По данным мэрии, в акции приняли участие около 60 тыс. человек. Желающие принять участие в акции выстроились на перекрытой главной транспортной артерии города, Проспекте октября, и «стояли от улицы Госцирка до универмага, то есть вытянулись на несколько километров». Часть собравшихся шли по тротуарам, часть стояли вдоль тротуаров.

Екатерина Некрасова ИА REGNUM Мы не успели встать в строй, но мы — с вами

Вне политического контекста

Политолог Ильдар Габдрафиков находит, что «названная цифра не завышена, а принудиловки почти не было». «Абсолютное большинство граждан сами, по своей инициативе выходили, совершенно осмысленно и с большим желанием участвовали в акции «Бессмертный полк», — считает эксперт. — Вот мне пишет одна давняя знакомая: «Вчера прошли Бессмертным полком, даже не могу описать те чувства, которые я испытала, шествуя по площади с портретом папы». Вот в этом суть феномена под названием «Бессмертный полк».

По мнению политолога, «суть этого явления ни в коем случае нельзя выхолостить, пусть оно идет от сердца каждого человека, от каждой семьи, ведь в нашей стране практически нет семьи, которую не коснулись бы ужасы той страшной войны». Как предполагает эксперт, тогда ряды «Бессмертного полка» с каждым годом будут только шириться, так как грандиозный успех заключается в том, что современное российское общество (как на коллективном уровне, так и на уровне индивида, семьи) нуждалось в таком широком движении, которое бы объединяло всех людей, все группы населения».

Екатерина Некрасова ИА REGNUM В ожидании начала шествия

К акции одинаково очень положительно относятся все слои населения, независимо от пола, возраста, национальной, религиозной, партийной или иной принадлежности. «Несомненно, для нашей страны День Победы, как и рожденная народом инициатива «Бессмертный полк» являются теми символами, которые и в дальнейшем будут сплачивать российскую нацию», — подчеркнул собеседник агентства.

Данному утверждению не противоречит политолог Дмитрий Михайличенко, отметив, что «тот факт, что 60 тыс. уфимцев приняли участие в акции «Бессмертный полк», свидетельствует о том, что тематика Великой Отечественной войны по-прежнему обладает сплачивающим потенциалом в регионах России».

«По моим наблюдениям, россияне воспринимают эту акцию вне политического контекста, однако ее реализация работает на действующую власть, причем как федерального, так регионального и муниципального уровней, утверждает политолог. — Для организации выхода на акцию такого большого числа жителей власти должны обладать потенциалом организации массовых мероприятий. Для этого требуется умение работать с активистами, волонтерами, лидерами общественного мнения, общественниками и далее по списку. Пример «Бессмертного полка» в Уфе, как и другие акции «лоялистов» в Башкирии этой весной (митинг в поддержку воссоединения России и Крыма, митинг против терроризма) показывает, что власти обладают потенциалом мобилизации населения и актуализировать, тем самым, патриотическую тематику, вокруг которой нынешнее руководство страны выстраивает идентичность россиян».

Политолог Дмитрий Казанцев уверен, что ряд масштабных публичных мероприятий в Уфе проходит не только на высоком организационном уровне, но и с общей консолидацией представителей самых различных политических партий, общественных организаций и категорий граждан. По мнению эксперта, именно благодаря неполитическому расширению через сотрудничество республиканской власти с надпартийными структурами (ОНФ и Общественная палата) достигается положительный результат: «В итоге с одной стороны, нивелируются негативные инфовбросы и экстрафакторы об использовании пресловутого административного ресурса, с другой обеспечивается креативный и современный подход, без «перегибов на местах». При этом успешно достигается корреляция республиканской повестки дня с общефедеральной».

Не благодаря власти, а вопреки?

Ряд общественников считает, что «народный успех» акции никак не связан с действиями властей и околовластных организаций. «Митинг 4 ноября 2016 года можно считать провальным, большинство участников прибыли по разнарядке и не скрывали этого, — перечисляют общественники. — Митинги «Крым наш!» были неоднородны, часть участников пришли самостоятельно, часть — в организованном порядке, на антитеррористический митинг после взрыва в питерском метро большинство участников пришли по разнарядке».

