Триумф «Бессмертного полка в Уфе»: благодаря или вопреки властям?
По данным мэрии, в акции приняли участие около 60 тыс. человек. Желающие принять участие в акции выстроились на перекрытой главной транспортной артерии города, Проспекте октября, и «стояли от улицы Госцирка до универмага, то есть вытянулись на несколько километров». Часть собравшихся шли по тротуарам, часть стояли вдоль тротуаров.
Вне политического контекста
Политолог Ильдар Габдрафиков находит, что «названная цифра не завышена, а принудиловки почти не было». «Абсолютное большинство граждан сами, по своей инициативе выходили, совершенно осмысленно и с большим желанием участвовали в акции «Бессмертный полк», — считает эксперт. — Вот мне пишет одна давняя знакомая: «Вчера прошли Бессмертным полком, даже не могу описать те чувства, которые я испытала, шествуя по площади с портретом папы». Вот в этом суть феномена под названием «Бессмертный полк».
По мнению политолога, «суть этого явления ни в коем случае нельзя выхолостить, пусть оно идет от сердца каждого человека, от каждой семьи, ведь в нашей стране практически нет семьи, которую не коснулись бы ужасы той страшной войны». Как предполагает эксперт, тогда ряды «Бессмертного полка» с каждым годом будут только шириться, так как грандиозный успех заключается в том, что современное российское общество (как на коллективном уровне, так и на уровне индивида, семьи) нуждалось в таком широком движении, которое бы объединяло всех людей, все группы населения».
К акции одинаково очень положительно относятся все слои населения, независимо от пола, возраста, национальной, религиозной, партийной или иной принадлежности. «Несомненно, для нашей страны День Победы, как и рожденная народом инициатива «Бессмертный полк» являются теми символами, которые и в дальнейшем будут сплачивать российскую нацию», — подчеркнул собеседник агентства.
Данному утверждению не противоречит политолог Дмитрий Михайличенко, отметив, что «тот факт, что 60 тыс. уфимцев приняли участие в акции «Бессмертный полк», свидетельствует о том, что тематика Великой Отечественной войны по-прежнему обладает сплачивающим потенциалом в регионах России».
«По моим наблюдениям, россияне воспринимают эту акцию вне политического контекста, однако ее реализация работает на действующую власть, причем как федерального, так регионального и муниципального уровней, утверждает политолог. — Для организации выхода на акцию такого большого числа жителей власти должны обладать потенциалом организации массовых мероприятий. Для этого требуется умение работать с активистами, волонтерами, лидерами общественного мнения, общественниками и далее по списку. Пример «Бессмертного полка» в Уфе, как и другие акции «лоялистов» в Башкирии этой весной (митинг в поддержку воссоединения России и Крыма, митинг против терроризма) показывает, что власти обладают потенциалом мобилизации населения и актуализировать, тем самым, патриотическую тематику, вокруг которой нынешнее руководство страны выстраивает идентичность россиян».
Политолог Дмитрий Казанцев уверен, что ряд масштабных публичных мероприятий в Уфе проходит не только на высоком организационном уровне, но и с общей консолидацией представителей самых различных политических партий, общественных организаций и категорий граждан. По мнению эксперта, именно благодаря неполитическому расширению через сотрудничество республиканской власти с надпартийными структурами (ОНФ и Общественная палата) достигается положительный результат: «В итоге с одной стороны, нивелируются негативные инфовбросы и экстрафакторы об использовании пресловутого административного ресурса, с другой обеспечивается креативный и современный подход, без «перегибов на местах». При этом успешно достигается корреляция республиканской повестки дня с общефедеральной».
Не благодаря власти, а вопреки?
Ряд общественников считает, что «народный успех» акции никак не связан с действиями властей и околовластных организаций. «Митинг 4 ноября 2016 года можно считать провальным, большинство участников прибыли по разнарядке и не скрывали этого, — перечисляют общественники. — Митинги «Крым наш!» были неоднородны, часть участников пришли самостоятельно, часть — в организованном порядке, на антитеррористический митинг после взрыва в питерском метро большинство участников пришли по разнарядке».
