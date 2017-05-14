



Иван Шилов ИА REGNUM Кимерика по сценарию Демократической партии США

Заманчивая стройка

14 мая в Пекине стартовал двухдневный форум Экономического пояса «Шелкового пути», собравший гостей из 29 стран мира. Китай привлекателен. Только с 2014 по 2016 год Поднебесная заключила инфраструктурных контрактов на $304,.9 млрд, уточняет иранский телеканал Press TV. А в ближайшие пять лет на долю 65 государств придётся до $500 млрд китайских инвестиций, что только стимулирует конкуренцию за валютные авуары КНР, которую намерен возглавить Вашингтон. Не случайно Соединённые Штаты на саммите «Шелкового пути» представляет директор восточноазиатских программ Совета национальной безопасности Мэтью Поттингер, автор совместного с Майклом Флинном доклада 2010 года по проблемам американской разведки в Афганистане, который (по оценке New York Times) играет определяющую роль в выработке азиатской стратегии Белого дома. «Американские предприятия имеют давний и успешный опыт участия в глобальных инфраструктурных проектах. Мы готовы участвовать в строительстве Экономического пояса «Шелкового пути». Корпорации США могут дать лучшие цены на товары и услуги», — цитирует Поттингера гонконгская South China Morning Post.

Между тем роль «первой скрипки» играет Великобритания, которая называет себя «естественным союзником» Китая, посылая таким образом неформальный сигнал США. Примечательно, что международная встреча в китайской столице проходит на следующий день после двухдневного саммита министров финансов «Большой семёрки» в итальянском г. Бари и за 11 дней до саммита НАТО в Брюсселе, на котором президенту Дональду Трампу предстоит согласиться с растущей экономической мощью Китая или же противопоставить ей что-либо вразумительное.

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В настоящее время превалирует тенденция к экономическому сближению двух стран: 12 мая (синхронно с министерским саммитом G7 в Италии) Китай и США одобрили историческое по своему масштабу торговое соглашение, которое открыло американским рейтинговым агентствам и банкам доступ на китайский рынок. Fitch, Standard & Poor's и Moody's откроют в Китае совместные с местным капиталом предприятия, передает телеканал CNBC. А корпорациям JPMorgan Chase и Citibank предоставят к 16 июля с.г. эксклюзивные лицензии на андеррайтинг (организацию выпуска и распределения ценных бумаг на рынке) облигаций КНР, что позволяет говорить не просто о «жесте доброй воли», но о стратегическом сближении Поднебесной с флагманами Уолл-стрит. Интересно, не так ли? Идём дальше.

Отныне компании Visa, MasterCard и American Express, осуществляющие выпуск кредитных карт, будут себя чувствовать в Поднебесной вольготно, не говоря уже об американских экспортёрах сжиженного природного газа, для которых сняты законодательные ограничения по сделкам с контрагентами из КНР. «Вашингтон обеспечит Пекину устойчивые поставки сжиженного природного газа, что сократит дефицит платёжного баланса США, но не отразится существенно на создании в Америке новых рабочих мест», — заявил шеф китайского бюро консалтингового агентства APCO Worldwide Джеймс Макгрегор, слова которого приводит телеканал CNBC. Для сравнения напомним, что президенту Бараку Обаме такого уровня договорённостей с Пекином достигнуть не удавалось. Более того, в 2012 году Белый дом подал на КНР в суд, уличив китайцев в нарушении положений Всемирной торговой организации из-за ограничений, наложенных ими на деятельность Visa, MasterCard и American Express.

«Рубикон» пройден. Китайцы открывают рынок для американских банковских услуг и говядины, взамен которой они обязуются поставлять в Америку курятину. Таким образом министр торговли США Уилбур Росс надеется сократить к концу 2017 года дефицит платёжного баланса в отношениях с КНР. Сопряжение на корпоративном уровне имеет место по всем фронтам, затрагивая такую чувствительную для Китая сферу, как генетически модифицированные семена.

