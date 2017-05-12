Через несколько месяцев в Казахстане будет опубликован национальный отчет «О реализации Инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан за 2016 год». Эта процедура продолжается с 2005 года, нынешний отчет будет 11-м по счету. И это крайне важное для всех, кто интересуется экономикой, событие.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Казахстана

Как сказано в самом отчете:

«Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей — это глобальный стандарт, разработанный с целью содействия повышению прозрачности и учета в странах, обладающих богатыми запасами нефти, газа и/или минеральных ресурсов.

Целью инициативы является повышение прозрачности путем сверки платежей компаний с доходами правительства. Тем самым она способствует улучшению управления в странах, имеющих значительные запасы нефти, газа и минеральных ресурсов. Инициатива реализуется через совместную деятельность правительства, компаний добывающего сектора и организаций гражданского общества».

Другими словами, в отчете есть как сумма по 35 разным платежам в бюджет, так и отдельные показатели. Если мы по базам можем смотреть налоги и пошлины, то тут есть еще и социальные отчисления, платы за использование природных ресурсов, штрафы и пени, антидемпинговые пошлины, а также казахстанская доля в полезных ископаемых. То есть это все деньги, которые казахстанский бюджет получает от недропользователей. Отчет специально проверен по аудиту компаний и по данным госорганов, так, что верить ему можно.

Перед тем как будут обнародованы данные за 2016 год, нелишним будет ознакомиться с краткой выжимкой за 2015 год. Платежи в тенге переведены в российские рубли по средневзвешенному курсу Национального банка Казахстана за 2015 год: 3,61 тенге за 1 рубль.

Всего в отчете участвовало 154 компании: 72 из горнорудной отрасли и 82 из нефтегазовой. В совокупности они заплатили в 2015 году 2 661 899 миллионов тенге или 737 368 миллионов рублей.

Attila_kz Здание национальной нефтяной компании «КазМунайГаз»

Разумеется, подавляющее большинство, или 91,11%, было заплачено нефтегазовыми компаниями. В среднем каждая из них перечислила в бюджет 29 577 миллионов тенге или 8 193 миллиона рублей. Горнорудные компании заплатили гораздо меньше — по 3 286 миллионов тенге или 912 миллионов рублей. Дело в том, что из-за особенностей налоговой системы некоторые горнорудные компании имеют отрицательную сумму налогов, то есть фактически государство им платит за их деятельность.

Таблица № 1. Объем платежей от недропользователей по областям в 2015 году

№

Область расположения

Сумма

Доля в общих платежах

млн тенге

млн рублей

236 622

65 646

8,89

2 425 277

671 822

91,11

2 661 899

737 368

3 286

912

29 577

8 193

17 285

4 788

Точно такая же ситуация и с платежами, рассортированными по регионам — нефтегазовые области имеют большое преимущество. Ключевые регионы тут Атырауская область (43,2%), Мангистауская область (17,5%) и Западно-Казахстанская (16,6%). Все остальные идут с большим отрывом. Меньше всего платят Алма-Атинская и Северо-Казахстанская области — речь идет о сотых долях процента от общей суммы.

Так что можно сразу увидеть, какие регионы являются ключевыми для казахстанского бюджета.

Таблица № 2. Объем платежей от недропользователей по областям в 2015 году

№

Область расположения

Сумма

Доля в общих платежах, %

млн тенге

млн рублей

19 614

5 433

0,737

184 958

51 235

6,948

205

57

0,008

1 149 640

318 460

43,189

34 425

9 536

1,293

4 408

1 221

0,166

440 621

122 056

16,553

80 347

22 257

3,018

20 401

5 651

0,766

189 601

52 521

7,123

464 626

128 705

17,455

28 127

7 791

1,057

167

46

0,006

44 759

12 399

1,681

И так же по компаниям. Безусловным лидером тут является ТОО «Тенгизшевройл», которое платит практически 40%. Всего ТОП-10 недропользователей платят 76,31% от общей суммы, что показывает общую концентрацию на крупных компаниях в недропользовании. Тут есть еще одна особенность — у Карачаганака есть еще пять филиалов материнских компаний, которые также базируются в Казахстане и платят налоги. Вот с ними вместе получается, что Карачаганак платит всего 418 339 миллионов тенге или 115 884 миллионов рублей.

Таблица № 3. ТОП-10 компаний-недропользователей по объему платежей в 2015 году

Область

Сумма

Доля в общих платежах

млн тенге

млн рублей

1 061 997

294 182

39,90

283 162

78 438

10,64

171 151

47 410

6,43

109 754

30 403

4,12

104 544

28 960

3,93

90 562

25 086

3,40

83 863

23 231

3,15

44 651

12 369

1,68

40 985

11 353

1,54

40 604

11 248

1,53

Также интересно, какие дивиденды получает государство от своих добывающих компаний и долей в частных проектах. Всего это 278 714 миллионов тенге или 77 206 миллионов рублей. Всего дивиденды должны платить:

4 национальные компании,

17 компаний дочек или долей, которые подконтрольны АО НК «КазМунайГаз»

8 компаний дочек или долей, которые подконтрольны АО «НАК «Казатомпром»

6 компаний дочек АО «Тау-Кен Самрук»

3 компании, подконтрольные АО «Национальная геологоразведочная Компания «Казгеология»

Но в реальности, в силу разных причин, платят дивиденды гораздо меньше, что указано в таблице № 4.

Таблица № 4. Дивиденды от государственных компаний и долей государства в государственный бюджет за 2015 год

№ п/п

Плательщик

Сумма платежей фактически выплаченных по данным получателя, млн тенге

Сумма платежей фактически выплаченных по данным получателя, млн рублей

1

2

1

27 994

7 755

1.1.

3 110

862

2

22

6

3

2 323

644

4

102

28

1

19 014

5 267

2

27 655

7 661

3

75 757

20 985

4

45 244

12 533

Дочерние компании АО НК «Казатомпром»

1

164

45

2

466

129

3

2 512

696

4

11 152

3 089

5

13 373

3 704

6

13 211

3 659

7

11 896

3 295

8

24 719

6 847

278 714

77 206

Как видно, эти данные показывают весьма интересную картину происходящего в бюджете и недропользовании Казахстана. Когда появится отчет за 2016 год, можно будет провести дальнейшую оценку экономических процессов в недропользовании Казахстана.