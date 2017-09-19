Заместитель министра обороны России Юрий Борисов не стал называть сроков принятия на вооружение нового многоцелевого истребителя МиГ-35, лишь отметив, что испытания машины идут согласно имеющимся планам. Это выглядит достаточно странно, учитывая то, с какой помпезностью прошла презентация истребителя в январе 2017 года. Кроме того, ранее на официальном уровне озвучивались вполне конкретные сроки начал серийного производства МиГ-35, а именно, 2019 год. С чем же это связано?

Министерство обороны России «планирует закупить» МиГ-35 ещё с 2012 года

Впервые информация о том, что МиГ-35 — глубокая модернизация советского истребителя 4-ого поколения МиГ-29, будет поставляться в российские войска, появилась ещё в 2012 году. Тогда речь шла о начале поставок в 2014 году, но, как говорится, «воз и ныне там». С тех пор были неоднократные заявления как министерства обороны России, так и РСК «МиГ» о том, что контракт на поставки нового истребителя будет подписан очень скоро. В большинстве случаев речь шла о партии из 30 машин. Однако каждый раз министерство обороны не спешило подписывать контракт — либо молча «забывая» о истребителе, либо официально отправляя его на доработку. Это цикл, судя по всему, повторяется и сейчас. Сложно сказать закупят ли в итоге эти 30 единиц МиГ-35, и когда это будет — одно можно сказать точно — в таком количестве этот истребитель Воздушно-космическим силам (ВКС) России не нужен. В большем количестве он тоже пока не нужен, учитывая то, что радиолокационная станция (РЛС) с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) «Жук-А» так пока и не достигла уровня серийного изделия (есть информация, что разработчики рассчитывают начать устанавливать такие РЛС на МиГ-35, начиная только с 30 выпущенной машины).

Vitaly V. Kuzmin МиГ-35

В чём проблемы истребителя МиГ-35?

Главными недостатками МиГ-35 является его немалая цена (в том числе и эксплуатации), не вписывающаяся в рамки массового лёгкого истребителя — а это и есть ниша, на которую претендует новый истребитель поколения 4++. Во многом это связано с использованием двухдвигательной компоновки, так как однодвигательные лёгкие истребители (к примеру, американский F-16) хоть и имеют очевидные недостатки (ниже тяга, нет дублирования — отказ двигателя равнозначен потере самолёта), обладают лучшим соотношением цена-качество.

Закупка же небольших партий МиГ-35 не сильно повлияет на боеспособность ВКС России, но лишит ценного финансирования другие приоритетные проекты, что особенно актуально в условиях сокращения военных расходов. Всё-таки закупка дополнительной партии из тех же 30 тяжелых истребителей Су-30СМ или Су-35С выглядит более рациональным решением, так как производство самолётов уже хорошо налажено и стоимость каждого следующего борта оказывается дешевле. Также важной задачей является доводка до уровня серийной машины истребителя 5-ого поколения Т-50 ПАК ФА, включающая так же окончательное создание российской РЛС с активной фазированной антенной решёткой (Н036 «Белка»). Эта аппаратура является одним из ключевых элементов современной истребительной авиации, и теми же США освоена и внедрена достаточно давно. Серийное производство РЛС с АФАР позволит также провести широкую модернизацию авиапарка имеющихся истребителей Су-30М2, Су-30СМ и Су-35С, что реально повысит возможности российских вооруженных сил.

В пользу же закупки Россией истребителей МиГ-35 говорит, пожалуй, лишь два соображения — повышение экспортной привлекательности самолёта (а он изначально и создавался в основном для продажи за рубеж, но в этом пока не преуспел) и поддержка РСК «МиГ» и других смежных предприятий. Если первая причина вполне понятна, то вторая несёт в себе как минимум столько же вреда, сколько пользы — подобный путь не приведёт к реальному развитию предприятий, они нуждаются в серьезном переформатировании, а не поддержкой неоптимальными заказами на сомнительные изделия. Видимо в министерстве обороны такое понимание также имеется, вследствие чего решение о закупках затягивается всё дальше и дальше.

Об альтернативных путях развития российских лёгких истребителей читайте в статье: Российский истребитель МиГ-35 — новый самолёт, который никому не нужен?