Итак, фрегат «Гетман Сагайдачный» — легендарный флагман не менее легендарного, ввиду его полной виртуальности, украинского военно-морского флота, таки затащили в сухой док Ильичевского (после декоммунизации — Черноморского) судоремонтного завода. Что само по себе уже является анекдотом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и «Украина»

Потому что здешние корабелы, со времен основания этого предприятия, никогда в жизни не ремонтировали военные корабли. Даже несмотря на то, что именно здесь находится гигантский немецкий сухой док, на котором во времена Гитлера был построен германский суперлинкор «Тирпиц».

На доковый ремонт «Сагайдачного» даже нашли средства — примерно 550 тысяч долларов в местной валюте. На эти деньги в лучшем случае можно провести простейшие операции — ободрать ракушки с днища и выкрасить военный объект в подходящий случаю цвет. Хорошо, если не в «жовто-блакитный».

Stanislavovich Фрегат «Гетман Сагайдачный». 2011

Выкрасить и выбросить. Потому что нынешнее состояние данного флагмана такое, про которое принято говорить: «Доктор сказал в морг, значит в морг!». На корабле не работает вообще ничего, начиная от главной артустановки и комплекса ПВО и заканчивая рулевым управлением. «Ад адский!» — так охарактеризовал эту ситуацию известный киевский «острослов» и по совместительству помощник «президента Украины» Юрий Бирюков.

Казалось бы — за чем дело стало? В украинском военном бюджете на текущий год для бедового фрегата дополнительно предусмотрена даже отдельная строка ассигнований на сумму почти 3,8 млн долларов. На эти деньги теоретически можно довести до ума его системы вооружения и боевого управления.

Но вот практически это совершенно нереальное дело! Почему — тоже понятно. Ни одна из основных систем вооружения «Гетмана Сагайдачного» на Украине не производится. Все они выпускаются (а точнее выпускались) еще на советских заводах, которые ныне пребывают на территории Российской Федерации. Куда нынешним украинским флотоводцам, как вы понимаете, путь заказан. Особенно после запредельной киевской выходки в виде запрета на поставку уже оплаченных николаевских двигателей для российских военных кораблей. После чего Россия была вынуждена, в порядке избавления от украинского балагана, развернуть целую новую промышленную отрасль.

Что же остается «незалежным» мореплавателям? Надежда получить аналогичное вооружение для «Гетмана» от новых «не разлей вода» западных союзников выглядит весьма призрачной. Во всяком случае, никаких намеков на возможность поставки Киеву летальных вооружений, в т. ч. военно-морских, официальный Запад себе пока не позволял.

Таким образом, впереди у фрегата полнейший и, похоже, беспросветный тупик.

Но тут то и начинается самое интересное! Как мы уже отметили выше, денежные средства, причем в масштабах нынешней Украины весьма солидные, уже заложены в бюджет текущего года. И, соответственно, должны быть потрачены. В порядке банальной финансовой дисциплины. А так как потратить их по предназначению возможным не представляется, то эти средства очевидно придется перенацеливать на финансирование других неотложных казенных нужд.

Hermann1971 Крейсер «Украина». 2009

И очень похоже на то, что эта бухгалтерская комбинация изначально так и была спланирована. А для её успешной реализации требуется фигура с полномочиями, которые на Украине имеет только Порошенко. Именно и только он может своим распоряжением переориентировать неиспользованные миллионы долларов на решение других важных задач.

А этих задач в масштабе весьма обширной и постоянно растущей личной финансово-промышленной империи «пана президента Украины» хоть отбавляй. Начиная с производства неизлечимо дефективных бронекатеров, до выпуска саморазваливающихся на ходу бронеавтомобилей. Но одно дело — пробить прямое госфинансирование всей этой сомнительной производственной деятельности. И совсем другое — без лишнего шума перебросить денежки с одной статьи на другую в порядке обычной бюрократической процедуры.

А горемычному «Гетману Сагайдачному», похоже, так и суждено бесславно сгнить в гавани ильичевского СРЗ. Куда его затащили тоже отнюдь не случайно, а по принципу «С глаз долой — из сердца вон!». Более глухого угла на всем украинском побережье, пожалуй, не отыскать.