Вспоминая действия уфимских властей в 2016 году, стоит отметить, что мэрия всячески препятствовала проведению акции именно 9 мая и стремилась провести шествие «Бессмертного полка» накануне, в рабочий день, чтобы снять школьников с занятий. И только усилиями СМИ и общественности акция прошла в тот же день, что и в большинстве городов России, в День Победы, 9 мая. Участие в митингах таких структур как Общественная палата или Ассамблея народов Башкирии зачастую является номинальным — они на бумаге выступают как организаторы мероприятий, но ничего не организуют, так как не обладают возможностями что-либо организовать.
Информационный фон и детский вопрос
Между тем именно детский вопрос, то есть вопрос участия школьников и студентов в шествии «Бессмертного полка» являлся животрепещущим в дискуссии, развернувшейся с соцсетях между сторонниками и противниками проведения акции. «Власти узурпировали и извратили народную инициативу! Они не гнушаются даже эксплуатацией детей! — негодовали противники акции в 2015 и 2016 годах. — Дети мерзнут на весеннем ветру из-за прихоти чиновников! Детям запрещают праздновать День Победы с родной семьей!».
«Неправда! Двое моих сыновей участвовали в шествии со мной и мужем, и каждый родитель, если бы захотел, мог добиться этого», — отвечали сторонники акции. В 2017 году сетований на принуждение стало меньше. «Мой ребёнок в 9 и 10 классе ходил на «Бессмертный полк» вместе со школой, — поделилась с корреспондентом ИА REGNUM жительница микрорайона Инорс Светлана Хафизова, возвращаясь с шествия. — В этом году от школы никто не поехал, но мой сын сам предложил мне принять участие, мы сами, своими руками, сделали портрет моего деда. В будущем году, Алла бирсе (Бог даст), мы будем участвовать уже с несколькими портретами. Разговоры про принуждение мне неприятны. Я видела тысячи, десятки тысяч людей, они плакали и радовались одновременно. Разве можно заставить? В чьих-то глазах мы бессловесная покорная масса, но мы люди, люди с общей памятью, общей болью и общей надеждой. Я бы попросила вас больше не задавать такие вопросы, хотя бы в этот день».
И все же «организованные» учащиеся были. Некоторые из них зевали, некоторые без всякого пиетета относились к врученным им портретом, но были и те, кто принесли флажки и портреты своих родственников.
«Не пойму я наши городские власти, зачем им гнаться за цифрами? — искренне удивляется Светлана. — Ну пришло бы не 60, а 55 тысяч, без школьников, что бы изменилось? Зато заткнули бы рот недоброжелателям».
«В том-то и дело, что для кого-то из этих ребят очень полезно побывать на «Бессмертном полку» вместе со своим школьным коллективом, и в этом нет ничего плохого, — возражает председатель Совета РО ВПП «Родина» Арсений Маслов. — Как и в том, что народная инициатива получает поддержку властей. Власти могут или мешать, или помогать, безучастными они остаются редко — так пусть лучше помогают».
Представитель Комитета по защите прав русскоязычных школьников Галина Лучкина считает, что «должно быть так, как хотят сами школьники: если они желают этот день провести с семьей, то и хорошо, а если с одноклассниками — тоже хорошо. У каждого возраста свои особенности, поэтому всё должно быть по желанию».
Председатель регионального отделения ВПП «Защитники Отечества» Евгений Арсюков подчеркивает роль семьи в патриотическом воспитании юных граждан. Главной целью шествия «Бессмертного полка» является сохранение в каждой семье памяти об её участии в Великой битве, принёсшей миру Победу над фашизмом, считает политик. «Забота семьи о сохранении своего героического прошлого должна бережно охраняться и поддерживаться государством. Человек должен знать о героических страницах истории своего народа и участии своих героических предков в истории своей страны. Пока жива эта память, этот нерв, акция «Бессмертный полк» будет нести огромное воспитательное и объединяющее значение в общественное сознание жителей России», — полагает эксперт.