Вспоминая действия уфимских властей в 2016 году, стоит отметить, что мэрия всячески препятствовала проведению акции именно 9 мая и стремилась провести шествие «Бессмертного полка» накануне, в рабочий день, чтобы снять школьников с занятий. И только усилиями СМИ и общественности акция прошла в тот же день, что и в большинстве городов России, в День Победы, 9 мая. Участие в митингах таких структур как Общественная палата или Ассамблея народов Башкирии зачастую является номинальным — они на бумаге выступают как организаторы мероприятий, но ничего не организуют, так как не обладают возможностями что-либо организовать.

Екатерина Некрасова ИА REGNUM Приказано охранять

Информационный фон и детский вопрос

Между тем именно детский вопрос, то есть вопрос участия школьников и студентов в шествии «Бессмертного полка» являлся животрепещущим в дискуссии, развернувшейся с соцсетях между сторонниками и противниками проведения акции. «Власти узурпировали и извратили народную инициативу! Они не гнушаются даже эксплуатацией детей! — негодовали противники акции в 2015 и 2016 годах. — Дети мерзнут на весеннем ветру из-за прихоти чиновников! Детям запрещают праздновать День Победы с родной семьей!».

«Неправда! Двое моих сыновей участвовали в шествии со мной и мужем, и каждый родитель, если бы захотел, мог добиться этого», — отвечали сторонники акции. В 2017 году сетований на принуждение стало меньше. «Мой ребёнок в 9 и 10 классе ходил на «Бессмертный полк» вместе со школой, — поделилась с корреспондентом ИА REGNUM жительница микрорайона Инорс Светлана Хафизова, возвращаясь с шествия. — В этом году от школы никто не поехал, но мой сын сам предложил мне принять участие, мы сами, своими руками, сделали портрет моего деда. В будущем году, Алла бирсе (Бог даст), мы будем участвовать уже с несколькими портретами. Разговоры про принуждение мне неприятны. Я видела тысячи, десятки тысяч людей, они плакали и радовались одновременно. Разве можно заставить? В чьих-то глазах мы бессловесная покорная масса, но мы люди, люди с общей памятью, общей болью и общей надеждой. Я бы попросила вас больше не задавать такие вопросы, хотя бы в этот день».

И все же «организованные» учащиеся были. Некоторые из них зевали, некоторые без всякого пиетета относились к врученным им портретом, но были и те, кто принесли флажки и портреты своих родственников.

«Не пойму я наши городские власти, зачем им гнаться за цифрами? — искренне удивляется Светлана. — Ну пришло бы не 60, а 55 тысяч, без школьников, что бы изменилось? Зато заткнули бы рот недоброжелателям».

«В том-то и дело, что для кого-то из этих ребят очень полезно побывать на «Бессмертном полку» вместе со своим школьным коллективом, и в этом нет ничего плохого, — возражает председатель Совета РО ВПП «Родина» Арсений Маслов. — Как и в том, что народная инициатива получает поддержку властей. Власти могут или мешать, или помогать, безучастными они остаются редко — так пусть лучше помогают».

Представитель Комитета по защите прав русскоязычных школьников Галина Лучкина считает, что «должно быть так, как хотят сами школьники: если они желают этот день провести с семьей, то и хорошо, а если с одноклассниками — тоже хорошо. У каждого возраста свои особенности, поэтому всё должно быть по желанию».

Председатель регионального отделения ВПП «Защитники Отечества» Евгений Арсюков подчеркивает роль семьи в патриотическом воспитании юных граждан. Главной целью шествия «Бессмертного полка» является сохранение в каждой семье памяти об её участии в Великой битве, принёсшей миру Победу над фашизмом, считает политик. «Забота семьи о сохранении своего героического прошлого должна бережно охраняться и поддерживаться государством. Человек должен знать о героических страницах истории своего народа и участии своих героических предков в истории своей страны. Пока жива эта память, этот нерв, акция «Бессмертный полк» будет нести огромное воспитательное и объединяющее значение в общественное сознание жителей России», — полагает эксперт.

