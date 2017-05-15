



Алексей Кившенко. Взятие Карса. Въезд. 1880

Закавказье для Москвы есть регион, промежуточный между Россией и Большим Ближним Востоком. События, происходящие на Большом Ближнем Востоке, с определенным лагом отражались, отражаются, а дальше еще больше будут отражаться на ходе событий в Закавказье. Потому что Закавказье является миниатюрной моделью Большого Ближнего Востока: исторически обусловленная этническая пестрота, сложная историческая и политическая карта. После развала СССР появилось три независимых государства — Азербайджан, Грузия и Армения и три самопровозглашенные республики — Абхазия, Южная Осетия (признанные Россией) и Нагорный Карабах (Республика Арцах). Сейчас Закавказье, включенное Западом в ареал Большого Ближнего Востока, все больше напоминает огромный казан, который подогревают с разных сторон и с разной температурой и динамикой.

До присоединения к Российской империи по итогам русско-иранских и русско-турецких войн начала XIX века существовали закавказские ханства. Большинство из них входило в состав Персидской империи. Хотя такие грузинские княжества, как Имеретия, Мегрелия, Абхазия, пребывали в империи Османской. Признаками государственности обладали только Картли и Кахетия. Армения утратила государственность еще в раннее Средневековье, Азербайджана как государственного образования вообще не существовало. После распада Российской империи в мае — июне 1918 года было объявлено о создании независимых Грузии, Азербайджана и Армении. Почти сразу между этими образованиями начались серьезные пограничные споры из-за «исторических» претензий на те или иные территории. Они часто перерастали и во внутренние вооруженные столкновения. Ведь проживало на этой земле смешанное мусульманско-христианское население, которое периодически изменялось с точки зрения демографии. Народы переселялись, этнический состав тех или иных провинций перетряхивался.

Российской империи многие из этих проблем достались по историческому наследству. Но главной особенностью, на наш взгляд, является то, что Санкт-Петербург никогда не считал границу в Закавказье устойчивой. Примером тому являются геополитические разработки военного ведомства империи во время подготовки к Первой мировой войне. При большевиках в 1920-е годы в Закавказье продолжались «геополитические эксперименты», кульминацией которых можно считать предъявленные Сталиным после Второй мировой войны территориальные претензии Турции и реанимация проектов «Большая Армения» и «Большая Грузия», что напрямую было связано с предполагаемой геополитической трансформацией Ближнего Востока. После развала СССР эти наработки удивительным образом всплыли уже в геополитических разработках США и их союзников, которые начали свой передел Ближнего Востока, главным образом затрагивающий земли государств, которые некогда входили в состав Османской империи.

Азербайджан: битва между «Мусават» и «Иттихад» продолжается до сих пор

29 января 2016 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял следующее:

«Власть Народного фронта — Мусават была большой бедой, большим позором для нашего народа».

Но дело в том, что именно основатель и лидер партии «Мусават» Мамед-Эмин Расулзаде был главным разработчиком доктрины протурецкой ориентации Баку, ведя ожесточенную борьбу с партией «Иттихад», которая выступала за ориентацию на историческую родину — Иран. Напомним, что турки и азербайджанцы состояли в едином государстве при сельджуках в XI—XII веках. В XVI—XVII веках при османах Азербайджан попал в состав Турции, но ненадолго. А так в основном он входил в состав Персии, потом Российской империи. Занятно, что, критикуя «Мусават», президент Алиев взял на вооружение его доктрину, полагая, будто после приема Турции в ЕС через Анкару, а не — как некогда — через Россию, в его страну придут процессы модернизации европейского типа. Но устойчивость Турции сейчас расшатана. С учетом возможного изменения конфигурации государств Большого Ближнего Востока, в частности в пространстве Анатолии, четкого обозначения курдской проблемы многое, если не все, начинает меняться.

