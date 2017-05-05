Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Эскалаторный зал.. Станция метро «Театральная»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Театральная»

Станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена «Театральная».

До 1990 года — площадь Свердлова. Открыта 11 сентября 1938 года. Названа по ближайшей Театральной (Свердлова) площади.

Архитекторы: И.А. Фомин, И.Е. Львов, М.Ф. Львов, завершил Л.М. Поляков.

Николай Иванов ИА REGNUM Своды боковых залов оформлены квадратными кессонами. Станция метро «Театральная»

Конструкция пилонная трехсводчатая глубокого заложения (35 м). Пилоны украшены капелированными полуколоннами из прохоро-баландинского мрамора, в нишах пилонов — мраморные скамейки. Своды боковых залов оформлены квадратными кессонами. Свод центрального — ромбовидными. Со свода спускаются светильники — тарелки. В кессонах центрального свода — изображения танцев народов СССР. Представлены 7 республик: Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Россия, Узбекистан, Украина. Скульптуры Ленинградского фарфорового завода. Скульптор — Н.Я. Данько. Размер скульптур чрезвычайно крупный для керамики — 1 м. Фигуры чередуются с фруктовыми венками.

Пол в центральном зале облицован плитами черного габбро, серого янцевского и темно-серого жежелевского гранитов, выложенными в шахматном порядке.

Николай Иванов ИА REGNUM Стены выложены желтой и белой керамической плиткой. Станция метро «Театральная»

Николай Иванов ИА REGNUM Мраморный бюст Ленина. Станция метро «Театральная»

Переход на станцию Площадь Революции открыт 9 мая 1946 года. Арки украшены изображениями знамен и оружия. Свод — лепниной на военную тему. Стены выложены желтой и белой керамической плиткой. Южный вестибюль — общий со станцией Площадь Революции. Стены эскалаторного зала облицованы темным мрамором «садахло». На потолке — рельефные тяги, пол покрыт гранитом, зал освещают круглые подвесные светильники. Стены кассового зала облицованы темно — желтым «Биюк-Янкоем». Зал освещают четырехрожковые лампы и настенные бра. В зале установлен мраморный бюст Ленина. Северный вестибюль — общий со станцией Охотный ряд. Стены облицованы желто-розовым газганским мрамором. У эскалатора — мемориальная доска.