомёт ГП-30 «Обувка» с «подпрыгивающей» гранатой ВОГ-25П «Подкидыш»

40-мм подствольный гранатомёт ГП-30 «Обувка» был принят на вооружение СССР в 1989 году. Устройство можно устанавливать практически на любой из автоматов «Калашникова» (АК-74, АК-74М, АКМ, АК «сотой» серии, АК-12 и т.п.). ГП-30 предназначен для поражения живой силы противника (в том числе в окопах, на обратных скатах местности и т.п.) на дальностях до 400 метров. Подствольный гранатомёт способен вести огонь различными типами боеприпасов, одним из которых является ВОГ-25П «Подкидыш». Особенностью этой гранаты является тот факт, что при попадании в преграду она сначала «подпрыгивает» на высоту до 1,5 метра, а только после этого взрывается. Это позволяет увеличить эффективность разлёта осколков и поразить больше целей (в особенности лежащих противников и живую силу в окопах). Оба названия достаточно оригинальны и вызывают разные ассоциации, такие как, например, «обуть противника в белые тапочки».

Vitaly V. Kuzmin ГП-30 «Обувка»

Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1»

Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Л219М «Зоопарк-1» предназначен для контрбатарейной борьбы с артиллерией противника. Специализированная радиолокационная станция позволяет рассчитывать траектории летящих снарядов и ракет противника, используя эту информацию для определения координат вражеской техники, ведущей огонь. Кроме того, «Зоопарк-1» может контролировать воздушную обстановку и применяться для обнаружения беспилотников. 155-мм снаряд «Зоопарк-1» может обнаружить на дальности 15−20 км, а ракету тяжелой реактивной системы залпового огня на дальности 25−35 км. Основным минусом системы можно назвать его низкую скрытность для средств радиотехнической разведки противника — по активному излучению РЛС «Зоопарк-1» достаточно несложно обнаружить. Кстати, именно этим и интересен комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин», о котором мы говорили выше — он не использует активного излучения, поэтому и обнаружить его можно только визуально.

Дарья Антонова ИА REGNUM Радиолокационный комплекс разведки позиций ракет и артиллерии 1Л219М «Зоопарк-1»

Специально ли придумываются «абсурдные» названия?

На первый взгляд, может показаться, что странные и оригинальные названия для советской и российской техники придумывают специально, причём люди с очень развитой фантазией. Ведь список таких наименования огромен — мы выбрали лишь 5 наиболее интересных на наш взгляд образцов. А есть ещё 220-мм реактивный снаряд 9М27С «Абрикос» с зажигательной боевой частью для ракетной системы залпового огня «Ураган», противоосколочное одеяло «Уют», советская ядерная бомба РДС-7 «Дурак», наручники «Нежность», Средство защиты радиолокационных станций от противорадиолокационных ракет «Газетчик-Е», 533-мм торпеда СЭТ-65 «Енот» и многое другое. Если в некоторых случаях названия выбираются систематически — та же «цветочная» артиллерия, или ракетные системы залпового огня с названиями стихийных бедствий («Град», «Ураган», «Смерч», «Торнадо»), то в других название зачастую является первоначальным шифром, который давался изделиям ещё на стадии разработки. Делалось это нередко абсолютно случайным образом, вследствие чего иногда возникали и достаточно забавные совпадения.

Редакция ИА REGNUM предлагает, на наш взгляд, наиболее актуальное название для самой мощной в мире неядерной бомбы АВБПМ (Авиационная вакуумная бомба повышенной мощности), которую СМИ прозвали «Папой всех бомб» на манер американской авиабомбы GBU-43/BMOAB (Massive Ordnance Air Blast, журналисты же дали ей название Mother of all bombs). Лучше всего для российского мощнейшего объёмно-детонирующего заряда подходит название «Тёща».