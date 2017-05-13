



Иван Шилов ИА REGNUM

На подконтрольной сирийско-курдской партии «Демократический союз» территории на границе с Сирией появились флаги России и сирийского Отряда народной самообороны. Об этом сообщает турецкая газета Cumhuriyet. Знамена вывешены около населенного пункта Африн провинции Алеппо, непосредственно на границе с Турцией. Эти земли контролирует «Демократический союз», сирийский Отряд народной самообороны. Российский триколор, который виден из Турции невооруженным глазом, вызвал беспокойство пограничных войск, усиливших меры безопасности. Отмечается также, что вдоль границы ведется строительство бетонной стены.

Мэр Брюсселя Иван Майор заявил о том, что не допустит проведения каких-либо митингов и собраний в поддержку турецкого президента Реджепа Эрдогана на территории города. Как сообщается в СМИ, Эрдоган планирует посетить Брюссель во время саммита НАТО. Турецкое население Бельгии во время проведения референдума 16 апреля в большинстве своем выступило в поддержку президента Турции. Таким образом, Бельгия оказалась на одном из первых мест среди европейских стран, отдавших свой голос в пользу Эрдогана. Вскоре последовало его заявление о возможном референдуме по поводу введения смертной казни. Майор отметил, что он решительно настроен запретить проведение митингов во время посещения Бельгии турецким президентом. «Я официально оповещу об этом турецкие власти. О подобном маленьком праздновании Эрдоганом своей победы в Брюсселе не может идти и речи», — заявил он.

Ожидания Анкары по поводу США не оправдались: оружие останется в Сирии, передает турецкая газета Cumhuriyet в своем номере от 11 мая. Между тем Анкара ждала от Вашингтона шагов к отступлению. Пресс-секретарь международной коалиции по борьбе с ИГИЛ, полковник Вооруженных сил США Джон Дорриан заявил, что оружие для Отряда народной самообороны (YPG) уже распространяется в Сирии, а после окончания борьбы с джихадистами американцы не будут забирать его обратно. Вслед за этим последовало еще одно заявление, направленное на смягчение реакции Турции. Министр обороны США Джеймс Мэттис отметил, что они будут работать в плотном сотрудничестве с Анкарой для обеспечения безопасности на южной границе с Турцией. «Это южная граница с Европой», — добавил он. В отношении проблем с турецкой стороной Мэттис отметил, что они «будут пытаться разрешить все беспокойства». В свою очередь, Джон Дорриан заявил, что в результате решений, принятых президентом США Дональдом Трампом, Анкарой не было отменено ни одно совещание и не было создано никаких ограничений по поводу использования базы Инджирлик. Глава американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас так прокомментировал сложившуюся ситуацию: «Отмена Эрдоганом своего визита в США не станет для нас большой потерей». На фоне решения США о снабжении YPG тяжелым вооружением для проведения операции в Ракке Эрдоган заявил о своем намерении выразить беспокойство президенту Трампу во время визита в США 16 мая. «Я желаю, чтобы эта ошибка была исправлена», — добавил Эрдоган.

Kurdishstruggle Курдские бойцы

Интернет-портал «Экономист» выдвинул версию, что решение США снабжать тяжелым оружием Отряд народной самообороны (YPG), который является ответвлением террористической организации РПК, может негативно повлиять на отношения между двумя странами. В статье говорится, что предстоящие переговоры президентов Турции и США могут пройти крайне напряженно: «Возможно, в отношении операции в Ракке Турция захочет вывести на первый план оппозиционные исламистские группировки, в то время как США будут настаивать на союзе сирийцев и курдов». «YPG для Америки, также, как и ИГИЛ для Сирии является проверенным, дорогим партнером, в то время как Турция считает YPG и ИГИЛ террористическими группировками», — отмечается в статье. «Экономист» называет YPG «дочерней компанией РПК», а также говорит о том, что после воздушных ударов, совершенных турецкими Вооруженными силами в Шангале в Ираке и в районе горы Карачок в Сирии, турецкая сторона ждет реакции со стороны России и Иракского Курдистана.

Kurdishstruggle Курдские бойцы

Призыв к Фидану и Акару: пожалуйста, в течение 10 дней ответьте на вопросы! По данным газеты Hürriyet, комиссия по расследованию событий попытки государственного переворота 15 июня 2016 года призвала главу Национальной разведывательной организации (MİT) Турции Хакана Фидана и главу Генштаба Турции генерала Хулуси Акара в письменном виде ответить на все вопросы. Если по истечении 10 дней ответа не будет, проект доклада отправится членам комиссии. Комиссия начала свою работу 3 октября 2016 года и за три месяца выслушала огромное количество людей, от бывших военных до премьер-министров, от журналистов и ученых до людей, занимающих должности на критических позициях. Главе Генштаба Акару и главе MİT Фидану вопросы были направлены в письменной форме, однако отвечать на них они не стали.

По гражданским во время переворота ударил подвластный дворцу SADAT. В одном из репортажей новостного интернет-портала TR724 были озвучены заявления гражданина США Майкла Рубина, который выступал консультантом в Пентагоне по вопросам Турции, Ирана и Ирака, а также является редактором журнала Middle East Quarterly («Ближний Восток»). Рубин в своей статье под заголовком «Расплата за контроль над турецкой армией» рассказал следующее: «Глава Международной оборонной консалтинговой компании SADAT Аднан Танрыверди, известный как советник армии Эрдогана, после государственного переворота 1997 года был изгнан из армии за приверженность к исламизму и, судя по всему, последние 20 лет сосредоточился на мести за произошедшее. В компании SADAT числятся сотни вышедших на пенсию бывших военных и исламистов. В скором времени они могут оказаться во второй самой сильной армии НАТО. Согласно показаниям, SADAT стоит за многими человеческими смертями вследствие неудавшегося переворота 15 июля». Слова Рубина заставляют задуматься: Эрдоган уже в 23:00 15 июня выступал по телевидению, расшифровав происходящее как попытку путча. Генштаб с 18:00 закрыл все воздушное пространство. В промежуток времени между подключением Эрдогана к каналу CNN и его призывом к народу выходить на улицы в 00:24 переворот уже завершился. Остались лишь небольшие локальные движения. Так зачем же президент призывал граждан выходить на улицы, когда весь путч уже был подавлен? И самый главный вопрос: смерть тех 249 человек была использована как инструмент для фокусирования внимания на подвиге и мужестве народа 15 июля?