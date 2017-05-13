Главным событием второй недели мая 2017 года было празднование Дня Победы. И хотя праздник предполагает отдых, традиционно он включает в себя и работу. Просто это работа в другом понимании. Вырваться из повседневности и прикоснуться к чему-то большему, чем мы сами, сделать праздник своего рода порталом, через который в наш мир входит надмирное. И даже не входит, а врывается, заявляя о себе смело, громко, уверенно, переставая быть каким-то еле заметным блеклым фоном, на котором строится жизнь. И сама по себе, казалось бы, наполненная реальным содержанием.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы 2017

А потом проходит парад Победы, по всему миру шагают «Бессмертные полки», и вдруг оказывается, что это реальное содержание само по себе не существует. И дело даже не в том, что не было бы той Победы — не было бы и нас сейчас (хотя это очевидно), а в том, что они, воевавшие и жившие тогда, в день святого праздника стоят рядом с нами, напоминая о непрерывности нашей связи. Такой праздник — это призыв к каждому человеку видеть мир во всей его ценности и красоте, помнить о том, что человек способен сохранить его и воссоздать, если над ним нависнет угроза уничтожения. Праздник — это подкрепленное действием воспоминание, которое делает отмечаемое событие настоящим.

Сотрудники ИА REGNUM не остались в стороне от празднования Дня Победы, хотя и восприняли его не как выходной. Выйдя и на парады Победы, и на «Бессмертные полки», наши корреспонденты постарались сохранить лучшие моменты праздничных мероприятий. Вспомним этот день еще раз — и пусть широта охвата вместе с вниманием к деталям создадут верное представление о масштабе нашего общего праздника.

ТОП-10 снимков парада Победы от ИА REGNUM

9 мая по Красной площади столицы прошли 10 тысяч военнослужащих в составе 27 парадных расчетов. Было продемонстрировано 114 единиц военной техники, включая самые новые образцы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Память о тяжёлой победе жива вместе с победителями

Дарья Антонова ИА REGNUM Сияющие лица защитниц

Дарья Антонова ИА REGNUM Безупречное построение

Смотрите фоторепортаж:10 тысяч военнослужащих прошли парадом по Красной площади

Зоя Емельянова ИА REGNUM Дети терпеливо ждут обещанного парада

В Воронеже на парад вышли тысячи граждан. Несмотря на плохую погоду, центр был заполнен еще задолго до старта мероприятия. И собравшиеся не разочаровались: не только парадные расчеты порадовали граждан (а в параде участвовали порядка 2000 тысяч военнослужащих), но и новейшая военная техника, которую нечасто получается увидеть воронежцам. Причем техника числом около 30 прибыла, в том числе, и из соседних регионов.

Смотрите фоторепортаж: Парад новейшей военной техники: как в Воронеже праздную День Победы

Валентин Илюшин ИА REGNUM «Ура-ааа!»

Валентин Илюшин ИА REGNUM Танки Т-72Б3

Валентин Илюшин ИА REGNUM Боевые колесницы прошлого и настоящего на Дворцовой площади

Парад на Дворцовой площади Санкт-Петербурга впервые ознаменовался участием военной авиации. Более сорока машин, включая самые современные образцы, истребители, бомбардировщики, транспортные и ударные самолеты, прочертили небо над городом. А военную технику, выступившую на площадь после прохождения пеших колонн, возглавил «танк Победы», знаменитый Т-34; вслед за ним на Дворцовой появилось еще порядка ста единиц техники Сухопутных войск Российской армии.

Смотрите фоторепортаж: Военный парад в Петербурге: мощь на небе и на земле

Григорий Михайлов ИА REGNUM

Григорий Михайлов ИА REGNUM Мы помним своих героев

Кострома праздновала под крупными хлопьями снега.

Смотрите фоторепортаж: Кострома празднует День Победы

В Тамбовской области отмечали праздник и в отдаленных от города селах. На торжественных митингах в деревнях побывал и корреспондент ИА REGNUM, собравший снимки людей, которые собрались в этот день все вместе, от мала до велика, с фотографиями своих предков-фронтовиков. Фотографии нашлись не у всех, зато особое внимание привлек главный сельский агроном, у которого было аж два фото: его отца и брата его жены. «Хоть бы поделился», — сказали про агронома.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Стихотворение, прочитанное юной жительницей села Юрловка, вызвало слезы

Даже старики, которые по состоянию здоровья редко выходят из дома, нашли в себе силы придти на этот праздник. Так просто, так искренне и настолько от души отмечали сельчане День Победы, что, читая, так и хочется отмечать именно вместе с ними: без пышности, но зато — своим большим узким кругом. С сиренью в руках — и под греющим солнцем.