Вновь выдвигается проект «Иттихада» — объединение Северного и Южного (то есть иранского) Азербайджана. Относительно недавно некоторые депутаты Милли меджлиса Азербайджана даже поставили вопрос о возможном переименовании названия республики в Северный Азербайджан. Это было сделано с учетом возможного удара США и Израиля по Ирану, который может привести к развалу иранского государства. Но и тут не все так однозначно. Недавно в публичное пространство был вброшен контрпроект «Туркман-Эли», предусматривающий объединение в единое государство части Северного Ирана, Северо-Западного Афганистана и нынешней Туркмении. Идея этого проекта базируется на утверждении, что тюркские династии в Персии являются этническими туркменами, как и проживающие сейчас в Иране азербайджанцы.

Армения: возродится ли древний проект?

С учетом обозначения курдской проблемы на Большом Ближнем Востоке может быть реанимирован и армянский вопрос. В самом широком прочтении. Не случайно западные эксперты уделяют повышенное внимание анализу текста Севрского договора 1921 года, в котором предполагалось создание Курдского государства, а также арбитражному решению президента США Вудро Вильсона от 20 ноября 1920 года по созданию Большой Армении. В конкретной ситуации, если юго-восток Турции перейдет под контроль курдов, может быть поставлен вопрос о денонсации Московского договора от 16 марта 1921 года, по условиям которого Карс, Ардаган, Артвин и Сурмалинский уезд были переданы Турции, а Нахичевань на правах автономии — в состав Азербайджанской ССР (ныне Азербайджан). Теоретически могут быть обозначены следующие геополитические параметры: Республика Арцах (Нагорный Карабах), Восточно-Армянская Республика — союзники России, Западно-Армянская Республика — под западным протекторатом. Но, повторяем, все это будет напрямую связано с процессами геополитической трансформации на Большом Ближнем Востоке.

Куда деваться Грузии?

Эта страна после развала СССР, как и в 1918 году, сместила вектор своих внешнеполитических интересов в сторону Запада, хотя более двух веков он был направлен на север. После утраты Абхазии и Южной Осетии в результате войны в августе 2008 года эта страна оказалась в зоне повышенного геополитического риска. Потому что, как ни крути, ее исторически обусловленный геополитический код со Средневековья вплоть до вхождения в состав Российской империи обуславливался гегемонией соседних Османской империи и Сефевидской Персии. Контакты Грузии с Европой (если исключить Россию) были возможны лишь через территорию Османской империи. Сейчас Грузия граничит с Турцией, Арменией, Азербайджаном и Россией, имеет выход к Мировому океану. По ее территории проходят основные транзитные артерии Армении и Азербайджана в сторону моря, да и основной экспортный трубопровод для перекачки каспийской нефти из Азербайджана в Турцию.

В Тбилиси полагают, что нынешнее положение Грузии имеет самодостаточную надрегиональную ценность. Да, но она исчезнет в случае продолжения процессов дестабилизации на Большом Ближнем Востоке, которые неминуемо затронут и ее, и это не будет зависеть от состояния грузино-российских отношений. По оценке многих западных и российских экспертов, при нынешнем ходе событий на Большом Ближнем Востоке политическое поле Грузии будет меняться с большей долей вероятности в сторону дальнейшей фрагментации.

Вывод

Закавказским государствам, часто рассуждающим о русском «южном экспансионизме», главные геополитические угрозы нужно ждать с Юга, а не с Севера. Что же касается России, то она должна стремиться обозначить себя в Закавказье исключительно в роли освободителя и миротворца, предоставив некоторым государствам вдоволь насытиться плодами грядущей геополитической трансформации. Москва не может позволить себе характерный для советского периода одинаковый подход ко всем трем государствам Закавказья. Она должна формировать свои взаимоотношения с Грузией, Азербайджаном и Арменией дифференцированно и с учетом следующих факторов. Во-первых, тенденций переформатирования региона Закавказья. Во-вторых, может быть, где-то и подыгрывая интересам США и Европы на Большом Ближнем Востоке. В большой политике умение ждать — тоже политика.