Немало споров вызвали и одетые в миниатюрную военную форму малыши, один из уфимских ресурсов увидел в этом ни много ни мало, как давление на родителей и угрозу патриотическому воспитанию. Особо трогательна забота о семейном бюджете: «Учитывая, что эта акция незаметно стала добровольно-принудительной (надо же как-то демонстрировать миру патриотизм!) в тех или иных образовательных учреждениях, то родителям порой приходится раскошеливаться».
«Факты на стол! — горячится бывший десантник Анатолий Сергеев. — Какая школа, где, кто директор? С фактами — в прокуратуру! Иначе все это возрастной скулёж и домыслы, а также желание попиариться на теме. Пусть противники детских костюмов родят себе своих детей, одевают их как хотят и не лезут к нашим. Это наши дети и нам виднее, как их одевать. У меня вот кот на День десантника в тельняшке ходит, жена специально сшила — может, зоозащитники на меня за это кляузу напишут?»
Рецепт успеха: запрос плюс ностальгия
Доцент БАГСУ Николай Евдокимов подчеркивает, что цифра в 60 тыс. человек — очень значительна для Уфы. Нужно иметь в виду, что в республике нет традиции массового политического или даже, в целом, общественного участия. Активность населения долгие годы считалась низкой, и рост данного показателя благодаря «Бессмертному полку», конечно, впечатляет. Данная активность, вероятно, явилась следствием нескольких факторов.
«Сама идея оказалось удачной и востребованной. «Бессмертный полк» набирает популярность во всех регионах России. Пример прошлых лет и активное продвижение данного общественного проекта в федеральных и региональных СМИ, безусловно, дали свой эффект. В обществе есть, с одной стороны, запрос на национальную идею, на символы и традиции, которые могут объединить людей, а с другой стороны, некоторая ностальгия по массовым праздникам советского периода. «Бессмертный полк» вполне закрывает обе позиции. При этом популярность данного проекта связана с тем, что он апеллирует не к абстрактным ценностям, а к истории и традициям каждой отдельной семьи. Он стимулирует гордость не только за свою страну, но и за свою семью, за её славное прошлое. Этот тот фактор, который может способствовать мобилизации большого количества граждан», — говорит Евдокимов.
Секретарь регионального отделения ВПП «Партия Великое Отечество» в Башкирии Максим Божко согласен с данными утверждениями. «Бессмертный полк» дает людям ощущение сопричастности к по-настоящему великому и тем мотивирует к участию вне зависимости от того, идет ли человек по личной инициативе либо его об этом просят в организации. Более того, централизация организации сама по себе не привносит негатива в восприятие участников мероприятия, на которое они идти «должны», и яркий пример тому — советские демонстрации на 1 мая и 7 ноября, в которых люди участвовали по разнарядке, но участие не тяготило. Таким образом, важно лишь то, чтобы мероприятие было привлекательно для участников», — отметил политик.
По первоначальной идее, «Бессмертный полк» был шествием современников, оплакивающих предков, погибших на войне. «Запрещалась любая символика и даже знамя Победы — якобы акция «вне политики», а по сути нужно было убрать все, чтобы остался только плач по погибшим. И это траурное шествие следовало проводить именно 9 мая, чтобы превратить 9 мая из Дня Победы в день скорби и тем самым превратить память о Войне из памяти о Подвиге в только лишь воспоминание об убитых, — отметил Божко. — Но народ переформатировал «Бессмертный полк» из акции скорби в Триумф потомков Победителей, сделав «Бессмертный полк» акцией гордости граждан России за своих предков и свою страну».
По его мнению, последние десятилетия усиленно внедрялся штамп, что если государство побуждает людей к какой-то активности (тем более публичной), то это заведомо всегда плохо. «БП в этом году показал, что не «всегда», и возможны мероприятия, на которые государство людей организовывает, и эти мероприятия (о чудо!) людям нравятся. Побуждение государством граждан к тому, что им самим нравится, повышает доверие людей к государству, повышает их веру в доброту намерений государства и повышает их лояльность государству», — заключил собеседник ИА REGNUM.