Екатерина Некрасова ИА REGNUM Выезжала на БП Катюша

Немало споров вызвали и одетые в миниатюрную военную форму малыши, один из уфимских ресурсов увидел в этом ни много ни мало, как давление на родителей и угрозу патриотическому воспитанию. Особо трогательна забота о семейном бюджете: «Учитывая, что эта акция незаметно стала добровольно-принудительной (надо же как-то демонстрировать миру патриотизм!) в тех или иных образовательных учреждениях, то родителям порой приходится раскошеливаться».

«Факты на стол! — горячится бывший десантник Анатолий Сергеев. — Какая школа, где, кто директор? С фактами — в прокуратуру! Иначе все это возрастной скулёж и домыслы, а также желание попиариться на теме. Пусть противники детских костюмов родят себе своих детей, одевают их как хотят и не лезут к нашим. Это наши дети и нам виднее, как их одевать. У меня вот кот на День десантника в тельняшке ходит, жена специально сшила — может, зоозащитники на меня за это кляузу напишут?»

Екатерина Некрасова ИА REGNUM В организованном порядке или принудительно

Рецепт успеха: запрос плюс ностальгия

Доцент БАГСУ Николай Евдокимов подчеркивает, что цифра в 60 тыс. человек — очень значительна для Уфы. Нужно иметь в виду, что в республике нет традиции массового политического или даже, в целом, общественного участия. Активность населения долгие годы считалась низкой, и рост данного показателя благодаря «Бессмертному полку», конечно, впечатляет. Данная активность, вероятно, явилась следствием нескольких факторов.

«Сама идея оказалось удачной и востребованной. «Бессмертный полк» набирает популярность во всех регионах России. Пример прошлых лет и активное продвижение данного общественного проекта в федеральных и региональных СМИ, безусловно, дали свой эффект. В обществе есть, с одной стороны, запрос на национальную идею, на символы и традиции, которые могут объединить людей, а с другой стороны, некоторая ностальгия по массовым праздникам советского периода. «Бессмертный полк» вполне закрывает обе позиции. При этом популярность данного проекта связана с тем, что он апеллирует не к абстрактным ценностям, а к истории и традициям каждой отдельной семьи. Он стимулирует гордость не только за свою страну, но и за свою семью, за её славное прошлое. Этот тот фактор, который может способствовать мобилизации большого количества граждан», — говорит Евдокимов.

Секретарь регионального отделения ВПП «Партия Великое Отечество» в Башкирии Максим Божко согласен с данными утверждениями. «Бессмертный полк» дает людям ощущение сопричастности к по-настоящему великому и тем мотивирует к участию вне зависимости от того, идет ли человек по личной инициативе либо его об этом просят в организации. Более того, централизация организации сама по себе не привносит негатива в восприятие участников мероприятия, на которое они идти «должны», и яркий пример тому — советские демонстрации на 1 мая и 7 ноября, в которых люди участвовали по разнарядке, но участие не тяготило. Таким образом, важно лишь то, чтобы мероприятие было привлекательно для участников», — отметил политик.

Екатерина Некрасова ИА REGNUM Семейные ценности

По первоначальной идее, «Бессмертный полк» был шествием современников, оплакивающих предков, погибших на войне. «Запрещалась любая символика и даже знамя Победы — якобы акция «вне политики», а по сути нужно было убрать все, чтобы остался только плач по погибшим. И это траурное шествие следовало проводить именно 9 мая, чтобы превратить 9 мая из Дня Победы в день скорби и тем самым превратить память о Войне из памяти о Подвиге в только лишь воспоминание об убитых, — отметил Божко. — Но народ переформатировал «Бессмертный полк» из акции скорби в Триумф потомков Победителей, сделав «Бессмертный полк» акцией гордости граждан России за своих предков и свою страну».

По его мнению, последние десятилетия усиленно внедрялся штамп, что если государство побуждает людей к какой-то активности (тем более публичной), то это заведомо всегда плохо. «БП в этом году показал, что не «всегда», и возможны мероприятия, на которые государство людей организовывает, и эти мероприятия (о чудо!) людям нравятся. Побуждение государством граждан к тому, что им самим нравится, повышает доверие людей к государству, повышает их веру в доброту намерений государства и повышает их лояльность государству», — заключил собеседник ИА REGNUM.