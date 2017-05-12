Доходы от недропользования в Казахстане: анализ
Через несколько месяцев в Казахстане будет опубликован национальный отчет «О реализации Инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан за 2016 год». Эта процедура продолжается с 2005 года, нынешний отчет будет 11-м по счету. И это крайне важное для всех, кто интересуется экономикой, событие.
Как сказано в самом отчете:
«Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей — это глобальный стандарт, разработанный с целью содействия повышению прозрачности и учета в странах, обладающих богатыми запасами нефти, газа и/или минеральных ресурсов.
Целью инициативы является повышение прозрачности путем сверки платежей компаний с доходами правительства. Тем самым она способствует улучшению управления в странах, имеющих значительные запасы нефти, газа и минеральных ресурсов. Инициатива реализуется через совместную деятельность правительства, компаний добывающего сектора и организаций гражданского общества».
Другими словами, в отчете есть как сумма по 35 разным платежам в бюджет, так и отдельные показатели. Если мы по базам можем смотреть налоги и пошлины, то тут есть еще и социальные отчисления, платы за использование природных ресурсов, штрафы и пени, антидемпинговые пошлины, а также казахстанская доля в полезных ископаемых. То есть это все деньги, которые казахстанский бюджет получает от недропользователей. Отчет специально проверен по аудиту компаний и по данным госорганов, так, что верить ему можно.
Перед тем как будут обнародованы данные за 2016 год, нелишним будет ознакомиться с краткой выжимкой за 2015 год. Платежи в тенге переведены в российские рубли по средневзвешенному курсу Национального банка Казахстана за 2015 год: 3,61 тенге за 1 рубль.
Всего в отчете участвовало 154 компании: 72 из горнорудной отрасли и 82 из нефтегазовой. В совокупности они заплатили в 2015 году 2 661 899 миллионов тенге или 737 368 миллионов рублей.
Разумеется, подавляющее большинство, или 91,11%, было заплачено нефтегазовыми компаниями. В среднем каждая из них перечислила в бюджет 29 577 миллионов тенге или 8 193 миллиона рублей. Горнорудные компании заплатили гораздо меньше — по 3 286 миллионов тенге или 912 миллионов рублей. Дело в том, что из-за особенностей налоговой системы некоторые горнорудные компании имеют отрицательную сумму налогов, то есть фактически государство им платит за их деятельность.
Таблица № 1. Объем платежей от недропользователей по областям в 2015 году
№
Область расположения
Сумма
Доля в общих платежах
млн тенге
млн рублей
236 622
65 646
8,89
2 425 277
671 822
91,11
2 661 899
737 368
3 286
912
29 577
8 193
17 285
4 788
Точно такая же ситуация и с платежами, рассортированными по регионам — нефтегазовые области имеют большое преимущество. Ключевые регионы тут Атырауская область (43,2%), Мангистауская область (17,5%) и Западно-Казахстанская (16,6%). Все остальные идут с большим отрывом. Меньше всего платят Алма-Атинская и Северо-Казахстанская области — речь идет о сотых долях процента от общей суммы.
Так что можно сразу увидеть, какие регионы являются ключевыми для казахстанского бюджета.
Таблица № 2. Объем платежей от недропользователей по областям в 2015 году
№
Область расположения
Сумма
Доля в общих платежах, %
млн тенге
млн рублей
19 614
5 433
0,737
184 958
51 235
6,948
205
57
0,008
1 149 640
318 460
43,189
34 425
9 536
1,293
4 408
1 221
0,166
440 621
122 056
16,553
80 347
22 257
3,018
20 401
5 651
0,766
189 601
52 521
7,123
464 626
128 705
17,455
28 127
7 791
1,057
167
46
0,006
44 759
12 399
1,681
И так же по компаниям. Безусловным лидером тут является ТОО «Тенгизшевройл», которое платит практически 40%. Всего ТОП-10 недропользователей платят 76,31% от общей суммы, что показывает общую концентрацию на крупных компаниях в недропользовании. Тут есть еще одна особенность — у Карачаганака есть еще пять филиалов материнских компаний, которые также базируются в Казахстане и платят налоги. Вот с ними вместе получается, что Карачаганак платит всего 418 339 миллионов тенге или 115 884 миллионов рублей.
Таблица № 3. ТОП-10 компаний-недропользователей по объему платежей в 2015 году
Область
Сумма
Доля в общих платежах
млн тенге
млн рублей
1 061 997
294 182
39,90
283 162
78 438
10,64
171 151
47 410
6,43
109 754
30 403
4,12
104 544
28 960
3,93
90 562
25 086
3,40
83 863
23 231
3,15
44 651
12 369
1,68
40 985
11 353
1,54
40 604
11 248
1,53
Также интересно, какие дивиденды получает государство от своих добывающих компаний и долей в частных проектах. Всего это 278 714 миллионов тенге или 77 206 миллионов рублей. Всего дивиденды должны платить:
- 4 национальные компании,
- 17 компаний дочек или долей, которые подконтрольны АО НК «КазМунайГаз»
- 8 компаний дочек или долей, которые подконтрольны АО «НАК «Казатомпром»
- 6 компаний дочек АО «Тау-Кен Самрук»
- 3 компании, подконтрольные АО «Национальная геологоразведочная Компания «Казгеология»
Но в реальности, в силу разных причин, платят дивиденды гораздо меньше, что указано в таблице № 4.
Таблица № 4. Дивиденды от государственных компаний и долей государства в государственный бюджет за 2015 год
№ п/п
Плательщик
Сумма платежей фактически выплаченных по данным получателя, млн тенге
Сумма платежей фактически выплаченных по данным получателя, млн рублей
1
2
1
27 994
7 755
1.1.
3 110
862
2
22
6
3
2 323
644
4
102
28
1
19 014
5 267
2
27 655
7 661
3
75 757
20 985
4
45 244
12 533
Дочерние компании АО НК «Казатомпром»
1
164
45
2
466
129
3
2 512
696
4
11 152
3 089
5
13 373
3 704
6
13 211
3 659
7
11 896
3 295
8
24 719
6 847
278 714
77 206
Как видно, эти данные показывают весьма интересную картину происходящего в бюджете и недропользовании Казахстана. Когда появится отчет за 2016 год, можно будет провести дальнейшую оценку экономических процессов в недропользовании Казахстана.