Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александр Гроусс
18 мая 2017
Передача XXX. Разговор пойдёт о высоком косноязычии в фотографии, выдержке выживания в профессии, метафизике повседневного в работах фотохудожника. Оказывается, что хорошие фотографии лучше всё-таки долго и пристально рассматривать, но и слушать крупных мыслителей от светописи тоже бывает крайне небезынтересно. Особенно, если коротко. Что я вам и предлагаю. Сейчас фотоаппараты доступны всем, а про талант никто не задумывается. Тем интересней послушать людей, которые тратят на фотографию лучшие секунды своей жизни.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мансарда