Передача XXX. Разговор пойдёт о высоком косноязычии в фотографии, выдержке выживания в профессии, метафизике повседневного в работах фотохудожника. Оказывается, что хорошие фотографии лучше всё-таки долго и пристально рассматривать, но и слушать крупных мыслителей от светописи тоже бывает крайне небезынтересно. Особенно, если коротко. Что я вам и предлагаю. Сейчас фотоаппараты доступны всем, а про талант никто не задумывается. Тем интересней послушать людей, которые тратят на фотографию лучшие секунды своей жизни.

Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда

Выпуск на сайте podster. fm