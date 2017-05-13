



Religiondispatches.org (слева направо): Иларион, Грэм, Пенс

В Вашингтоне сегодня, 13 мая, завершается Всемирный саммит христианских лидеров в защиту гонимых христиан. Его организатором выступила Евангелистская ассоциация Билли Грэма. В американскую столицу приехали представители различных христианских конфессий из более чем 135 стран. В работе конференции по благословению патриарха Кирилла приняла участие делегация из России во главе с председателем Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополитом Иларионом (Алфеевым).

Как сообщается на сайте ОВЦС, перед началом пленарного заседания митрополит Иларион переговорил с вице-президентом США Майком Пенсом: «В беседе с высокопоставленным американским политиком председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион выразил убеждение в том, что для преодоления террористической угрозы необходимо создать единую всемирную антитеррористическую коалицию, в которой бы приняли участие Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация. Как подчеркнул председатель ОВЦС, невозможно победить терроризм при помощи нескольких коалиций, которые находятся в противоборстве одна с другой. В ходе общения митрополита Илариона и М. Пенса был затронут ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес. В завершение беседы митрополит Иларион передал вице-президенту США книгу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Мысли на каждый день года» на английском языке».

После встречи Пенс выступил на пленарном заседании саммита и засвидетельствовал, что он, в первую очередь, христианин, затем консерватор, а затем республиканец. И в этих словах нет лукавства, поскольку самими делами вице-президент за несколько месяцев своей работы засвидетельствовал стремление помогать Церквям в Соединенных Штатах. В этом смысле он выгодно отличается от высокопоставленных как бы католиков прежней администрации. Отметим также некоторые интересные детали, которые сообщает американский журнал Time. Во-первых, по словам представителя Белого дома, в работе саммита Мак Пенс принял участие с благословения президента США Дональда Трампа, высказывания вице-президента были согласованы с его шефом. А митрополит Иларион заявил по итогам разговора с Пенсом, что он «очень позитивно» оценивает будущее американо-российских отношений». Во-вторых, сам саммит проходил в отеле Mayflower, где жили его участники, однако некоторые гости — включая председателя ОВЦС — были размещены в Trump International Hotel в Вашингтоне.

Наконец, важна позиция самого организатора саммита Франклина Грэма, сына известного американского проповедника Билли Грэма. Не секрет, что даже в христианском мире есть те, которые считают возможным для себя читать нотации Москве на тему важности соблюдения религиозной свободы. Недавно — о чем писало ИА REGNUM — с такой нотацией выступила комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF), которая в своем ежегодном докладе, представленном 25 апреля, внесла Россию в список «стран, вызывающих особую озабоченность», поскольку Россия — это «единственная страна», которая якобы «не только усилила подавление свободы вероисповедания, но и расширила его» в отношении соседней Украины. Напомним при этом, что с июня 2016 года работой Комиссии США по международной религиозной свободе руководит католический священник, иезуит Томас Риз, который в 2014 году был включен в ее состав. То есть при президенте-демократе Бараке Обаме.

Однако, как можно судить, в настоящее время начинает складываться коалиция из ряда Церквей, которые вместо поиска сучков в глазе брата своего считают более важным вынуть прежде бревно из глаза мира сего, в котором христиан преследуют и убивают. Одним из символов этого подхода стала встреча в Гаване в феврале 2016 года папы Римского Франциска и патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, по итогам которой два предстоятеля подписали Совместную декларацию. В ней в частности говорилось: «Мы призываем международное сообщество к незамедлительным действиям для предотвращения дальнейшего вытеснения христиан с Ближнего Востока. Возвышая свой голос в защиту преследуемых христиан, мы сопереживаем и страданиям приверженцев иных религиозных традиций, становящихся жертвами гражданской войны, хаоса и террористического насилия». Церковные пастыри ищут содействия и политических лидеров. И не случайно с папой Франциском намерен встретиться президент Трамп, а Франклин Грэм в апреле этого года еще раз вспомнил о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Twitter.com/Franklin_Graham

Это значит, что и американские протестанты, которые в собственной стране очень влиятельны и уважаемы, здраво оценивают мировую обстановку и понимают, что есть главное, а что может подождать. Можно ли в перспективе ожидать, что некоторые американские протестантские Церкви войдут в неформальную коалицию по защите христианства, в которой уже состоят Католическая церковь и Русская православная? А почему бы и нет. Конечно, тут надо вести переговоры, утрясти нюансы. Как сообщил митрополит Иларион, в планах патриарха Кирилла есть посещение Соединенных Штатов. Дата пока точно не определена, консультации ведутся. Думается, что во время своего визита в США предстоятель РПЦ мог бы лично встретиться с местными протестантами и обсудить, что есть общего между нашими христианами. И такой же разговор — по идее — напрашивается между патриархом и высокопоставленными американскими политиками. Как минимум с вице-президентом Пенсом, а может, и с самим президентом Дональдом Трампом.