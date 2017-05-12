В день 72-й годовщины Победы в Средней Азии состоялась еще одна победа — на этот раз над искусственно созданными преградами. В Душанбе прибыла делегация деятелей культуры Узбекистана. Прямым авиарейсом. Еще год назад ни то, ни другое нельзя было бы даже представить теоретически возможным.

Vfarhang.tj Встреча узбекской делегации в Душанбе

Связи культурные

В Таджикистане прошли дни узбекской культуры, организованные впервые за годы независимости. Концерты, фотовыставки, выступления ансамблей и показы узбекских кинофильмов прошли в нескольких таджикских городах. Мероприятие активно освещалось местными СМИ.

Со сменой главы Узбекистана сложно не заметить множество изменений буквально во всех сферах. Что касается внешней политики, то, как и предполагалось, прогресс наблюдается, в первую очередь, именно в отношениях с Душанбе.

И экономические

В апреле в Таджикистане прошла выставка-ярмарка узбекской промышленности. Чтобы показать свою продукцию соседям, в Душанбе прибыли более 400 человек. 160 компаний и предприятий представили свыше полутора тысяч видов продукции.

Открывая мероприятие, посол Узбекистана в Таджикистане Шокасым Шоисламов оптимистично назвал событие новым этапом таджикско-узбекских отношений: «Впервые мы с таким большим десантом — 400 с лишним человек прибываем в Таджикистан, чтобы продемонстрировать то, что нам удалось создать за годы независимости <…> Вы ознакомитесь с небольшой частью того, что мы делаем в Узбекистане, и убедитесь в том, что мы можем производить все, что производится в мире, качеством может быть даже лучше».

Посетители, кстати, отметили, что, например, узбекский адрас (шелково-хлопковая ткань) выигрывает по качеству в сравнении с китайским, который продается в Таджикистане: «Очень хорошая выставка. Купила себе несколько адрасов. Редко ношу национальное, но здесь почему-то захотелось купить. У нас уже сложился стереотип, что атлас и адрас у узбеков лучше. Может, оно и не так, но раз говорят, значит, стоит покупать», — признается покупательница Мадина.

Узбекских гостей в Таджикистане встретили тепло и с неподдельным интересом. Многие приходили в большей степени не за товарами, а «за людьми». У кого-то по ту сторону труднопреодолимой границы остались родственники, кто-то раньше часто бывал в соседней стране, и теперь с ностальгией вспоминает, как когда-то попасть туда не составляло никаких проблем.

Vfarhang.tj Фотография на память

«Я пришел сегодня сюда специально, чтобы найти своих земляков — самаркандцев. В Самарканде я не был 25 лет. Поэтому мне было интересно узнать из первых уст, как там сейчас людям живется и что изменилось», — говорит врач одной из местных больниц Махмуд Садуллоев.

«Я узбечка по происхождению. Раньше мы часто ездили к родным в Наманган, но последние годы стало сложно получать визу, и с родственниками стали в основном общаться по телефону. Когда узнали о выставке, были очень рады, как будто родственники приехали. Пришла, чтобы просто окунуться в атмосферу родства», — делится душанбинка Мехри.

Первые итоги взаимодействия

19 апреля в Душанбе также состоялся первый таджикско-узбекский бизнес-форум, по итогам которого подписаны почти два десятка документов на общую сумму $35 млн (1,97 млрд рублей). Если намерения воплотятся в жизнь, в Таджикистан из Узбекистана будут поставляться минеральные удобрения, химические реагенты, стройматериалы, электробытовая техника и пищевые продукты.

Большое внимание привлекло подписанное между акционерной компанией «Узсавтосаноат» и таджикскими компаниями «Лесинвест» и «Таджмоторс» соглашение на поставку узбекских легковых автомобилей. Правда, пока не озвучены ни сумма сделки, ни модели, которые будут представлены на таджикском рынке.

О том, что стороны готовятся к поставкам автомобилей из Узбекистана в октябре 2016 года, говорил узбекский посол в Душанбе Шокасым Шоисламов.

Учитывая двукратное снижение в Таджикистане таможенных пошлин на ввоз новых иномарок не «старше» одного года и с пробегом менее 10 тысяч километров, узбекские власти, видимо, надеются на большой спрос. Открытие представительства завода в Таджикистане ожидается в ближайшие месяцы.

