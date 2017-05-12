16−17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Вашингтон с официальным визитом. В американской столице он проведет первую личную встречу с новым президентом США Дональдом Трампом. Буквально с первых дней победы Трампа на выборах Анкара посылала Белому дому сигналы о желательности такой встречи. Однако в администрации заявляли, что условия для нее не созданы, так как новая стратегия американской политики на Ближнем Востоке только готовится. Но это была лишь отговорка, ничто не мешало президенту пригласить Эрдогана для доверительной беседы у камина.

Иван Шилов ИА REGNUM

Турецкий лидер уверен в том, что он достиг статуса политика мирового уровня, стал полноправным членом «Большой двадцатки». Эрдоган позиционирует себя на Ближнем Востоке в качестве политика, которому удалось «выбросить на свалку упадок последних двух веков и ментально воскресить прославленное величие Османской империи». Это, по мнению Анкары, позволяет ей смело обсуждать допущенные, опять же на ее взгляд, «ошибки администрации Барака Обамы в политике на Ближнем Востоке», придает уверенность в том, что Турция сможет повлиять на Вашингтон и заставить его сместить стратегические акценты в этом регионе. Но…

США и Турцию во многом разделяют разные подходы по вопросу борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Набирает силу курдский фактор, и не без подачи американцев. Администрации Трампа открыто озвучила план напрямую вооружать подразделения сирийских курдов для штурма Ракки. По мнению министра национальной обороны Турции Фикри Ишика, такое решение само по себе является источником кризиса. Анкара пригрозила развязать военные действия, при этом ранее она уже нанесла ряд «ограниченных» ударов по позициям курдских подразделений на севере Сирии. По факту это может означать то, что Турция, союзник США по НАТО, способна начать против него военные действия.

Эрдоган заявил, что «терпение Анкары закончилось» и подчеркнул, что «США должны пересмотреть свое решение». Его больше всего тревожит то, что на севере Сирии может появиться курдская автономия, а это, в свою очередь, спровоцирует масштабное сепаратистское движение среди миллионов турецких курдов. Накануне встречи с Трампом турецкий президент подчеркнул, что «лично информирует» своего коллегу о позиции Турции «в отношении процессов в Сирии и Ираке». По его словам, «каждое событие в Сирии и Ираке затрагивает национальную безопасность Турции». Эрдоган «надеется, что союзники Турции встанут на сторону Анкары и не будут поддерживать террористические организации».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В то же время он декларирует, что «выступает против разделения Сирии». И это выглядит несколько странно. Анкара вместе с Москвой и Тегераном выступает в роли гарантов Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Она не случайно села за стол переговоров с Россией и Ираном. Однако, как считает турецкое издание Türkiye, «сделала это поздно, долго ожидая нужных для себя шагов администрации Трампа в Сирии», причем «в альянсе с Москвой и Тегераном достигнутые договоренности во многом не были такими, как хотела Турция». Теперь ситуация такова, что если администрация Трампа пожелает продолжить сирийскую политику периода Обамы, это, рассуждая теоретически, приведет к тому, что Анкара будет делать выбор в пользу продолжения процесса сближения с Россией и Ираном в сирийском вопросе.

Но она не будет управлять самим процессом. Это же ее ждет неминуемо и в случае укрепления альянса с американцами. Возможно, некий компромисс будет найден во время визита турецкого президента в Вашингтон. Эрдоган надеется на то, что решение США вооружить сирийских курдов будет пересмотрено до его прибытия в американскую столицу. Но, согласно раскладу сил в международной системе и ближневосточном регионе, Турция не обладает силой, позволяющей самостоятельно определять будущее Сирии, да и всего региона.

Как недавно писало турецкое издание Hürriyet, Анкара «должна быть готовой к перекраиванию Сирии и Ближнего Востока, курдский фактор будет занимать важное место». В «сухом остатке», по мнению газеты, может остаться — на первом этапе — практическая реализация «курдской федерации по соседству с сирийскими и иракскими границами Турции», которую США и Израиль обещают передать под протекторатное управление Анкары. На втором этапе автономию могут получить турецкие курды, а проект федерализации станет экспортироваться в Иран. Кстати, турецкие СМИ считают, что Москва «тоже «подмигнула» федерализации Сирии в предложенном ей проекте конституционных принципов».

Поэтому можно предполагать, что во время переговоров в Вашингтоне президент Трамп будет пытаться встроить Эрдогана в операцию «глубокого проникновения» в регион. В этой связи турецкий историк Айсе Заракол предполагает, что американцы «станут переводить свои отношения с Турцией в формулу «от сотрудничества к конфликту и наоборот». Положение усугубляется и тем обстоятельством, что президент Турции туго завязал узел из проблем внутренней и внешней политики: одно вытекает из другого и наоборот. Так, по результатам состоявшегося 16 апреля референдума по конституционным поправкам, пишет британское издание Financial Times, «Эрдоган победил, потеряв половину Турции».

Это первый и главный момент, который ослабляет его переговорный потенциал в переговорах с Трампом. Второй: накануне визита Эрдогана в Вашингтон директор национальной разведки США Дэниел Коутс предупредил Белый дом, что «к концу нынешнего года следует ожидать роста напряженности в Турции, все может произойти очень быстро». Так что в американской столице Эрдогану предстоят очень сложные, возможно, судьбоносные для Турции переговоры.