Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 8—14 мая стали: папа Римский Франциск посетил Фатиму; вице-президент США Майк Пенс выступил в защиту преследуемых христиан; немецкие эксперты не верят словам посла Турции при Святом престоле; Жешув и Кемерово договорились сотрудничать; Франциск Скорина был католиком и другое.

Иван Шилов ИА REGNUM

Папа Римский Франциск посетил (12−13 мая) португальское святилище Фатимской Богоматери, передает Radio Vaticana (Ватикан). Понтифика встречали почти миллион верующих, которые приехали из пятидесяти стран. Папа совершил паломничество по случаю столетия видений Девы Марии трем пастушкам: двое из них — Франсишку и Жасинта — были причислены ныне, 13 мая, к лику святых. Понтифик во время поездки обратился к теме милосердия. Мы несправедливы к Богу, подчеркнул Франциск, когда утверждаем сначала, что грехи наказаны Его судом, вместо того чтобы утверждать прежде всего, что они прощены Его милосердием. Необходимо ставить милосердие прежде суда. Более того, суд происходит всегда в свете милосердия: это милосердие не отрицает справедливости, потому что Иисус взял на Себя последствия нашего греха, в том числе подобающее за него наказание. Он не отрицал греха, но заплатил за нас на Кресте. Таким образом, по вере, соединяющей нас с Крестом Иисуса Христа, мы свободны от наших грехов и должны отмести всякий страх и боязнь, потому что они неуместны для тех, кого любят, заключил папа.

А ранее Франциск размышлял над отрывком из Евангелия от Иоанна, в котором Иисус представлен двумя образами — образом пастыря и образом двери в овчий двор. «Стадо, которым являемся все мы, имеет в качестве обители овчий двор, и он служит ему убежищем, где овцы живут и отдыхают после трудного пути, — сказал папа. — Овчий двор имеет ограждение с дверью, в которой стоит сторож. К стаду приближаются разные люди: кто-то входит на овчий двор через дверь, а кто-то «перелазит через ограду» (Ин 10,1). Первый — это пастырь овец, второй — это чужой человек, который не любит овец и желает войти к ним, преследуя свои интересы. Иисус отождествляется с первым, Он знает овец, что выражено в голосе, которым Он зовет их, и они Его узнают и идут за ним (Ин 10,3). Он зовет их, чтобы вывести наружу, на зеленые пастбища, где они могут найти вдоволь пищи. Второй образ, с помощью которого представлен Иисус, — это образ «двери овцам» (Ин 10,7). Он так и говорит: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется» (Ин 10.9), то есть будет иметь жизнь, и жизнь с избытком (Ин 10,10). Христос, Добрый Пастырь, стал дверью спасения для человечества, потому что Он пожертвовал жизнь Свою за овец Своих. Иисус, Добрый Пастырь и дверь для овец, является главой, власть Которого проявляется в служении. Для того, чтобы управлять, этот глава отдает Свою жизнь и не требует от других, чтобы они приносили Ему в жертву свои жизни. Такому главе можно доверять».

Вице-президент США Майк Пенс заверил о своих молитвах и поддержке преследуемых христиан по всему миру, сообщает Catholic News Agency (Инглвуд, США). «Ваша вера смиряет и вдохновляет меня и всех, кто видит это сегодня. От имени президента Соединенных Штатов и от всего сердца я говорю: мы с вами, мы поддерживаем вас», — обратился Пенс к гонимым христианам, включая отца Дугласа Бази, халдейского священника из Ирака, который был похищен и пережил пытки в 2006 году, а ныне служит беженцам, изгнанным в 2014 году боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вице-президент выступил в четверг, 11 мая, в ходе первого Всемирного саммита христианских лидеров в защиту гонимых христиан, организатором которого является Евангелистская ассоциация Билли Грэма. Пенс засвидетельствовал свое уважение архиепископу Вашингтона кардиналу Дональду Вюрлу и архиепископу Кристофу Пьеру, апостольскому нунцию в США, а также митрополиту Волоколамскому Илариону, председателю Отдела внешних церковных связей Московской патриархии, и митрополиту Тихону, предстоятелю Православной церкви в Америке. «Каждый из вас свидетельствует о силе истины, чтобы изменить жизнь», — подчеркнул вице-президент. Он пообещал, что администрация Трампа будет оказывать поддержку всем преследуемым религиям, будь то «христиане, езиды, шииты, сунниты или любые другие верующие». Тем временем Фонд в поддержку справедливости и прав человека имени Лантоса призвал президента США «ускориться» и представить кандидатуры на пост посла по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы, а также специального посланника по мониторингу и борьбе с антисемитизмом. Эти две должности остались вакантными с момента вступления Трампа в должность.

