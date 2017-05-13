Как сообщила пресс-служба 28 отдельной механизированной бригады, данная часть ВСУ, постоянно дислоцирующаяся под Одессой, завершив боевую учебу на Яворовском полигоне во Львовской области, направляется на восток Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Переход целой механизированной бригады через всю Украину, из Галичины на Восток — задание, которое требует колоссальных человеческих усилий, ведь перемещается масса техники и личного состава. С собой необходимо везти вооружение, боеприпасы, тыловую инфраструктуру. Колонны бригады идут своим ходом вместе с техникой на станцию загрузки, где формируются военные эшелоны».

Данное сообщение, размещенное на одном из самых «правоверных» одесских интернет-ресурсов «Думская. нет», вызвало настоящую бурю негодования у местной «патриотической общественности». Которая посчитала такой «расход колоссальных человеческих усилий» абсолютной дуростью и головотяпством. Вот вполне типичная реакция:

«Очередная глупость от верховного командования: перебрасывать бригады (как личный состав, так и матчасть) с передовой в тыл, типа для отдыха и учебы. Генштабовские до сих пор не уяснили три простых истины:1. На передке люди, худо-бедно, но уже давно оборудовали себе сносные бытовые условия. Вы же их срываете в палатки и шалаши!!! 2. Ничему нужному тыловые инструкторы обстрелянных фронтовиков научить не могут, в принципе. Если есть толковые инструкторы — почему б не учить людей прямо на передке? Или в ближайшем тылу, без отрыва от службы? 3. Зачем тягать рассыпающуюся матчасть взад-вперед, и тратить драгоценный моторесурс и горючее на марши в тыл? Оставьте технику для сменщиков! На отдых в тыл должен ехать только личный состав! Простую истину знали немцы еще в 1914-м, но не познали наши генералы в 2017-м».

В данном случае не имеет существенного значения, что этот «окопник-патриот» из прохунтовского лагеря. Там ведь тоже не все дураки. Важно лишь то, что он говорит по делу. Основная суть которого заключается в явной противоестественности ситуации, при которой предельно изношенную украинскую военную технику гоняют из одного конца страны в другой под предлогом так называемого «обучения на полигонах». Притом что остаточный моторесурс не всегда позволяет использовать таковую даже в боевых действиях. И вполне очевидно, что при столь аховом положении с материальной частью, осложненном колоссальными трудностями её восстановления из-за отсутствия многих российских комплектующих, подобные «встречно-поперечные» марши и перевозки выглядят верхом маразма и некомпетентности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Однако, не все так просто. И дело не только и даже не столько в фирменной глупости киевских полководцев. А в том, что высшее украинское руководство таким незатейливым способом выполняет свои политические обязательства перед американским «стратегическим союзником», который уже давно подрядился быть главным куратором боевой подготовки «украинской армии».

Именно для этих целей на Яворовском полигоне во Львовской области был еще два года назад создан так называемый Международный тренировочный центр. Основная суть которого состоит в том, что весь процесс боевого слаживания подразделений «ВСУ» контролируют американские военные инструкторы.

Совершенно очевидно, что военное ведомство США никак не могло обустроить подобный тренировочный центр нигде, кроме Западной Украины, где все кругом для них свои и гарантии безопасности достаточные. А самое главное — он находится далеко от фронта, что позволяет избежать политически нежелательных обвинений в прямом участии США в войне на востоке Украины.

Между тем качество этих американских инструктажей уже давно стало притчей во языцех. Полной нелепостью выглядит уже тот факт, что заокеанские «наставники», которые понятия не имеют о войне в специфических условиях Донбасса, пытаются научить этой премудрости уже прошедших тамошнюю школу киевских боевиков! Очевидцы свидетельствуют, что в действительности большую часть времени американцы тратят на знакомство с экзотической для них местной военной техникой и на задушевные беседы с украинскими коллегами о том, как им воевалось с русскими. Все это больше похоже не на обучение украинской стороны, а строго наоборот — на снятие самими американцами необходимой им оперативно-тактической информации со своих подопытных украинских «коллег». К тому же, личный состав американских «инструкторов» заменяется каждые полгода, а организационно он в точности соответствует конкретным боевым бригадам ВС США. Что явно не похоже на специфику работы инструкторского состава, для которого характерна как раз малая сменяемость и большее врастание в «местный материал».

То есть, на самом деле, имеет место замаскированная под обучение украинских силовиков планомерная ротация частей американской армии с целью освоения ими вероятного будущего театра военных действий.

И вот именно ради этого, в высшей степени комфортного и полезного для американцев «военного туризма», киевское политическое и военное начальство фактически гробит материальную часть своей и без того полудохлой армии, устраивая ей встречные марши через всю страну! И это не говоря уже о том, что практическая польза от этих американских инструктажей, в сущности, равна нулю и по её итогам «украинские военные» возвращаются на фронт ровно с теми же знаниями об этой войне, какими владели и раньше.

Идиотизмом выглядит также тот факт, что даже в условиях неизбежности таких поездок «укровоенных» на Западную Украину, можно было бы, по крайней мере, не гонять через всю страну изрядно битую украинскую технику, а менять прямо на фронте на основе ротации только личный состав. Но и здесь, похоже, в приоритете не столько военная целесообразность, сколько голый коммерческий расчет. На что также указывают наши проницательные «патриоты»:

"Такие перемещения логичны, когда американские инструкторы помогают осваивать штатовскую боевую технику… А так похоже на совместный бизнес ж/д и командования…»

Никакой натовской боевой техники на Яворовском полигоне до сих пор замечено не было. А вот то, что киевские генералы могут делать на этих бессмысленных, зато крайне дорогостоящих, железнодорожных перевозках хороший бизнес совместно с чиновниками министерства транспорта, представляется вполне логичным объяснением тех странностей, которые так поражают «окопников-патриотов».

Фактов, подтверждающих, что нынешнее киевское начальство способно ради своих политических и коммерческих выгод пойти на любое ущемление национальных и оборонных интересов собственной страны к сегодняшнему дню накопилось уже немало. И описанная выше ситуация служит еще одним подтверждением тому, что при такой меркантильной и пресмыкающейся перед Западом власти, никакие «герои-киборги» нынешнюю Украину никогда не спасут. Тем более что доверчивых дураков, желающих рисковать целостью своей шкуры ради интересов киевских правителей-патриотов собственного кармана с каждым днем становится всё меньше.