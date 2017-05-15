Во время предвыборной кампании Эммануэль Макрон опубликовал книгу-программу под названием «Революция», представляющую собой нечто вроде автобиографии и его политического видения будущего Франции, практически сразу ставшую бестселлером. Когда в воскресенье вечером его победа стала очевидной, 39-летний политик, ставший самым молодым президентом в истории Франции, выступая в Лувре перед толпой своих ликующих поклонников, предупредил: «Перед нами стоит колоссальная задача».

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Макрон сумел одержать победу без реальной поддержки со стороны какой-либо политической партии, но при этом на него возлагаются большие надежды. Как бывшему министру экономики и финансов при администрации Франсуа Олланда, Эммануэлю Макрону должно быть известно — этой стране не нужен переворот, но ей нужны существенные преобразования, в частности экономические.

Иван Шилов ИА REGNUM Франсуа Олланд

С начала мирового финансового кризиса экономика Франции переживает не лучшие времена. По сравнению с крупнейшей экономикой Евросоюза, Германией, Франция существенно отстает в экономическом росте, хотя в последние годы разрыв сокращается. Также растет количество безработных. Еще в 2007 году во Франции было на 1,5 млн меньше безработных, чем в федеративной республике, сегодня же — на 300 000 больше, и эта цифра приближается в отметке 3 млн.

Безработица среди молодежи составляет порядка 24%, что практически в четыре раза выше, чем в Германии. А отношение государственного долга к ВВП во Франции достигает почти 100%. В рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума за период с 2011 года по настоящее время Франция опустилась с 15-го на 21-е место. По мнению ведущих экономистов Франции, все эти показатели являются результатом многолетних политических блокад и застоя в области реформ.

Сможет ли Макрон изменить подобную ситуацию? Свое мнение по этому поводу высказали главный экономист Commerzbank Йорг Кремер и руководитель мюнхенского Института экономических исследований Клеменс Фуэст.

«Мы наблюдаем подъем духа оптимизма во Франции», — сообщил Кремер в интервью немецкому журналу der Spiegel. «Очень высоко моральное признание Макрона как кандидата перемен». Для Клеменса Фуэста Макрон является «лучшим кандидатом для продвижения реформ». «Он не принадлежит ни к одному политическому лагерю, и он демонстрирует стремление к обновлению, — говорит Фуэст. — Макрон — это возможность для Франции и для Европы. Вопрос заключается лишь в том, как далеко он готов пойти в отношении реформ».

Сейчас во Франции особенно остро ощущается потребность в обновлении рынка труда. «35-часовая рабочая неделя, высокий уровень МРОТ, составляющий 62% от уровня среднего дохода, и высокий уровень трудовой защиты (в частности от необоснованного увольнения) страшит руководство многих предприятий и препятствует созданию новых», — сказал Кремер. Молодые люди либо вообще не получают никакой работы, либо им предлагаются сомнительные трудовые договоры. Профсоюзы, в первую очередь Всеобщая конфедерация труда (ВКТ), стремятся отстаивать законные интересы своих членов, при этом их недоверие к Макрону довольно велико.

По мнению экономистов, здесь прорыв маловероятен. «Едва ли Макрон возьмется за такие сложные вопросы, как 35-часовая рабочая неделя или минимальная заработная плата, — говорит Фуэст. — Но я бы предположил, что он будет пытаться достичь компромисса: снизить уровень защиты от увольнения, или сделать послабления в режиме 35-часовой рабочей недели для малых и средних предприятий. Это уже вполне может помочь молодежи и другим уязвимым группам населения».

В проведении пенсионной реформы Макрон также должен быть осторожен, чтобы дополнительные расходы, которые предполагается возложить на граждан, не вышли из-под контроля. Хотя рождаемость во Франции значительно выше, чем во многих странах Центральной Европы, все же наблюдается тенденция к т.н. стареющей нации. Пенсионный возраст во Франции составляет 62 года. О пенсионном пособии с 62 лет до сих пор мало сказано. Однако, Макрон хочет отменить социальные пенсии и социальные денежные выплаты, которые предусмотрены для привилегированных сотрудников государственных предприятий. В перспективе все пенсионеры будут получать равные выплаты, независимо от предыдущего места работы. Кроме того, Макрон хочет увеличить минимальный уровень пенсии.

Однако и на этом направлении, по мнению экспертов, ожидается, Макрон встретит сопротивление, тем более что он планирует сократить до 120 000 рабочих мест в государственном секторе.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Стимулировать экономику Макрон планирует с помощью масштабной инвестиционной программы. В общей сложности он планирует потратить 50 млрд евро на поддержку обучения и профессиональной подготовки молодежи, использование возобновляемых источников энергии, здравоохранение и сельское хозяйство. И эти планы уже получили поддержку со стороны населения. Однако и здесь возникает вопрос: как Макрону удастся это осуществить при одновременном сокращении государственной квоты? И откуда взять эти самые миллиарды? Тем более учитывая, что Макрон планирует снизить налог с предприятий и изменить систему страхования по безработице с фондовой на систему финансирования за счет налогообложения.

В такой ситуации для Макрона было бы предпочтительнее получить деньги от Европейского союза. В своей избирательной кампании он неоднократно высказывался в поддержку идеи о выделении специальной статьи европейского бюджета, за счет которой финансировались бы подобные программы стимулирования. Немецкий министр иностранных дел Зигмар Габриэль поддержал его в этом. Макрон также выступил за идею привлечения капитала в ЕС путем выпуска еврооблигаций.

Однако и это, по мнению экспертов, в ближайшее время мало осуществимо, по крайней мере, при существующем федеративном правительстве. Как заявила госпожа федеральный канцлер пять лет назад, еврооблигации или другие формы коллективной ответственности по долговым обязательствам не будут существовать, «пока я жива».

«Зона евро нуждается в общей экономической политике, и это никогда не было так очевидно, как сегодня. Как и очевидно то, что многие европейские граждане этого просто не хотят. Они хотят, чтобы контроль над экономической и финансовой политикой оставался на уровне национального государства», — отмечает Кремер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Тем не менее Макрон предлагает для зоны евро путь более тесного сотрудничества. «Германия не должна принципиально отказываться от идеи общего фонда зоны евро, наподобие системы банковского страхования, за счет которого выделялась бы помощь странам, находящимся в состоянии глубокого кризиса», — говорит Фуэст. Но при этом должна реализовываться оговорка о непринятии на себя финансовых обязательств других стран-членов, закрепленная в статье 125 Лиссабонского договора. То есть фактически внутри сообщества государства не будут вынуждены нести ответственность друг за друга.

Итак, Франция и Европа нуждаются в реформировании. Но оппозиция политических институтов Франции и ее европейских партнеров, как ожидается, будет слишком сильной для «марш-броска» Эммануэля Макрона. Поэтому, вероятнее всего, к достижению поставленной им «колоссальной задачи» новый французский президент должен будет пойти маленькими шагами. Сможет ли он воплотить свои идеи в жизнь, теперь в значительной степени зависит от исхода парламентских выборов, которые пройдут во Франции 11 и 18 июня.