Тем временем National Catholic Register (Айрондэйл, США) размышляет, что стоит за подписанным американским президентом 4 мая указом о религиозной свободе. Издание напоминает, что среди гостей, присутствовавших на церемонии подписания, был вашингтонский архиепископ Вюрл, заявивший, что указ стал первым за многие годы признанием Белого дома масштабности проблемы конституционных гарантий религиозной свободы. После нескольких лет борьбы американских католиков и протестантов с «противозачаточным мандатом в области здравоохранения» и другими нормами, которые ставили под угрозу свободу вероисповедания, Трамп демонстрирует новый подход в отношениях между Церковью и государством. Однако кардинал не считает, что указ 4 мая разрешил все вопросы религиозной свободы, которые вызывали тревогу в годы правления Барака Обамы, хотя монсеньор надеется на сохранение Трампом избранного курса и постепенные изменения. Среди прочего Белый дом отменяет действие поправки Линдона Джонсона 1954 года, которая запрещала Церквям и другим религиозным организациям поддерживать политических кандидатов. Этот шаг приветствовали Евангелистская ассоциация Билли Грэма и благотворительная организация «Кошелек самаритянина» (Samaritan's Purse). Однако отмена поправки Джонсона никогда не была приоритетной задачей для большинства христианских или католических движений. В отличие от религиозного сопротивления однополым «бракам» и демонстрации гендерной идентичности в общественных местах. Указ от 4 мая ничего о том не говорит, к разочарованию некоторых наблюдателей. Консервативный христианский журнал First Things отмечает, что Трамп еще во время избирательной кампании давал понять, что не заинтересован бросать вызов «сексуальной революции и гомосексуальному движению». Указ президента отражает эту позицию. На данный момент Белый дом предлагает верующим договор о ненападении вместо твердых положений о защите свободы вероисповедания. Это явное улучшение по сравнению с подходом, принятым администрацией Обамы, однако не дает четкого подтверждения приверженности делу религиозной свободы. Консерваторы между тем не оставляют надежду, что Трамп реализует свои обещания посредством назначений в судебные органы таких юристов, которые будут строго привержены Первой поправке (гарантирует, что Конгресс США не будет запрещать свободное вероисповедание — ИА REGNUM ).

Католические издания продолжают обсуждать тенденции, которые показали итоги президентских выборов во Франции. Католики проголосовали за Макрона, однако поддержка с их стороны Марин Ле Пен тоже выросла, констатирует La Croix International (Париж). Согласно опросу, проведенному IFOP для La Croix и Pélerin, 62% французских католиков, голосовавших во втором туре, поддержали Эммануэля Макрона. Среди регулярно практикующих католиков таковых 71%. Это ошеломительный успех, однако тот же опрос показывает, что и «Национальный фронт» увеличил свою долю. В первом раунде за Ле Пен среди непрактикующих католиков голосовало 19%, среди практикующих — 14%. По итогам второго тура — 38% и 29% процентов соответственно. То есть к лидеру «Национального фронта» перетекли некоторые избиратели Франсуа Фийона. При этом явка католиков на выборы оказалась немногим выше, чем по стране: 78% против 74%. После уличных протестов против однополых браков в 2012 и 2013 годах прокатолического движения La Manif Pour Tous, а затем и череды террористических атак, региональные выборы 2015 года были отмечены консервативным дрейфом. Эксперты отмечают беспокойство католиков, которые опасаются оказаться меньшинством в обществе на фоне роста доли мусульман. Их неуверенность подстегнуло жестокое убийство двумя экстремистами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в июле 2016 года в Нормандии 85-летнего французского священника отца Жака Амеля, совершенное прямо в церкви Святого Стефана в Сент-Этьен-дю-Рувре. Итоги президентских выборов требуют тщательного анализа, особенно учитывая тот факт, что политический ландшафт Франции изменился, а католики ищут в нем свое место. Также стоит отметить, что хотя Макрон и взял большую часть голосов протестантов, Ле Пен смогла отбить целую треть из них.

«Революция Макрона» предоставляет благоприятные возможности для католиков, считает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Макрон не завоевал сердца французов, первый тур выборов показали истинную картину во Франции — разделенная нация, дезинтеграция традиционных политических партий. Здесь есть шанс для католиков. Они играли сейчас большую роль, некоторые предполагали даже, что непропорциональную (например, во время праймериз среди республиканцев), у них был свой кандидат в президенты — Фийон. Два французских социолога, Эммануэль Тодд и Эрве Ле Брас, предположили, что «католицизм, похоже, достиг какой-то жизни после смерти. Но поскольку речь идет о мирской жизни, мы определим ее как «зомби-католицизм». Эти самые «зомби-католики» есть те, кто проживает в регионах, высокообразованны и исповедуют принципы меритократии, предпочитают традиционное распределение домашних обязанностей между мужьями и женами, испытывают сильную привязанность к семье. Они также обеспокоены вмешательством государства в частные дела и общинные, в том числе затрагивающие вопросы некоммерческих школ и католических. Многие из этих избирателей проголосовали за Ле Пен. В своих заявлениях Макрон намекает, что хочет диалога. Он много убеждает. В следующем месяце Франция снова отправится на выборы, чтобы избрать 577 членов Национального собрания. Ключевым моментом является то, сумеет ли Макрон заново изобрести французскую политику и уничтожить старый социализм и рационализм, которые олицетворяют французскую секулярность? Если да, то какой будет выглядеть эта Франция? Католики должны сыграть роль в этом диалоге. Раз они пробудились от спячки, будучи разбужены Фийоном, то не должны чувствовать себя слишком безутешными из-за того, что победу одержал не их кандидат — даже революции требуют времени.