Явное потепление?

Гости и участники ярмарки не скупились на хвалебные отзывы и заявления о новом этапе сотрудничества двух братских народов и об общем историческом пути.

Безусловно, нельзя отрицать того факта, что мероприятие действительно впечатлило многих: во-первых, подобное совместное действо проводится впервые, во-вторых, яркая, теплая и праздничная атмосфера, в третьих — размах. Таджикистанцы удивились тому многообразию товаров, которое представили соседи.

«У душанбинцев посещение выставки вызвало противоречивые эмоции, и для многих она стала настоящим сюрпризом. С одной стороны, люди восхищались качеством узбекских товаров, радовались за соседей, которые сумели добиться таких успехов за годы независимости. С другой стороны, посещение выставки рождало у людей естественные вопросы к нашей собственной экономической модели. А каких успехов в развитии промышленности за эти годы добились мы? Какую продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке, мы можем экспортировать сегодня?

Понятно, что у нас была гражданская война, долгий период восстановления народного хозяйства, конечно, эти факторы повлияли на темпы нашего развития. Но ведь после войны прошло уже 20 лет, что мы сделали за эти годы? Чего добились?» — пишет таджикистанское ИА «Азия-Плюс».

Эксперты склонны полагать, что «наметилось явное потепление» и ярмарка — это «новшество, которое трудно было себе представить еще год назад».

«Учитывая тот факт, что долгое время отношения Таджикистана и Узбекистана нельзя было назвать теплыми и дружескими, то нам, свидетелям исторического сближения, должно быть радостно», — полагает таджикский политолог Хайрулло Мирсаидов.

Простым и легким сближение не будет — слишком много проблем накопилось между странами. Буквально накануне открытия ярмарки стало известно о вооруженном инциденте на таджикско-узбекской границе, в результате которого от ранений погиб таджикистанец. Узбекские пограничники утверждают, что таджикские пастухи и их скот нарушили государственные рубежи и спровоцировали конфликт, на что таджикские пограничники ответили обвинением узбекских коллег в нарушении госграницы и вооруженном нападении на гражданина сопредельного государства.

Душанбе и Ташкент оперативно замяли конфликт, после чего никакой информации об инциденте в СМИ не появлялось. Тем временем в местных СМИ множились публикации, посвященные как раз выставке-ярмарке, где мероприятие подавалось не только как неоспоримое доказательство «оттепели», но едва ли не как гарантия безусловно позитивного развития двусторонних связей.

Однако не стоит забывать о том, что при всех заявлениях узбекских властей о планах по сближению с соседями, «дружить» с Таджикистаном Ташкент пока предпочитает с безопасного расстояния: около 20% границы все еще не определены, за то кое-где рубежи до сих пор заминированы.

Визовый режим смягчается, но по-прежнему остается. Узбекистан, что далеко не секрет, отменять его даже и не планирует, железобетонный аргумент позволяет отложить решение вопроса на значительный срок: «решение по данному вопросу будет приниматься после того, как появится уверенность в исчезновении угрозы проникновения радикальных групп из Афганистана».

Судя по всему, воодушевленные первыми успехами стороны будут до поры старательно обходить стороной острые вопросы, по которым ранее не могли прийти к компромиссу. Яркий пример — уже почти полгода как возобновлено строительство Рогунской ГЭС, а Узбекистан по-прежнему молчит. Рано или поздно тема водопользования еще будет поднята.

Рахмон, похоже, пытается этот процесс форсировать: именно в день открытия дней культуры Узбекистана в Таджикистане он отправился в Рогун лично посмотреть, как идет строительство плотины. Поездка широко освещалась в местных СМИ.

Конечно, надо признать, что отсутствие конфликта — уже прорыв. Попытки налаживания мирного и терпеливого диалога с попытками сдабривания их позитивными промежуточными результатами — несомненно, позитивная тенденция и ценный опыт.

Vfarhang.tj Мероприятие в библиотеке

Однако реальное восстановление добрососедских отношений, что новый глава Узбекистана провозгласил приоритетным направлением внешней политики своего государства, можно будет констатировать лишь когда будет найдено компромиссное решение принципиальных для обеих сторон вопросов. Впереди значительный объем задач, требующих совместного взвешенного и терпеливого подхода, которые станут своеобразным экзаменом на готовность к реальному переформатированию диалога.