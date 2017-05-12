



Иван Шилов ИА REGNUM Дэниел Коутс

В сенатском Комитете по разведке Конгресса США прошли слушания на тему «Глобальные угрозы». В них приняли участие директор Национальной разведки Дэниел Коутс, директор ЦРУ Майк Помпео, и.о. директора ФБР Эндрю Маккейб, директор АНБ Майк Роджерс и другие руководители спецслужб. С основным докладом выступил Коутс, который охарактеризовал главные вызовы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты как в Восточном, так и в Западном полушарии.

И директор Нацразведки специально остановился на ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Его суждения имеют важность, так как определяют возможности формулировать структуру метасценариев — цепочек сценариев политических глобальных операций, которые обеспечивают реализацию собственных целей или противодействуют реализации целей тех, кого Вашингтон считает своими противниками. Так вот, Коутс заявляет, что в текущем году не исключается возможность полномасштабных военных столкновений между Арменией и Азербайджаном в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Напряженность между Ереваном и Баку вокруг сепаратистского района Нагорного Карабаха разгорелась в апреле 2016 года, — констатирует Коутс. — Нежелание обеих сторон пойти на компромисс и растущее внутреннее давление предполагает, что возможность полномасштабных военных действий в 2017 году сохраняется. Продолжающиеся экономические проблемы в Азербайджане, вероятно, будут создавать сложности для (действующего) режима и усиливать подавление инакомыслия ради поддержания власти по мере попыток сбалансировать отношения с Россией, Ираном и Западом».

В чем тут новизна и некоторая сенсационность? Дело в том, что последний доклад Национальной разведки Конгрессу США озвучивался осенью прошлого года прежним директором Джеймсом Клэппером. О ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта тогда говорилось следующее: «Увеличение военного потенциала Азербайджана вкупе с влиянием экономического кризиса приводит к росту угрозы возобновления боевых действий. Баку не намерен отказываться от Нагорного Карабаха, а Армения не желает покидать оккупированные территории. Все это осложняет урегулирование конфликта политическими способами».

При этом в двух обозначенных докладах отсутствует упоминание о попытках каких-либо внешних сил усугубить армяно-азербайджанскую конфронтацию. Однако Коутс упоминает о попытках Азербайджана «сбалансировать свои отношения с Россией, Ираном и Западом». На этом направлении выявляется любопытная интрига, если иметь в виду еще одни сказанные директором слова о «сложностях» действующего в Баку «режима в отношении подавления инакомыслия для поддержания власти» и попытках определить союзника или союзников Азербайджана на Западе. По мнению азербайджанского политолога Эйнуллы Фатуллаева, которого летом прошлого года цитировал бакинский портал Haggin. az, необходимо различать Запад и такого стратегического партнера Баку, как Турция, что «обрывает последние нити с Западом».

Кстати, Коутс прогнозирует и Анкаре в текущем году «большие осложнения из-за нарушений прав человека и свободы СМИ», выводя в этом контексте Азербайджан и Турцию в одну политическую плоскость, несмотря на все усилия Баку выставлять себя «союзником Запада», который проводит «жизненно важные глобальные проекты в области энергетики и транспортных коммуникаций». В то же время, как видим, общим в двух докладах Национальной разведки США является то, что в качестве одного из стимулов возобновления военных действий в Нагорном Карабахе называется экономическое положение Азербайджана.

В целом американская аналитика пестрит тревожными сценариями относительно дальнейшего хода событий в зоне нагорно-карабахского конфликта. В конце прошлого года один из известных аналитических центров США, Centre for Preventive Action, уже выступал с прогнозом о намечающейся в 2017 году полномасштабной войне между Ереваном и Баку. Вкупе с докладом Коутса, другими публикациями в известных западных изданиях, это воспринимается как стремление поощрить «хаотичный сценарий» в Закавказье. Хотя есть и такая точка зрения: в ближайшие месяцы США будут заняты внутренними вопросами и вряд ли станут активно участвовать в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Посмотрим, что дальше.