Посол Турции при Святом престоле Мехмет Пачаджи заявил, что турецкий президент Реджеп Эрдоган хочет больше демократии, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). В интервью агентству дипломат сообщил, что новые поправки в Конституцию, которые были одобрены на недавнем референдуме, привнесли «больший демократический контроль, большую подотчетность и разделение властей». Нет угрозы и для религиозных меньшинств. Турция в рамках процесса по вступлению в ЕС будет «сотрудничать со всеми искренними друзьями, даже с папой Франциском», подчеркнул посол. Он опроверг заявления об ограничении свободы прессы в Турции, назвав их «негативной пропагандой» и «результатом лоббистских усилий организации Гюлена». Причиной многочисленных арестов журналистов Пачаджи назвал «террористическую деятельность». Комментируя ситуацию с корреспондентом немецкой газеты Die Welt Денизом Юцелем, который с конца февраля этого года находится в тюрьме, посол сказал, что тому не может помочь даже «милость папы», ибо система работы турецкого правосудия является «свободной и независимой», в нее «никто не может вмешиваться». С критикой высказываний Пачаджи выступил Отмар Ёринг, координатор проекта международной религиозной свободы Фонда Конрада Аденауэра, который назвал неустойчивым в Турции положение и Католической церкви, и Константинопольского патриархата.

Епископ Жешува Ян Вонтроба и митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх (Смирнов) подписали соглашение о католическо-православном сотрудничестве, пишет Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). В нем примут участие Богословско-пастырский институт имени святого Иосифа Себастьяна Пельчара и Кузбасская православная духовная семинария. Речь идет о совместных научно-исследовательских проектах и обмене преподавателями и студентами. Ректор Высшей духовной семинарии Жешува отец Павел Петрущак обратил внимание в своем приветственном слове на практическое и символическое значение подписания соглашения. «Это событие имеет особое значение в наши дни тревог и разделений, потому что два научных учреждения, связанные с разными христианскими общинами, чувствительностью и историей, смогли объединиться в деле обучения и изучения тайны христианской веры», — подчеркнул отец Павел. Митрополит Аристарх в свою очередь рассказал собравшимся, что в России с 1990-х годов постепенно увеличивается число практикующих православных, отчего каждый год растут церкви, монастыри и приходы. В отношении сегодняшних конфликтов он с сожалением отметил, что сегодня часто говорят слова о дружбе и мире, но результатов мало. Епископ Ян Вонтроба, продолжив мысль православного владыки, добавил, что нынешнее событие в Жешуве является как раз специфическим актом сотрудничества и экуменизма.

Известный белорусский просветитель Франциск Скорина был католиком. Об этом, как передает Radio Vaticana, говорит сотрудник Института истории Белорусской Академии наук Александр Жлутка. Прежде всего, имя. Оно в честь Франциска Ассизского, основателя францисканцев, ветвью которых были бернардинцы, а вот с ними, в свою очередь, был тесно связан путь первопечатника. В 1490 году в Полоцке появились монахи-бернардинцы, в 1498 году здесь был основан их монастырь, а в нем создана церковь святого Франциска. В монастыре трудился Леон с Ланцута, монах, который перед тем находился в Кракове. При монастыре, может и раньше даже, работала школа, где, вероятнее всего, и обучался Скорина латыни. Параллельно он должен был постигать и православную литургическую традицию, и знакомиться с текстами кириллических богослужебных книг и Священного Писания. Возможно, что просветитель продолжил образование в Вильно, где был еще один бернардинский монастырь, с которым полоцкие братья поддерживали постоянную связь. Леон с Ланцута, судя по всему, был тем покровителем Скорины, который опекал его на научной стезе. Бернардинцы признавали православные таинства, кроме исповедания веры, и не требовали перекрещивания, если кто хотел перейти в католическую традицию. В Полоцке они фактически проводили экуменическую работу, направленную на взаимопонимание и примирение двух ветвей христианства. «Этого экуменического направления держался и Скорина, издавая для православных братьев Библию и богослужебные книги на понятном языке», — считает Жлутка.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.