Читайте репортаж и смотрите фотографии: Без принуждения и пафоса: в тамбовских селах отметили День Победы

Акция «Бессмертный полк» прошла по всем городам России, и особенно радует, что она становится доброй традицией и в других странах мира.

ТОП-10 снимков ИА REGNUM с «Бессмертного полка»

Дарья Антонова ИА REGNUM Спасибо за победу!

Анна Кумицкая ИА REGNUM В первом ряду Бессмертного полка — младшеклассники

«Бессмертный полк» в российской столице на этот раз собрал порядка 850 000 участников и прошел по удлиненному маршруту: все больше участников вливается в строй. Во главе колонны шел Владимир Путин с портретом своего отца.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никто не забыт

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриотическая акция «Бессмертный полк» в Москве

Смотрите больше фотографий: «Бессмертный полк» победно прошагал по Москве

В Петербург на марш «Бессмертного полка» приехали участники из других регионов России и соседних государств, собрав вместе шествие численностью около 700 000 человек. В беседах с участниками акции корреспондент ИА REGNUM узнавал личные и семейные истории — и вроде бы, каждый раз разные, но объединенные общей темой. И это действительно жизнеутверджающе — читать истории, показывающие, что в людские судьбы не только трагически вмешивается война, но и Победа говорит в них свое радостное и светлое слово, объединяя жизни, создавая семьи.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Герои принимают благодарность!

Смотрите фоторепортаж:«С дрожью в голосе»: петербуржцы прошли «Бессмертным полком» по Невскому

ИА REGNUM вело прямую трансляцию с Тверской улицы Москвы.

В Барнауле день 9 мая тоже не порадовал погодой. Но порывистый ветер и холод не остановили 60 000 горожан от участия в акции.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Улыбки и цветы в руках барнаульцев в День Победы

Смотрите все фото:«Девушка с Тамани» встала в ряды барнаульского «Бессмертного полка»

В Волгограде в этот день раздавалось радостное «ура» в честь героических защитников города, сражение за который стало одним из центральных событий Великой Отечественной. Более 50 тысяч горожан влились в ряды «Бессмертного полка», прошедшего к одному из самых известных и выразительных памятников российской земли — монументы «Родина-Мать зовет!» на Мамаевом кургане.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Родина-мать зовет!

Фоторепортаж: Защитникам Сталинграда — Ура! Ура! Ура-а-а-а!

В Ростове-на-Дону собралось более 80 000 жителей города и области. В седьмой раз проходит здесь эта акция, и каждый раз число участников возрастает. Корреспондент ИА REGNUM пообщался с тем, кто встал в этот день в ряды «Бессмертного полка»: своими историями участники с гордостью делятся с читателями.

Екатерина Булатова ИА REGNUM С боевыми наградами прадеда

Смотрите фоторепортаж с места событий:Слава народу-победителю! «Бессмертный полк» объединил 80 тысяч ростовчан

А в столице Казахстана буквально до последнего не было ясности в том, состоится ли шествие в этом году или нет. Сама целесообразность этого мероприятия ставилась под вопрос, а праздник, к которому она приурочена, подвергался порицанию. И все-таки, шествие в Алма-Ате состоялось.

Руслан Бахтигареев ИА REGNUM Победа ради жизни

Снимки, сделанные корреспондентом ИА REGNUM в Казахстане, подтверждают, что те 20 000 человек, которых собрал «Бессмертный полк», сильнее и упорнее тех, кто хочет предать истину забвению. Красные флаги — были, оранжево-черные ленты — были: по фотографиям видно, что заменить их на ленточки в голубых и желтых тонах с казахским орнаментом не удалось. И это при том, что вокруг лент развернулся огромный скандал с вовлечением властей Алма-Аты.

Руслан Бахтигареев ИА REGNUM Молодёжь помнит и гордится!

Читайте подробности и смотрите фоторепортаж: Бессмертный полк в Казахстане