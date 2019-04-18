Куньмин, Китай, 18 апреля, 2019, 05:24 — ИА Регнум. Группа китайских ученых обнаружила новый ген, связанный с угревой сыпью и прыщами, что дает надежду на скорую победу этого кожного недуга на генном уровне, сообщает 17 апреля агентство Синьхуа.

В статье, опубликованной в Журнале исследовательской дерматологии, который объединяет международных исследователей кожных недугов, описан ген F13A1, мутация которого увеличивает выделение интерлейкина 6 — протеина, который играет важную роль в развитии серьезных высыпаний на коже.

«Основываясь на этой находке, мы предполагаем, что прыщи и угревая сыпь могут быть вызваны воспалением вследствие мутации гена F13A1», — заявил автор статьи из Юньнаньского университета Ян Синъян.

Прыщи и угревая сыпь являются распространённой проблемой среди подростков в связи с засорением пор. Серьезные формы этого кожного недуга могут приводить к образованию шрамов и рытвин на коже. По словам Яна, находка китайских исследователей может в будущем найти новые способы лечение угревой сыпи на генном уровне.