Трамп открывает для Monsanto, DuPont и Dow Chemical новый рынок с объемом 1,3 млрд человек. Китайцы довольны укреплением экономического союза с Соединёнными Штатами. «Президент Трамп умён. Он ищет глобальных инвесторов, в том числе и китайских. Это позволит экономике США решить инфраструктурные вопросы, построить порты, мосты, железные и автомобильные дороги. Там, где американцы слабы, сильны китайцы. Мы можем увеличить вложения в инфраструктурные проекты на территории США», — заявил экономист Китайского центра международных экономических обменов Сюй Гончай.

Индия за бортом?

Индия ревностно наблюдает за активностью КНР, бойкотирует форум «Шелкового пути» со ссылкой на то, что Поднебесная построила экономический коридор через Пакистан стоимостью $57 млрд, проложив коммуникации через конфликтную зону в Кашмире. «Ни одна страна не примет проект, который игнорирует вопросы, связанные с её суверенитетом и территориальной целостностью», — заявил Reuters официальный представитель МИД Индии Гопал Баглай. Однако дипломатические демарши не мешают Пекину лоббировать строительство железнодорожного коридора Бангладеш — Китай — Индия — Мьянма, участники которого встретились 26 апреля с.г. в Калькутте, чтобы обсудить работу Совместной исследовательской группы (Joint Study Group, JSG). Видимо, когда речь идёт о больших деньгах, даже Нью-Дели готов поступиться историческими распрями с Исламабадом.

Деваться некуда. Британская Telegraph рапортует о намерении Лондона перейти в зону свободной торговли с Пакистаном, Нигерией и Бангладеш, а после окончания процедуры Brexit правительство Терезы Мэй планирует «сфокусироваться на развитии торговых отношений с Канадой, Китаем, Индией и Израилем». Экс-посол Индии в КНР Ашок Канта пытается сгладить противоречия, отмечая на страницах South China Morning Post, что к 2030 году США, Китай и Индия будут крупнейшими экономиками планеты. «И многое в глобальной экономике будет зависеть от того, как КНР и Индия воспользуются итогами своего развития», — полагает дипломат.

Индийцам придётся принять прокитайский Пакистан как экономическую и политическую реальность. Тем более что их главный торговый партнёр на Среднем Востоке, Иран, также возлагает особые надежды на Пекин. «Иран будет использовать все свои возможности ради эффективного сотрудничества в рамках «Шелкового пути», поскольку мы считаем, что этот план играет важную роль в глобальном развитии и отношениях между странами», — заявил министр экономики и финансов Али Тайебния.

Одинокая Россия

Китай наступает по многим фронтам, вынуждая Европейский союз занять более активную позицию. Председатель Торговой палаты ЕС по КНР Йорг Вутке бьёт тревогу: «Каждую неделю из Чунцина в Германию отправляются пять полностью загруженных поездов, но только один полностью загруженный поезд идет в обратном направлении. Однако, чтобы торговые пути были экономически оправданы и политически приемлемы в странах, через которые они проходят, торговля должна происходить в обоих направлениях», — пишет Вутке в статье для Financial Times, посетовав на то, что европейский бизнес жалуется на сохраняющиеся законодательные барьеры и ограничения для доступа к китайскому рынку. Что дальше?

Получается, что торговое соглашение между КНР и США от 12 мая — попытка Уолл-стрит сыграть на упреждение в процессе растущего экономического диалога между Пекином и Брюсселем. Вашингтон и Нью-Йорк пытаются оторвать Китай от Евросоюза. Но с каждым годом эта задача усложняется, поскольку уже в 2016 году товарооборот между КНР и Германией превысил суммарный объём американо-китайской торговли.

Ситуацию может спасти только союз США и России, без которого американцы не сумеют переломить настоящую тенденцию, будут и далее плестись в обозе китайско-британского проекта «Шелкового пути». Прискорбно, но факт: в настоящее время союз транснациональных корпораций и американского государства оказывается сильнее союза американского государства и национально ориентированного капитала. А это значит, что в ближайшие несколько лет Российскому государству придётся действовать в одиночку, только с опорой на собственные силы.