После победы Макрона «правительству «Права и Справедливости» придется съесть жабу», — так одно из оппозиционных польских изданий прокомментировало итоги президентских выборов во Франции. Тот случай, когда хорошая мина не спасает Варшаву, потому что игра была изначально плоха, польско-французские отношения сегодня находятся на очень низком уровне.

Прибытие послов Польши в Париж для объявления Генриха Анжуйского избранным королем Речи Посполитой. XIX

Для «консервативной правящей партии» оба кандидата — и Эмманюэль Макрон, и Марин Ле Пен — были хуже, предоставляя выбор между «чумой» и «холерой», так оценивали ситуацию польские и французские медиа. Теперь Польша должна предложить первой свой способ «лечения» ситуации, замечает доктор Марчин Дармас из Центра французской культуры Варшавского университета. Ведь в календаре нового французского президента встреча с польскими политиками стоит чуть ли не на последнем месте. А ранее во время избирательной кампании Макрон дважды публично атаковал Варшаву, призвав ввести против нее санкции.

Внешне все выглядело так, будто «Право и Справедливость» (PiS) делало ставку на лидера Национального фронта Марин Ле Пен. Главе польской дипломатии Витольду Ващиковскому в последнее время активно припоминали его фотографию с Ле Пен, которую он сделал по итогам встречи с ней в январе этого года. Рассчитывала ли Варшава на то, что глава Национального фронта сможет одержать свое «чудо на Сене»? Трудно сказать. Но вот нюанс — во Франции до сих пор нет посла Польши, после того как в июле 2016 года во время «большой чистки» в дипломатическом корпусе был отправлен в отставку прежний посол Анджей Бырт.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

При этом Варшава не торопилась назначить кого-то на его место, хотя в том же месяце стало известно, что в Москву на смену прежнему послу едет один из самых лучших знатоков современной России, профессор Высшей школы в Новы-Сонче Влодзимеж Марчиняк, в Германию — профессор Университет имени Адама Мицкевича в Познани Анджей Пшилембский, а в октябре 2016 года в США отправился представлять Польшу профессор Варшавского университета Петр Вильчек. И только вчера вечером, 11 мая, польская радиостанция RMF FM дала утечку, что новым послом во Франции может стать профессор Ягеллонского университета Томаш Млынарский.

Возможно, правящая партия PiS руководствовалась технологическим подходом. Ее эксперты пришли к выводу, что переизбранию в 2018 году российского президента Владимира Путина и в 2017 году немецкого канцлера Ангелы Меркель ничего не угрожает, в политике этих стран сохранится преемственность, таким образом, послов здесь можно было менять быстро. В отношении США, не исключено, были колебания и размышления, на кого делать ставку — на Хиллари Клинтон или Дональда Трампа. Как только в Варшаве определились, под нового президента и был отправлен новый представитель.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

Что касается Франции, то, видимо, подразумевалось, что ни президент Франсуа Олланд, ни его непосредственный преемник не смогут одержать победу, следовательно, торопиться нельзя и нужно было дождаться выборов, чтобы по их итогам сделать выводы. Однако при этом «Право и Справедливость» одновременно настолько перестало считаться с Парижем, что допустило несколько опасных для польско-французских отношений промахов.

Французы не забыли историю с разрывом соглашения на поставку вертолетов Caracal для нужд польской армии, которое в 2015 году предложило заключить предыдущее правительство Польши, контролировавшееся коалицией «Гражданской платформы» (РО) — Польской крестьянской партии (PSL). Стоимость контракта должна была составить 13,5 млрд злотых (около 3 млрд евро). При этом, как пояснял бывший польский президент Александр Квасьневский, закупка французских вертолетов должна была компенсировать Франции убытки из-за отказа от поставки России кораблей «Мистраль».

5 октября 2016 года Варшава заявила о прекращении переговоров с французами. В ответ министры обороны Франции и Германии направили своему польскому коллеге письмо, в котором назвали случившееся «большим шагом назад для трехстороннего партнерства и европейской обороны», а Олланд отменил запланированный на 13 октября того же года визит в Польшу. Париж также приложил все усилия, чтобы торпедировать Веймарский треугольник (Германия-Польша-Франция), препятствуя, таким образом, Варшаве использовать эту площадку в своих интересах.

Некогда французский президент Шарль де Голль, который в сентября 1967 года стал первым западным лидером, посетившим «промосковскую» Польскую Народную Республику, заметил, что «коммунистический строй» в Москве и Варшаве — это только фасад, который прикрывает национальный характер этих государств, а во внешней политике и межгосударственных отношениях идеология имеет третичное значение, ибо значение имеет потенциал государства, его местоположение и сила.

Сегодня, дает диагностику Международное французское радио (RFI), консервативная PiS демонстрирует, что Франция не является партнером Польши, делая ставку на развитие отношений с соседними Венгрией, Словакией и Чехией (партнерами по Вышеградской группе), а не с Веймарским треугольником. Следовательно, франко-польские отношения «теплеть» не готовы.

Отсюда несколько вопросов. Первый — если Варшаву воспринимают в Париже как «неформатный элемент», как это отразится на восприятии Польши не только во франко-немецком диалоге, но и франко-российском? В то время как экономическое состояние Европы находится в руках Берлина, как военная безопасность — в руках Вашингтона, за стратегическую глубину отвечает Париж, подчеркивает польский телеканал TVN24. А ведь Франция может вернуться к «своей традиционной политике дружбы с Москвой».

Второй — если Макрон решит пойти на прорыв во франко-американских отношениях, заключит хорошую сделку с Трампом, чтобы уравновесить «особые отношения» с Германией, будет ли Вашингтону интересна Варшава, претендующая на представительство Соединенных Штатов в Европе?

Третий, уже касающийся внутренних польских дел — если нынешняя оппозиция в лице, например, партии «Гражданская платформа», ее главы Гжегожа Схетыны, захочет сыграть с новым президентом Франции в «пинг-понг», что станет с политическим весом «Права и Справедливости»? PiS уже имеет жесткого оппонента в лице председателя Европейского совета Дональда Туска, за которым стоит Берлин. Схетына же может попробовать открыть «второй фронт» и уже с Парижем.